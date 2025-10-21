H «ζωή» στην Tesla μετά το DOGE – Τι αναμένει η αγορά μετά τη «βουτιά» στις πωλήσεις

Τα κέρδη της Tesla αποτελούν πάντα τεράστιο γεγονός για την Wall Street και η έκθεση αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο που θα ανακοινωθεί μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου την Τετάρτη, δεν θα αποτελέσει εξαίρεση.

Τα κέρδη της Tesla αποτελούν πάντα τεράστιο γεγονός για την Wall Street και η έκθεση αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο που θα ανακοινωθεί μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου την Τετάρτη, δεν θα αποτελέσει εξαίρεση.

Για το τρίμηνο, η Wall Street προβλέπει κέρδη ανά μετοχή (EPS) 55 σεντς από πωλήσεις 27,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την FactSet. Κάποιοι αναλυτές μάλιστα, αναμένουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, με κέρδος 0,61 δολαρίων/μετοχή.

Μέχρι στιγμής φέτος, η μετοχή έχει παρουσιάσει σημαντική μεταβλητότητα. Τον Απρίλιο, η μετοχή έφτασε σε χαμηλό 222 δολαρίων. Στη συνέχεια υπήρξε σημαντική άνοδος, με την μετοχή να διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 447 δολάρια.

Εν μέσω της ανόδου, υπήρξαν πολλές ανησυχίες που περιλαμβάνουν επιβράδυνση της αύξησης των πωλήσεων και συμπίεση του περιθωρίου κέρδους. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις Cybertruck της εταιρείας ήταν απογοητευτικές. Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Tesla πούλησε μόνο 5.400 φορτηγά Cybertruck.

Η Tesla εξακολουθεί να είναι, στον πυρήνα της, μια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, ωστόσο δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς της παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας και επεκτείνεται περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη ρομποτική. Η εταιρεία διατηρεί τη θέση της μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών στις πωλήσεις EV.

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η Tesla ανέφερε 384.000 παραδόσεις οχημάτων και ανέπτυξε 9,6 GWh προϊόντων αποθήκευσης ενέργειας. Για την ίδια περίοδο, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 22,5 δισ. δολάρια, σημειώνοντας μείωση 12% σε ετήσια βάση.

Παρά την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση και τον ανταγωνισμό που επηρεάζουν τα περιθώρια κέρδους, η μετοχή της έχει αυξηθεί κατά 84% τους τελευταίους έξι μήνες.

Επιστροφή Μασκ

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Έλον Μασκ αποχώρησε από το υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DΟGE), μετά από πολλές τριβές με τον Ντόναλντ Τραμπ, για να επικεντρωθεί στην Tesla και τις άλλες εταιρείες του. Όπως αναφέρει το Forbes, οι επενδυτές θέλουν να δουν πώς θα είναι τα νούμερα τώρα που έχουν περάσει μερικά τρίμηνα από τότε που επέστρεψε πλήρως αφοσιωμένος στις επιχειρήσεις του.

«Ο Μασκ είναι γνωστός για τα επιθετικά χρονοδιαγράμματά του για νέα προϊόντα», δήλωσε ο Andrew Rocco, στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Zacks Investment Research. «Εάν ο Μασκ καταφέρει να πείσει τους επενδυτές ότι ο προγραμματισμός νέων προϊόντων βρίσκετα ακόμη σε καλό δρόμο, οι επενδυτές θα τον ανταμείψουν» τόνισε.

Το 2020, η εταιρεία είχε κέρδη 0,75 δολ. μετοχή. Το 2021, τα κέρδη αυξήθηκαν στα 2,26 δολ.. Στη συνέχεια, τα κέρδη αυξήθηκαν ξανά στα 4,07 δολ. το 2022. Στη συνέχεια, τα κέρδη μειώθηκαν στα 3,12 δολ. το 2023. Το 2024, τα κέρδη μειώθηκαν στα 2,28 δολ.. Το 2025, τα κέρδη αναμένεται να μειωθούν στα 1,75 δολ.. Το 2026, τα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν στα 2,46 δολ./μετοχή. Η μετοχή έχει σχέση τιμής προς κέρδη (P/E) 225, ο οποίος είναι περίπου 9 φορές υψηλότερος από τον δείκτη αναφοράς του S&P 500.

Μερικά από τα εμπόδια στην ιστορία ανάπτυξης της Tesla περιλαμβάνουν τον ανταγωνισμό, την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση και γεωπολιτικούς παράγοντες. Ωστόσο, είναι πιθανό η Tesla να ξεπεράσει τις προκλήσεις και να συνεχίσει να σημειώνει ανάπτυξη.

Τα στοιχεία πωλήσεων της Cybertruck συνεχίζουν να απογοητεύουν, ωστόσο, η αύξηση των παραδόσεων της Tesla οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο Model 3 και το Model Y. Τον Οκτώβριο, η Tesla παρουσίασε την προσιτή έκδοση του Model 3 και του Y. Είναι πιθανό να έχει θετικό αντίκτυπο στην αύξηση των παραδόσεων.

Το Cybercab αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμη σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την Tesla. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών δείχνουν ότι τα έσοδα του Cybercab μπορούν να φτάσουν το 1 δισ. δολάρια το 2026 και τα 75 δισ. δολ. μέχρι το 2030. Η Tesla έχει ήδη λανσάρει την πρώτη της υπηρεσία robotaxi τον Ιούνιο. Επιπλέον, με τα Tesla Semi και Roadster επίσης σε εξέλιξη, οι προοπτικές είναι αισιόδοξες όσον αφορά την αύξηση των παραδόσεων.

Επιπλέον, η Tesla διαθέτει ένα ταμειακό απόθεμα 36,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η υψηλή οικονομική ευελιξία παρέχει στην εταιρεία άφθονο περιθώριο για επενδύσεις στην καινοτομία και την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας.

Τι λένε οι αναλυτές για τη μετοχή

Οι απόψεις των αναλυτών φαίνεται να διίστανται σημαντικά όσον αφορά τη μετοχή. Επί του παρόντος, 14 αναλυτές πιστεύουν ότι η μετοχή είναι «Strong Buy», ενώ 10 αναλυτές πιστεύουν ότι είναι «Strong Sell». Ωστόσο, η πλειοψηφία τους, 17 αναλυτές, πιστεύουν ότι η μετοχή είναι «Hold», όπως αναφέρει το Yahoo Finance.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση τιμή-στόχος των αναλυτών για τη μετοχή της είναι 358,3 δολάρια και υποδηλώνει πιθανότητα πτώσης 19% από τα τρέχοντα επίπεδα. Ωστόσο, η πιο αισιόδοξη τιμή-στόχος των 600 δολαρίων υποδηλώνει πιθανότητα ανόδου 36,6%.

Συνολικά, υπάρχουν λόγοι για να είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι επενδυτές για την Tesla. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι ότι οι αναλυτές αναμένουν υποχώρηση των κερδών για το τρέχον οικονομικό έτος. Ωστόσο, η αύξηση των κερδών για το οικονομικό έτος 2026 αναμένεται στο 67,24%.

Με το άνοιγμα της Wall Street η μετοχή υποχωρεί 0,8% την Τρίτη….