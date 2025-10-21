pop-mart:-Η-«φρενίτιδα»-για-τα-labubu-«εκτόξευσε»-τις-πωλήσεις-γ’-τριμήνου

Τα έσοδα στην Αμερική αυξήθηκαν έως και 1.270% στο τρίτο τρίμηνο. Οι πωλήσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν έως και 740%.

«Εκτοξεύτηκαν» τα έσοδα της Pop Mart το τρίτο τρίμηνο, τόσο στην Κίνα όσο και στις αγορές του εξωτερικού, καθώς η κυκλοφορία της νέας σειράς της δημοφιλούς κούκλας Labubu που προκάλεσε «φρενίτιδα» στους καταναλωτές, «απογείωσε» την κινεζική εταιρεία παιχνιδιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το -, τα έσοδα αυξήθηκαν έως και 250% σε ετήσια βάση στο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, με τις πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού να «απογειώνονται» έως και 370% σε σύγκριση με περίπου 190% αύξηση στην ηπειρωτική Κίνα, ανέφερε η Pop Mart σε επιχειρηματική ενημέρωση του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ.

Η μετοχή της Pop Mart έκλεισε με πτώση 8,1% την Τρίτη πριν από την επιχειρηματική ενημέρωση, τη χειρότερη ημερήσια πτώση από τον Απρίλιο.

Οι πωλήσεις της Pop Mart απογειώθηκαν από το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, χάρη στην κυκλοφορία του Labubu, το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία. Μάλιστα, η εταιρεία λάνσαρε νέες μίνι κούκλες Labubu στα τέλη Αυγούστου, τροφοδοτώντας ένα ακόμη κύμα φρενίτιδας αγορών για το παιχνίδι-«τέρας».

Οι δυτικές αγορές συνέχισαν να «τροφοδοτούν» την αύξηση πωλήσεων για την Pop Mart. Τα έσοδα στην Αμερική αυξήθηκαν έως και 1.270% στο τρίτο τρίμηνο. Οι πωλήσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν έως και 740%. Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 170%, φτάνοντας το 175%.

Η παγκόσμια μανία συλλογής κούκλων Labubu δυσκόλεψε την Pop Mart να προβλέψει με ακρίβεια τα κέρδη της. Η εταιρεία ήλπιζε νωρίτερα φέτος τα έσοδά της να αγγίξουν τα 20 δισ. γιουάν (2,8 δισ. δολάρια) για το σύνολο του έτους.

Τον Αύγουστο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γουάνγκ Νινγκ δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη ότι ακόμη και τα 30 δισεκατομμύρια γιουάν «θα ήταν αρκετά εύκολο να επιτευχθούν».

Φωτογραφία: Getty Images