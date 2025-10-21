Live η μάχη στη Βουλή – Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνωστου Στρατιώτη

Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι ενστάσεις για την συνταγματικότητα της κυβερνητικής τροπολογίας που προωθεί μέτρα προστασίας, φύλαξης και φροντίδας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Προηγήθηκε συζήτηση επί των 4 ενστάσεων που κατατέθηκαν από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Τα κείμενα που κατέθεσαν οι συγκεκριμένες ΚΟ έχουν διαφορετικό περιεχόμενο αλλά κοινό σκεπτικό που καταλήγει στην άποψη ότι τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση παραβιάζουν το δικαίωμα της συνάθροισης.

Στο τέλος της διαδικασίας τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας τοποθετήθηκαν συνολικά με ψηφοφορία δια εγέρσεως.

Ο κύκλος της συζήτησης άνοιξε με την τοποθέτηση του κ. Παναγιώτη Δουδωνή (ΠΑΣΟΚ) ο οποίος υποστήριξε: «Όταν οι χειρότεροι κυβερνούν και νομοθετούν γεμάτοι από ένταση και πάθος είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε στο κοινοβούλιο τις δικές μας αντιλήψεις. Η απόλυτη απαγόρευση της συνάθροισης στον χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αντιβαίνει και παραβιάζει την αρχή της αναγκαιότητας ως προϋπόθεση της αρχής αναλογικότητας και άρα περιορίζει το δικαίωμα συνέρχεσθαι».

Ο εισηγητής της Χαριλάου Τρικούπη κατέθεσε στη Βουλή φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και υπέρ του “ναι” στο δημοψήφισμα του 2015 που εμφανίζουν τους διαδηλωτές να βρίσκονται μπροστά από το Μνημείο.

«Η γελοιότητα είναι μεγαλύτερο βασανιστήριο από την ένσταση αντισυνταγματικότητας. Την αντισυνταγματικότητα με χυδαίους αντιπερισπασμούς μπορείτε να την αντιπαρέθετε, δεν μπορείτε να αντιπαρέθετε τη γελοιότητα που θα σας ακολουθεί πάντα» συνέχισε ο κ. Δουδωνής για να προσθέσει: «αναθέτετε τη φροντίδα και καθαριότητα στον Υπουργό άμυνας. Πού είναι ο υπουργός να υπερασπιστεί την τροπολογία;».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Διονύσης Καλαματιανός ανέφερε πως «ποινικοποιείται συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα» για να σημειώσει «είναι αντίθετη η διάταξη με το άρθρο 7 του Συντάγματος που ορίζει τη σαφήνεια του Ποινικού Δικαίου. Πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η πράξη που τιμωρείται».

Ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος υποστήριξε πως “αυτό που απαγορεύετε είναι οι διαδηλώσεις μπροστά από την Βουλή και όχι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Είναι αδιανόητο”.

“Είναι τροπολογία ήττας και φόβου. Ηρθε όταν ένας πατέρας μόνος του ξεδόντιασε το σύστημα κυβέρνησης και δικαστικής εξουσίας. Είναι τροπολογία φόβου γιατί φοβάστε τις αντιδράσεις των πολιτών” είπε ο ίδιος για να προσθέσει σε άλλο σημείο “Δεν θα σας πάει καλά. Είναι δείγμα αδυναμίας να θεωρείς ότι τα προβλήματα θα στα λύσει ο αυταρχισμός. Καλείτε την Βουλή να αποφασίσει αν είναι με τον Μακρυγιάννη ή τον Οθωνα. Εμείς είμαστε με τον Μακρυγιάννη και το Σύνταγμα”

“Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα. Δηλαδή τον καταστατικό χάρτη της Δημοκρατίας που όσο και αν κακοποιήθηκε με αναχρονιστικές αναθεωρήσεις εξακολουθεί να είναι το πιο προοδευτικό” είπε στην έναρξη την τοποθέτησης της η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.Από την ΝΔ ο κ. Νότης Μηταράκης υποστήριξε την τροπολογία λέγοντας ότι ο σκοπός της ρύθμισης είναι η προστασία του Μνημείου ενώ επικαλέστηκε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία υπάρχουν όρια και για την άσκηση του δικαιώματος της συνάθροισης.



Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης Σπύρος Τσιρώνης υποστήριξε ότι η ρύθμιση καλλιεργεί διχασμό. «Φοβάστε τη δύναμη των πολλών γιατί διαρκώς εξυπηρετείτε τα συμφέροντα των λίγων» είπε ο ίδιος ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος μίλησε για εκμετάλλευση ενός μνημείου του ελληνισμού και ζήτησε την απόσυρση της τροπολογίας.

«Για κατάπτυστη τροπολογία που έχει καταδικαστεί στην λαϊκή συνείδηση» μίλησε ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. «Απών, δειλός, εκδικητικός. Καταλάβατε για ποιον μιλάω; Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς για να υποστηρίξει «το να αποκλείεις τον πολίτη από την πλατεία Συντάγματος είναι σαν να τον αποκλείεις από τις διατάξεις του Συντάγματος».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης

Από την πλευρά της κυβέρνησης, τοποθετήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Μεταξύ άλλων, στην ομιλία του, που διακόπηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είπε:

«Μικρό απόσπασμα από την ομιλία πανηγυρική ο τότε ΠτΒ Θεμιστοκλης Σοφούλης με την κυβέρνηση Βενιζέλου στα εγκαίνια του υπέρτατου αυτού εθνικού μνημείου. Αυτό ακριβώς είναι το περιεχόμενο της κυβενρητικής νομοθετικής πρωτοβουλία. Η υπόμνηση που απουσιάζει παντελώς από τις συζητούμενες ενστάσεις συνταγματικότητας. Απουσιάζει ο σεβασμός του Μνημείου.

Το Μνημείο αναφέρεται στα κείμενα που συζητάμε σήμερα παρουσιάζεται ως … ένα μνημείο ή ως … ένας χώρος.

Όμως δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα μνημείο ή έναν ακόμα δημόσιο χώρο. Πρόκειται για το Μνημείο που το Έθνος μας τιμά τους αγώνες του λαούς μας για να δημιουργηθεί η Πατρίδας μας. Για να σωθεί η πατρίδα μας να μεγαλώσει. Αυτό το `μνημείο αφορά η νομοθετική τροπολογία για την προστασία του. Πρωτοβουλία ενότητας και ομοψυχίας που απευθύνεται σε όλους τους Ελληνες. Πρόκειται για την αποκατάσταση του Θεσμικά Αυτονόητου.

Για όσους δεν ξέρουν η μάχη στο Κιλκίς έκρινε τους βαλκανικούς αγώνες. Εκεί ετέθη εκτός μάχης το 1/5 του ελληνικού στρατού ο ανθηρός των Ελλήνων αξιωματικών. Σε αυτούς τους γάνωνες η Ελλάδα κάθε φορά έχανε τον ανθό της νεολαίας της. ΠΟυ ξεκινούσε από τα πέρατα της γης για να πολεμήσει. Αυτούς τιμούμε εκεί. Και δεν είναι ένα μνημείο. Ένας δημόσιος χώρος. Είναι η μνήμη του έθνους μας εκεί.

Δεν θα αντιπαραθέσουμε τους αγώνες αυτούς με οποιαδήποτε διαδήλωση.

Δεν υπάρχει εθνικό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από την μια και από την άλλη μνημείο για τα Τέμπη, για το Μάτι . Δεν είναι όλα για τον ίδιο σκοπό.

Ενώ αυτό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης η αντιπολίτευση καταφεύγει σε επιπόλαιες προσεγγίσεις επειδή δεν έχει αφήγημα για τοπ Μνημείο.

Το ΠΑΣΟΚ προσπέρασε την προσήλωση του στα εθνικά ιδανικά και για μια ακόμα φορά γίνεται παρακολούθημα κομματιών της Αριστεράς. Παραγνωρίζοντας ότι έδωσε μάχη για αυτά.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κατάντια είναι αυτά. Να μας κάνετε μαθήματα πατριωτισμού.

ΦΛΩΡΙΔΗΣ: προσέξτε. Για να υποστηρίξετε την θέση σας χρησιμοποιήσατε νομικίστικα επιχειρήματα και εμφανίσατε το Μνημείο ως ένα απλό μνημείο και ένας απλός δημόσιος χώρος. Γι αυτό επικαλέστηκα τον Θεμιστοκλή Σοφούλη και την κυβέρνηση Βενιζέλου μπας και καταλάβετε.

Βρείτε μου μια λέξη από το κείμενο σας που να ταιριάζει με το κείμενο του Θεμιστοκλή Σοφούλη. Μια λέξη».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κατέληξε:

«10 μέτρα πιο εκεί είναι η πλατεία Συντάγματος. Αλλά προσέξτε έχουμε αντισυνταγματικότητα επειδή μερικά τετραγωνικά θα πρέπει να προστατευτούν ως χώρος του εθνικού μας μνημείου. Και εσείς διαμαρτύρεστε γιατί θέλετε να καταπατήσετε και αυτά τα τετραγωνικά. Δεν σας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα.

Και τα υπόλοιπα είναι οι θέσεις της υπερπατριωτικές πτέρυγας. Το υπερπατριωτικά προσωπείο τους είναι μια διαρκής ψευδοπατριωτική απάτη και αυτό φάνηκε σήμερα.

Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς δεν έχουμε περιθώρια διχασμών και μάλιστα σε εθνικά σύμβολα».