grant-thornton-στηρίζει-το-«schooling-for-all»-για-ένα-σχολείο-χωρίς-αποκλεισμούς

Η Grant Thornton, σταθερά προσηλωμένη στην ανάδειξη της αυθεντικότητας και στην ενίσχυση της ίσης εκπροσώπησης σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας, ανακοινώνει την υποστήριξή της στην πρωτοβουλία «Schooling for All», η οποία υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Together for Autism, με ιδρυτή τον Δημήτρη Παπανικολάου, σε συνεργασία με τον οργανισμό Nevronas. Στόχος της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας είναι η μεταμόρφωση του σχολικού περιβάλλοντος σε έναν χώρο ισότητας, αποδοχής και συνδημιουργίας.

Συγκεκριμένα, η Grant Thornton συμμετέχει ως χορηγός στο πρόγραμμα μαζί με τη ΔΕΗ, τη Eurobank και τη Unilever, στοχεύοντας στη δημιουργία σχολικών δομών που εμπνέουν αποδοχή, σεβασμό και ουσιαστική συνύπαρξη μεταξύ μαθητών με και χωρίς αναπηρία, με έμφαση στα άτομα με αυτισμό.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή ενσαρκώνει την πεποίθηση ότι το σχολικό περιβάλλον πρέπει να αντανακλά την αυθεντικότητα, τη μοναδικότητα και την ποικιλομορφία, να ενισχύει τη συνύπαρξη και να ανοίγει δρόμους προσβασιμότητας και ισότητας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και θέτοντας τις βάσεις για ένα μέλλον πλήρους ισότητας.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Διαδραστική ενημέρωση μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων

ενημέρωση μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Γενικής & Ειδικής Αγωγής με πρακτικά εργαλεία

των εκπαιδευτικών Γενικής & Ειδικής Αγωγής με πρακτικά εργαλεία Συνεργατικά εργαστήρια μεταξύ τυπικών και ειδικών σχολείων

εργαστήρια μεταξύ τυπικών και ειδικών σχολείων Καλλιτεχνικές δράσεις, ψηφιακά μέσα και χρήση νέων τεχνολογιών

δράσεις, ψηφιακά μέσα και χρήση νέων τεχνολογιών Ανοιχτές συζητήσεις με αυτιστικά και ανάπηρα άτομα, γονείς, επαγγελματίες εκπαίδευσης και υγείας

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, κάθε μήνα σε διαφορετικό Δήμο της Αττικής, από μια συμπεριληπτική ομάδα 25 ατόμων, που περιλαμβάνει μέλη της αναπηρικής και νευροδιαφορετικής κοινότητας, ψυχολόγους, θεραπευτές, γονείς, εκπαιδευτές και καλλιτέχνες.

Σε κάθε τοποθεσία, θα διοργανώνεται τριήμερο με πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις διαμορφωμένες για όλες τις σχολικές βαθμίδες. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στις 22–23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του NEVRONAS FESTival School Edition 2025 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Ο Βασίλειος Καζάς, διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, λέγοντας ότι: «Στη Grant Thornton, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι ένας χώρος όπου η διαφορετικότητα ενισχύει τη μάθηση και όχι την απομόνωση. Με την υποστήριξή μας στο “Schooling for All”, προωθούμε ένα σχολικό περιβάλλον που αναγνωρίζει τη μοναδικότητα κάθε μαθητή και δημιουργεί ισότιμες ευκαιρίες συμμετοχής, συμβάλλοντας έτσι σε μια κοινωνία περισσότερο ανοικτή, δίκαιη και συμπεριληπτική. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να πλαισιώσει την ευρύτερη προσπάθεια που πραγματοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να δημιουργήσουμε μία θετική και ουσιαστική αλλαγή σε κάθε πτυχή της κοινωνίας μας».

Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Μπαλτούκα, partner, head of Marketing & Client Experience, ανέφερε ότι: «Το “Schooling for All” είναι μία από τις πρωτοβουλίες της Grant Thornton που αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι η συμπερίληψη οφείλει να είναι θεμέλιο κάθε κοινωνίας. Ακόμα πιο πολύ γιατί αφορά στα παιδιά μας. Μέσα από σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις, θέλουμε κάθε παιδί να εκφράζεται με αυθεντικότητα και δυνατή φωνή, να μην νιώθει μετέωρο και να γνωρίζει ότι η συνεισφορά του είναι πολύτιμη. Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα είναι μια επένδυση στο μέλλον και στη δημιουργία σχολείων και εκπαιδευτικών συστημάτων που βασίζονται στην αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη. Μαζί, ενισχύουμε μία κοινωνία αυθεντικότητας, ισότητας και αποδοχής».