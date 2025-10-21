Forbes: Ο Στεφ Κάρι πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΝΒΑ – Σε ποια θέση βρίσκεται ο Γιάννης

Με τα έσοδά του προ φόρων να ανέρχονται στα 159,6 εκατ. δολάρια για τη φετινή σεζόν, ο 37χρονος point guard, δεν είναι πρώτος μόνο στα γήπεδα, αλλά και ως προς τις απολαβές που λαμβάνει.

Τον τίτλο του πιο ακριβοπληρωμένου παίκτη NBA κατέκτησε για πρώτη φορά στην επαγγελματική του καριέρα που μετρά το 17ο έτος της, ο Στεφ Κάρι, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes.

Με τα έσοδά του προ φόρων να ανέρχονται στα 159,6 εκατ. δολάρια για τη φετινή σεζόν, ο 37χρονος point guard, δεν καταγράφει πρωτιές μόνο στα γήπεδα, αλλά και ως προς τις απολαβές που λαμβάνει.

Ο Κάρι είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης τόσο εντός γηπέδου, με μισθό 59,6 εκατ. δολάρια για τη φετινή σεζόν, όσο και εκτός, όπου αναμένεται να κερδίσει 100 εκατ. δολάρια από τις συνεργασίες του Curry brand της Under Armour.

Φωτογραφία: @associatedpress

Στις 15 προηγούμενες λίστες του Forbes, ο μόνος που πλησίασε την οικονομική επίδοση – ρεκόρ του Κάρι ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς των Λος Άντζελες Λέικερς με 128,7 εκατ. δολάρια το 2024.

Πλέον, ο Λεμπρόν που βρισκόταν στην κορυφή της λίστας για 11 συναπτά έτη υποχωρεί στην δεύτερη θέση με 137,6 εκατ. δολάρια για το 2025.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, μόνο τέσσερις άλλοι εν ενεργεία αθλητές έχουν ξεπεράσει τα εννέα ψηφία στα έσοδά τους: ο παίκτης του γκόλφ Τάιγκερ Γουντς (105 εκατομμύρια δολάρια το 2009), ο τενίστας Ρότζερ Φέντερερ (100 εκατομμύρια δολάρια το 2020), ο παλαιστής Κόνορ ΜακΓκρέγκορ (158 εκατομμύρια δολάρια το 2021) και ο παίκτης του μπέιζμπολ Σοχέι Οτάνι (100 εκατομμύρια δολάρια το 2025).

Συνολικά, οι δέκα υψηλότερα αμειβόμενοι παίκτες αναμένεται να κερδίσουν αθροιστικά 902 εκατ. δολάρια φέτος προ φόρων και χωρίς τις αμοιβές των μάνατζερ, ποσό αυξημένο κατά 15% σε σχέση με το ρεκόρ των 787 εκατ. δολαρίων που σημειώθηκε πέρσι.

Οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες NBA για το 2025