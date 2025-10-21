Χαρίτσης:-«Δεν-υπάρχει-δημοκρατία-χωρίς-διαμαρτυρία,-η-καταστολή-έχει-γίνει-κυβερνητική-μέθοδος»

Για «ντροπιαστική τροπολογία που προσβάλλει τους θεσμούς, τον κοινοβουλευτισμό, τη δημοκρατία και την ελληνική κοινωνία» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή.

Ο κ. Χαρίτσης κατήγγειλε την ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας και τη «στρατιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου» που, όπως τόνισε, επιχειρεί η κυβέρνηση. Παρομοίασε μάλιστα την πρακτική αυτή με το «καθεστώς Ερντογάν», αναφερόμενος στη γενική και καθολική απαγόρευση των συναθροίσεων γύρω από το Μνημείο της Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, «δώδεκα χρόνια μετά, σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ο κ. Μητσοτάκης έρχεται να απαγορεύσει γενικά, καθολικά και προληπτικά τις συναθροίσεις στην πλατεία Συντάγματος».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υποστήριξε πως «το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν σας ενδιαφέρει καθόλου». Επισήμανε ότι η κυβέρνηση στοχεύει στην «συγκλονιστική πράξη διαμαρτυρίας του Πάνου Ρούτσι», χαρακτηρίζοντας την τροπολογία ως πράξη εκδίκησης και αυταρχισμού. Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ανέφερε ότι «δεν αντέχετε τη μετατροπή του πένθους σε πολιτική πράξη ανυπακοής και αντίστασης» και τον κατηγόρησε ότι «φοβάται τη δημόσια οργή και το δίκιο των νεκρών παιδιών των Τεμπών».

Ο κ. Χαρίτσης συνέκρινε τη σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία με ιστορικές περιόδους περιορισμού δικαιωμάτων, λέγοντας ότι θεσπίζεται «ένα ιδιώνυμο αδίκημα, ποινικοποιώντας συνταγματικά δικαιώματα», όπως συνέβη «το 1929 με την ποινικοποίηση της προπαγάνδισης ιδεών», «επί Μεταξά με τη σκέψη» και «στη δικτατορία με κάθε μορφή αντιδικτατορικής δράσης». Υπογράμμισε ότι το Κοινοβούλιο αποκτά πλέον μια «buffer zone», μια «αποστειρωμένη ζώνη», καθώς «η κυβέρνηση κάνει εχθρό τον λαό».

Αναφερόμενος στα επιχειρήματα περί ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των μνημείων, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι «η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρη: οι γενικές, προληπτικές και μόνιμες απαγορεύσεις κρίνονται ως παραβιάσεις». Παρέθεσε παραδείγματα σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά χωρών όπως η Αυστρία, η Τουρκία και η Ρωσία.

Τόνισε ακόμη πως «οι μνημειακοί χώροι δεν είναι άβατα» και ότι «οι πλατείες και τα μνημεία ανήκουν στους πολίτες, όχι στα υπουργεία ή στον στρατό». Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «στρατιωτικοποιεί έναν πολιτικό χώρο» και «εμπλέκει το Υπουργείο Άμυνας σε μια υπόθεση που δεν έχει καμία δουλειά», με στόχο «εσωκομματικά παιχνίδια».

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι «δεν υπάρχει έθνος χωρίς λαό και δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς διαμαρτυρία». Υπενθύμισε ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελεί δημόσιο, πολιτικό χώρο και τόπο συμμετοχής, τονίζοντας τον ρόλο των πολιτών και της Εθνικής Αντίστασης στη διαμόρφωσή του ως σύμβολο αντίστασης και δημοκρατικής συμμετοχής από τα χρόνια της Κατοχής έως τη Μεταπολίτευση.

Κατηγόρησε επίσης τον πρωθυπουργό ότι μπαίνει όλο και πιο βαθιά σε ένα σύστημα διακυβέρνησης που εμπνέεται από τον πιο σκληρό τραμπισμό, σημειώνοντας ότι «με την ίδια αλαζονεία, την ίδια ανάγκη να παρουσιαστεί κάθε κοινωνική αντίδραση ως απειλή, η καταστολή έχει γίνει κυβερνητική μέθοδος».

Κλείνοντας, ο Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε ότι «αυτή η επαίσχυντη τροπολογία ούτε μπορεί, ούτε πρέπει, ούτε θα σταθεί» και κάλεσε την κυβέρνηση να την αποσύρει. Προειδοποίησε ότι αν δεν το πράξει, «θα πέσει από αυτό που φοβάται περισσότερο, τη λαϊκή κατακραυγή».

