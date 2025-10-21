wall-street:-Οριακές-διακυμάνσεις-στο-άνοιγμα-της-και-εν-αναμονή-των-αποτελεσμάτων-των-«magnificent-7»

Οι μετοχές στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο κινούνται χωρίς μεγάλες μεταβολές την Τρίτη 21/10, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται μια σειρά από εταιρικά αποτελέσματα και πήραν μια «ανάσα» μετά το ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τρίτης ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,08% στις 46.743,48 μονάδες και ο S&P 500 κατά 0,02% στις 6.736,01 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει απώλειες 0,21% στις 22.943,989 μονάδες.

Οι αγορές έλαβαν μικρή ώθηση από την άνοδο τριών παραδοσιακών βιομηχανικών μετοχών, οι οποίες ανακοίνωσαν καλύτερα του αναμενόμενου τριμηνιαία αποτελέσματα. Η General Motors σημείωσε άλμα 8%, αφού αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street. Η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ μείωσε επίσης την εκτίμησή της για τις επιπτώσεις των δασμών που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αναμένει να αντισταθμίσει περίπου το 35% αυτών των επιπτώσεων.

Επιπλέον, οι Coca-Cola και 3M κατέγραψαν άνοδο 3% και πάνω από 2%, αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που επίσης ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Παράλληλα, η Zions Bancorp ενισχύθηκε κατά 1%, αφού η περιφερειακή τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση των κερδών τρίτου τριμήνου σε σχέση με πέρυσι, παρά την αποκάλυψη ορισμένων προβληματικών δανείων την περασμένη εβδομάδα, που είχε προκαλέσει ευρύτερη αναταραχή στην αγορά.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά μια κρίσιμη εβδομάδα για τα εταιρικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, καθώς ο ρυθμός ανακοινώσεων αυξάνεται, με τη Netflix να δημοσιεύει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη και την Tesla να ακολουθεί την Τετάρτη.

Η δυναμική έναρξη της περιόδου αποτελεσμάτων φαίνεται να στηρίζει το πρόσφατο ράλι των μετοχών, ειδικά σε μια περίοδο όπου η δημοσίευση οικονομικών δεδομένων έχει περιοριστεί λόγω της παύσης λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Περισσότερες από τρεις στις τέσσερις εταιρείες του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις προβλέψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet. Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αναμένεται να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών κερδών, καθώς η τάση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρή. Οι λεγόμενες «Magnificent Seven» (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia και Tesla) αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση κερδών 14,9% σε ετήσια βάση, έναντι 6,7% για τις υπόλοιπες 493 εταιρείες του δείκτη. «Αν οι “Magnificent Seven” καταφέρουν να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες για τα κέρδη τους, οι αγορές μπορεί να σημειώσουν ένα ακόμη ανοδικό βήμα», δήλωσε ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Ameriprise Financial. «Η συμπεριφορά της αγοράς την Παρασκευή και τη Δευτέρα δείχνει πως οι επενδυτές ίσως αρχίζουν να ποντάρουν ξανά στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ενόψει των κρίσιμων ανακοινώσεων της επόμενης εβδομάδας», πρόσθεσε.

«Η υπεραπόδοση στα κέρδη, σε συνδυασμό με σταθερές προοπτικές και τα ισχυρά οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να υποδεχθεί θετικά η αγορά καθώς προχωρά η περίοδος αποτελεσμάτων, αν και κάποιοι υποστηρίζουν πως οι τρέχουσες τιμές των μετοχών ήδη αντανακλούν αυτά τα θετικά στοιχεία», συμπλήρωσε ο Saglimbene.

Ενισχυτικό παράγοντα για το επενδυτικό κλίμα αποτελεί και η προσδοκία της αγοράς για νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στα τέλη Οκτωβρίου.

Τα δεδομένα του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού, επηρεάζοντας έτσι και την επερχόμενη απόφαση της Fed.