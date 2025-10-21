coca-cola:-Ξεπέρασε-τις-τριμηνιαίες-εκτιμήσεις-εσόδων-και-κερδών

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street τα έσοδα και τα κέρδη που ανακοίνωσε η Coca-Cola για το τρίτο τρίμηνο την Τρίτη, λόγω της ανθεκτικής ζήτησης για τα αναψυκτικά και τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 82 σεντς έναντι 78 σεντς που ανέμεναν αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG.

Τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους ήταν ύψους 3,7 δισ. δολ. ή 86 σεντς ανά μετοχή, αυξημένα από 2,85 δισ. δολ. ή 66 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα προσαρμοσμένα έσοδα ήταν 12,41 δισ. δολ. έναντι 12,39 δισ.. δολ. της εκτίμησης.

Εξαιρώντας τα έξοδα αναδιάρθρωσης και άλλα στοιχεία, η Coca-Cola κέρδισε 82 σεντς ανά μετοχή.

Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5% στα 12,45 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε το guidance για ολόκληρο το έτος. Συγκεκριμένα αναμένει ότι τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν κατά 3% και τα οργανικά έσοδα κατά 5% έως 6%.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η μετοχή της εταιρείας σημειώνει άνοδο περίπου 1% πριν το άνοιγμα του χρηματιστηρίου. Φέτος ενισχύεται σχεδόν 10%.

Σύμφωνα με την εταιρεία η ζήτηση για τα αναψυκτικά παρέμεινε σταθερή στις ΗΠΑ και σε ορισμένες διεθνείς αγορές, παρά την επιβράδυνση των μη απαραίτητων δαπανών λόγω οικονομικών αβεβαιοτήτων και πληθωρισμού.

Η εταιρεία έχει επίσης επωφεληθεί από τις αυξήσεις τιμών, ιδίως για προϊόντα όπως το γάλα Fairlife και το ανθρακούχο νερό Topo Chico. Η ανταγωνίστρια PepsiCo, ξεπέρασε επίσης τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, χάρη στην ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές και τη ζήτηση για πιο υγιεινά ποτά στις ΗΠΑ.