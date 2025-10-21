Close Menu
    Alpha Bank: Στις 7 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα εννεαμήνου

    Η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2025, την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025.

    Ειδικότερα, θα ισχύσει το ακόλουθο πρόγραμμα:

    • ώρα 08:00 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2025 Έκδοση Δελτίου Τύπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (www.alpha.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)

    • ώρα 12:00 Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε μεταγενέστερη επικοινωνία.

