Citi: Ανεβάζει την τιμή-στόχο της Metlen στα €52 – Βλέπει προοπτική ανόδου έως και 100%

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη Metlen δίνει η Citi, η οποία διατηρεί τη σύσταση «Buy» και ταυτόχρονα αυξάνει την τιμή-στόχο στα €52 ανά μετοχή, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 30% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Σύμφωνα με την ανάλυση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, η κερδοφορία της Metlen το 2028 αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ €1,4 και €1,5 δισ., αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς.

Η Citi τονίζει πως, εφόσον η εταιρεία επιβεβαιώσει τους στόχους που έχει θέσει στο πρόσφατο Capital Markets Day (CMD) – και συγκεκριμένα την επίτευξη κερδών της τάξεως των €2 δισ. από το 2028, με κύριο μοχλό τις επενδύσεις στον κλάδο των Μετάλλων – τότε η τιμή-στόχος θα μπορούσε να εκτοξευθεί ακόμη υψηλότερα, στα €80 ανά μετοχή, δηλαδή διπλάσια από τα σημερινά επίπεδα.

Παράλληλα, η Citi προβλέπει ενίσχυση των ταμειακών ροών της Metlen τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, οι αναμενόμενες εισροές μετρητών στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026, κυρίως από τη δραστηριότητα της M Renewables, αναμένεται να οδηγήσουν σε θετικό Free Cash Flow το 2026. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκτόξευση του FCF πάνω από €0,5 δισ. το 2027 και άνω του €1 δισ. το 2028, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου.

Με βάση τα παραπάνω, η Citi εκτιμά ότι η Metlen βρίσκεται σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, με σημαντικά περιθώρια ανόδου, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και στην αποτίμηση της μετοχής της.

Στα συνημμένα στο τέλος του κειμένου η σχετική έκθεση της Citi για την μετοχή της Metlen στα αγγλικά