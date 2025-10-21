lockheed-martin:-Στα-1,6-δισ.-τα-καθαρά-κέρδη,-ιστορικό-ρεκόρ-ανεκτέλεστου

Τα καθαρά κέρδη παρέμειναν σταθερά στα 1,6 δισ. δολάρια, με τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται ελαφρώς από 6,80 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2024 σε 6,95 δολάρια.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα ανακοίνωσε η Lockheed Martin για το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τόσο τις προβλέψεις για τα κέρδη όσο και για τα έσοδα.

Επιπλέον, τα έσοδα της Lockheed Martin ανήλθαν σε 18,6 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις κατά 80 εκατομμύρια δολάρια.

Σε συνέχεια της ισχυρής οικονομικής απόδοσης, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση του μερίσματος κατά 5% στα 3,45 δολάρια ανά μετοχή, σηματοδοτώντας το 23ο συνεχόμενο έτος αύξησης μερισμάτων, αλλά και την επέκταση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών κατά 2 δισ. δολ..

Τα μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν στα 3,7 δισ. δολ., σε σύγκριση με 2,4 δισ. δολ. το τρίτο τρίμηνο του 2024, ενώ η ελεύθερη ταμειακή ροή αυξήθηκε στα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια από 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έφτασε στο ρεκόρ των 179 δισ. δολ., που αντιπροσωπεύει περισσότερα από δυόμισι χρόνια πωλήσεων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Jim Taiclet δήλωσε: «Με βάση την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων και των συστημάτων μας, η ισχυρή ζήτηση από τους πελάτες της LockheedMartin – τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και μεταξύ των συμμάχων μας – συνεχίζεται». «Ως αποτέλεσμα αυτής της άνευ προηγουμένου ζήτησης, αυξάνουμε σημαντικά την παραγωγική ικανότητα σε ένα ευρύ φάσμα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων» πρόσθεσε.