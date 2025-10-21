wall:-Νέο-ρεκόρ-για-τον-dow-με-ώθηση-από-τα-αποτελέσματα-μεγάλων-εταιρειών

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ την Τρίτη 21/10, κλείνοντας λίγο κάτω από τις 47.000 μονάδες, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα κολοσσών όπως η Coca-Cola και η 3M ενίσχυσαν τη Wall Street.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 218,16 μονάδες ή 0,47%, κλείνοντας στις 46.924,74 μονάδες, έχοντας αγγίξει προσωρινά και τις 47.000 μονάδες. Ο S&P 500 παρέμεινε αμετάβλητος στις 6.735,35 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,16%, στις 22.953,67 μονάδες.

Η Coca-Cola και η 3M στήριξαν την άνοδο του Dow, καθώς τα αποτελέσματά τους ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, με τις μετοχές τους να αυξάνονται κατά 4,1% και 7,7% αντίστοιχα. Η General Motors κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 14,9%, αφού αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων. Η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ σημείωσε επίσης ότι θα μπορέσει να αντισταθμίσει περίπου το 35% των επιπτώσεων από τους δασμούς που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ανάμεσα στους κερδισμένους και η Zions Bancorp, η οποία ενισχύθηκε πάνω από 1%, μετά την ανακοίνωση αυξημένων κερδών γ΄ τριμήνου σε σχέση με πέρυσι, παρά τις ανησυχίες για επισφαλή δάνεια που είχαν οδηγήσει σε πτώση τις τραπεζικές μετοχές την προηγούμενη εβδομάδα.

«Είναι ένα καλό σημάδι ότι οι μεγάλες πολυεθνικές παρουσιάζουν καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα», δήλωσε ο Louis Navellier, ιδρυτής της Navellier & Associates. «Αυτό σημαίνει ότι η περίοδος ανακοινώσεων του γ΄ τριμήνου ξεκινά δυναμικά και μπορεί να οδηγήσει σε μια ισχυρή ανοδική πορεία ως το τέλος του έτους».

Ωστόσο, οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις μετά τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ, που προκάλεσαν αβεβαιότητα σχετικά με την αναμενόμενη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. «Ίσως τελικά να μη γίνει», είπε ο Τραμπ. Οι μετοχές των Alphabet και Broadcom υποχώρησαν περίπου 2%, ενώ η Nvidia, «αγαπημένο παιδί» της τεχνητής νοημοσύνης, έχασε σχεδόν 1%.

Οι επενδυτές τεχνολογίας ευελπιστούν σε βελτίωση των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας, που θα οδηγήσει σε χαμηλότερους δασμούς και θα προστατεύσει τη βιομηχανία ημιαγωγών από νέες εντάσεις.

Η περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη Netflix να ανακοινώνει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο των αγορών και την Tesla να ακολουθεί την Τετάρτη. Περισσότερες από τα τρία τέταρτα των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ήδη δημοσιεύσει αποτελέσματα, έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες –οι λεγόμενες «Magnificent Seven»– αναμένεται να καταγράψουν αύξηση κερδών 14,9% σε ετήσια βάση, έναντι 6,7% για τις υπόλοιπες 493 εταιρείες του δείκτη.

Την επενδυτική ψυχολογία ενισχύουν επίσης οι προσδοκίες για νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25% στη συνεδρίαση της Fed στα τέλη Οκτωβρίου. Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή αναμένεται να δώσουν σαφέστερες ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού και την επόμενη κίνηση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Πετρέλαιο: Ανέκαμψε από τα χαμηλά πέντε μηνών – Άνοδος 0,5%

Με κέρδη ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Τρίτης το πετρέλαιο, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά πέντε μηνών της προηγούμενης συνεδρίασης που το οδήγησαν οι ανησυχίες για πιθανή υπερπροσφορά στην αγορά το επόμενο έτος. Πιο συγκεκριμένα, το αμερικανικό WTI παραδόσεως Νοεμβρίου, το οποίο έληξε με το κλείσιμο των συναλλαγών σήμερα, κέρδισε 0,5% και έκλεισε στα 57,82 δολ. το βαρέλι. Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 61,32 δολ. το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν τη Δευτέρα στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Μάιο καθώς η παραγωγή-ρεκόρ των ΗΠΑ και οι διαδοχικές αποφάσεις του OPEC για αύξηση της παραγωγής του έχουν δημιουργήσει φόβους ότι δημιουργούνται συνθήκες υπερπροσφοράς στην αγορά.