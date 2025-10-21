Χρηματιστήριο:-Προϋποθέσεις-για-υπέρβαση-των-2000-μονάδων-με-ώθηση-από-την-wall-street

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 234,5 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ξεκίνησαν επιθετικά και στα πρώτα λεπτά οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2023 μονάδων. Όμως στη συνέχεια, η αντίδραση των πωλητών περιόρισε τα αρχικά κέρδη, οδήγησε στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1990 μονάδων σε θετικό πάντα έδαφος, για να βελτιωθεί στη συνέχεια μέχρι και στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,256% με τις ευρωπαϊκές αγορές να αναρριχώνται (στο +1,90% ο δείκτης DAX). Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,76%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,62%) να υπεραποδίδει αλλά τη Eurobank (-0,32%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,69%), η Helleniq Energy (+1,77%), o OTE (+1,47%), ο Ελλάκτωρ (+5,91%), ο Τιτάν (+3,96%), η Aegean (+0,76%) αλλά και η Ιλυδα (+10,04%) με τους Ευρωσυμβούλους (+9,59%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-1,17%), η Optima (-1,94%), το ΔΑΑ (-2,65%), η Metlen (- 1,55%), o Aktor (-0,84%), η Cenergy (-0,61%) και η ΕΧΑΕ (-0,78%). Απολογιστικά, 82 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 34 εκείνων που υποχώρησαν. Προς μεγάλη ανακούφιση των αγοραστών, ο Γ.Δ. αντέδρασε ανοδικά ξεπερνώντας αρχικά τις 2000 μονάδες. Όμως, προς μεγάλη ανακούφιση και των πωλητών, η ανοδική αντίδραση ανακόπηκε καθώς το ελληνικό χρηματιστήριο δεν συγχρονίστηκε με την ευρωπαϊκή ευφορία και ιδιαίτερα εκείνη του χρηματιστηρίου της Φραγκφούρτης.

Η άνοδος στη Wall Street με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα διαμορφώνει προϋποθέσεις για ενδεχόμενη νέα απόπειρα υπέρβαση των 2000 μονάδων στη σημερινή συνεδρίαση.