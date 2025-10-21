Φάμελλος:-Αντισυνταγματική-και-ντροπιαστική-η-τροπολογία-για-το-Μνημείο-του-Αγνώστου-Στρατιώτη

Με επίθεση στον πρωθυπουργό ξεκίνησε την ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση στη Βουλή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, λέγοντας ότι «το έβαλε στα πόδια γιατί είδε τη σαφή διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια». Ακολούθως αφού τον χαρακτήρισε «αδίστακτο ψεύτη» έθεσε το ερώτημα εάν υπάρχει «ενότητα του υπουργικού συμβουλίου και ζήτησε να έλθει στην Ολομέλεια ο υπουργός Εθνικής Αμύνης».

Συνεχίζοντας είπε για το θέμα της συζήτησης: «Πέρα από το πρόβλημα στην κυβέρνησή του κανείς από την αντιπολίτευση δεν έβαλε ένσταση για τη ιερότητα του Μνημείου. Εκείνο για το οποίο θέσαμε ζήτημα είναι γιατί η τροπολογία ντροπής προσβάλει το Σύνταγμα, τη δημοκρατική μνήμη και τους αγώνες των Ελλήνων πολιτών».

Σημείωσε ότι «με αυτό το πλαίσιο ο Πάνος Ρούτσι την πρώτη ημέρα της απεργίας πείνας θα είχε συλληφθεί και θα κινδύνευε με τη φυλάκιση ενός χρόνου. Δεν θα μπορούσε να δώσει τον τίμιο και δίκαιο αγώνα του».

Ακολούθως υποστήριξε: «Νομοθετείτε την πλήρη απαγόρευση των συναθροίσεων και της ελεύθερης έκφρασης στον χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όχι στον χώρο απόδοσης τιμών αλλά μέχρι τη λεωφόρο. Απαγορεύεται κάθε εκδήλωση κοινωνικής συνάθροισης και κυρίως απαγορεύεται η άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος της κινητοποίησης των πολιτών, που έχουμε δει να πολλαπλασιάζεται το τελευταίο διάστημα κατά της κυβέρνησης, με απόλυτα δημοκρατικές και ασφαλείς διαδηλώσεις».

Υποστήριξε ακόμη ότι με τη ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση, «αν η οποιαδήποτε και ο οποιοσδήποτε βρεθεί σε αυτόν τον χώρο κινδυνεύει με φυλάκιση ενός έτους» και υπογράμμισε: «Δηλαδή, αν μαζευτούν κάποιοι φίλοι, συνάδελφοι, γείτονες, σχολεία, και επιθυμούν να μείνουν στο χώρο για να αποτίσουν φόρο τιμής στα ονόματα των 57 αδικοχαμένων ανθρώπων από το έγκλημα των Τεμπών, θα τους συλλάβετε με συνοπτικές διαδικασίες. Προβλέπετε την επιβολή της ποινής ακόμη και με ποινική διαταγή από εισαγγελέα δηλαδή χωρίς δικαστήριο. Άμεση και fast track ποινική διαδικασία».

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση φοβάται τις λαϊκές διαμαρτυρίες και προσέθεσε: «Το timing της τροπολογίας μιλάει από μόνο του. Λίγες ώρες μετά τη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ενός πατέρα που έθεσε σε κίνδυνο την ζωή του ζητώντας απαντήσεις για τον θάνατο του παιδιού του, ο πρωθυπουργός επέλεξε να ανοίξει θέμα για τη χρήση του μνημείου για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Και για να το κάνει προχωράει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό και στην παραβίαση του Συντάγματος».

Απαντώντας στα επιχειρήματα του πρωθυπουργού είπε ότι «δεν κινδυνεύει το μνημείο από τις κοινωνικές διαμαρτυρίες. Ο κύριος Μητσοτάκης κινδυνεύει. Η κυβέρνηση σας κινδυνεύει που φοβάται το κύμα αλληλεγγύης σε έναν πατέρα που έψαχνε να βρει το δίκιο του. Που φοβάται την αντίδραση της κοινωνίας από το 13ωρο της εργασιακής σκλαβιάς, μέχρι το οικονομικό σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου γαλάζιοι του κόμματός σας έκλεψαν σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και σκάνδαλα και προσέθεσε: «Και αντί να κάνετε έστω αυτοκριτική, ακολουθείτε τον κύριο Τράμπ. Σε λίγο θα βγάλετε και την Εθνοφυλακή … Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθείτε να προσελκύσετε τις ακραίες φωνές, να φοβίσετε τους νοικοκυραίους, και μαζί ότι θέλετε να ευχαριστήσετε την ακροδεξιά που φωλιάζει μέσα στο κόμμα σας, με τους υπουργούς του ΛΑΟΣ».

Ακολούθως ρώτησε: «Αλήθεια γιατί δεν ήρθε να υποστηρίξει την τροπολογία ο κύριος Δένδιας; Μήπως γιατί διαφωνεί; Ζητούμε λοιπόν να έρθει ο κύριος Δένδιας και παρακαλώ να τον ενημερώσετε και να έρθει. Η απουσία του θα αποδεικνύει ένα κορυφαίο κυβερνητικό ρήγμα και την ανεπάρκεια του κ. Μητσοτάκη. Είναι τουλάχιστον αποτυχημένο να υποστηρίξει την τροπολογία για την ανάληψη ευθύνης του Υπουργείου Άμυνας ο υπουργός Υποδομών κύριος Δήμας».

Συμπυκνώντας σημείωσε: «Η τροπολογία σας είναι αντισυνταγματική και απαράδεκτη για αυτό καταθέσαμε ένσταση αντισυνταγματικότητας.

– Παραβιάζει τον πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος της συνάθροισης και της προσωπικής ελευθερίας,

– Παραβιάζει την αρχή της σαφήνειας των ποινικών κανόνων,

– Παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

