Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό – Σε τεντωμένο σχοινί κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Μια διαρκής αναταραχή κυριαρχεί στο πολιτικό σύστημα με τα κόμματα να ψάχνουν να βρουν το βηματισμό τους σε ένα άκρως αβέβαιο περιβάλλον. Ο ισχυρός δικομματισμός του παρελθόντος, έχει δώσει εδώ και καιρό – ίσως από το 2020 και μετά – τη θέση του στο σύστημα του λεγόμενου «ενάμισι κόμματος» ή του μισού δικομματισμού. Ακόμα και αυτή η εικόνα τώρα ίσως να αποτελεί παρελθόν από τη στιγμή που η πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου να βρίσκεται κάτω από το 25%. Υπενθυμίζεται πως αυτό είναι το όριο με οποίο μπορεί ο πρώτος σχηματισμός να λάβει το κλιμακωτό μπόνους.



Η γαλάζια παράταξη δεν πήρε την ώθηση που επιθυμούσε από τη ΔΕΘ και όλον τον μήνα ταλανίζεται από την υπόθεση των Τεμπών, με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αλλά και από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χθες στη συζήτηση για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκε απέναντι στο σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στα δύσκολα που έχει να αντιμετωπίσει το Μαξίμου προστίθεται η ακρίβεια, αλλά και η έντονη φημολογία για δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Αν ο πρώην πρωθυπουργός αποφασίσει να κινηθεί αυτόνομα η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να αναπροσαρμόσει την τακτική της, καθώς η αυτοδυναμία θα αποτελέσει μακρινό όνειρο και κατά πολλούς ακόμα και ο πήχης του 25% δεν θα φαντάζει αυτονόητος. Ίσως να μην τυχαίο το γεγονός πως όλο το τελευταίο διάστημα γίνονται προσπάθειες το κόμμα να απευθυνθεί σε πιο δεξιό κοινό.

Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα η επισήμανση του Ευάγγελου Βενιζέλου τις προηγούμενες ημέρες πως η χώρα δεν είναι διακυβερνήσιμη δεν ακούστηκε πολύ καλά στο Μαξίμου. Οι «βολές» είναι αρκετές πλέον, καθώς είχε ακολουθήσει και ο Κώστας Καραμανλής με το «καμπανάκι» που χτύπησε για την κρίση των θεσμών.

Και στην αντιπολίτευση η εικόνα παραμένει ρευστή. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης και η γκρίνια στο εσωτερικό του δεν λέει να σταματήσει. Η «βελόνα» παραμένει κολλημένη και όσο και αν τα κορυφαία στελέχη δεν το παραδέχονται το βλέμμα είναι στραμμένο στο τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Στη δημοσκόπηση της MARC για λογαριασμό του ANT1 στη Χαριλάου Τρικούπη τσίμπησαν 0,7% στην πρόθεση ψήφου, ωστόσο η απόσταση με τη Νέα Δημοκρατία παρέμεινε μεγάλη. Στην ίδια μέτρηση στο χώρο της κεντροαριστεράς ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να κυριαρχεί του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η στάση αναμονής στην οποία βρίσκεται ο χώρος της κεντροαριστεράς έχει βάλει «φρένο» σε πολλές προσδοκίες για ανάκαμψη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, έστω και με κάποια καθυστέρηση κατά πολλούς, στράφηκε στους «παλιούς» και έμπειρους του χώρου την περασμένη εβδομάδα. Η συγκυρία στη Χαριλάου Τρικούπη είναι προφανές πως επιβάλει συμπόρευση της παλαιάς φρουράς με τη νέα. Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει και το κίνημα θα πρέπει να παρουσιάσει – προκειμένου να μην ενταθεί το κλίμα εσωστρέφειας – πριν την αυγή του νέου χρόνου με μια καλύτερη εικόνα δημοσκοπικά.

Στην «αριστερή πολυκατοικία» η εικόνα δεν είναι επίσης καλή. Ο Σωκράτης Φάμελλος συνεχίζει τον προγραμματισμό του και δείχνει πως δεν θέλει να αλλάξει γραμμή πλεύσης. Στη δημοσκόπηση της MARC το κόμμα παρουσίασε μια αύξηση κατά μισή μονάδα. Ο πρόεδρος μένει προσηλωμένος στις περιοδείες του και το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Θα κινηθεί ο Σωκράτης Φάμελλος στη λογική των ισορροπιών ή θα εκφράσει μια καθαρή θέση απέναντι στον Παύλο Πολάκη που επιλέγει, όπως όλα δείχνουν, τη σύγκρουση με τον πρώην πρωθυπουργό; Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση συνεχίζει να μην μπορεί να συνεννοηθεί και να μην είναι σε θέση να ανακάμψει. Λείπει το ηγετικό πρόσωπο και αυτό αποτελεί το κίνητρο για τον Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει έναν νέο φορέα από τη νέα χρονιά.

