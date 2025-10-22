Ίντεργουντ – Ξυλεμπορία: Νέος οικονομικός διευθυντής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλωσορίζει τον κ. Παναγόπουλο και του εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντα του.

Καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή του ομίλου «Ίντεργουντ – Ξυλεμπορία Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» αναλαμβάνει ο κ. Άγγελος Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Παναγόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει πολυετή θητεία εργαζόμενος ως λογιστής, οικονομικός και φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και τα τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του προϊσταμένου Λογιστηρίου σε Ομίλους Επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλωσορίζει τον κ. Παναγόπουλο και του εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντα του.