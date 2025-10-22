Βέττας:-Η-ελληνική-οικονομία-σε-τροχιά-σταθερότητας-και-μετασχηματισμού

Η Ελλάδα ενισχύεται και συγκλίνει στις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ανέφερε ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

«Σήμερα η ελληνική οικονομία έχει τον έβδομο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το βήμα του CFO Summit @Grecotel la Riviera, που διοργάνωσε η Boussias events.

Ο Νίκος Βέττας αναφέρθηκε στα επιτεύγματα, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, τονίζοντας τη σημασία της συνέχειας στις μεταρρυθμίσεις και της ενίσχυσης των επενδύσεων, ποσοτικής και ποιοτικής.

Ο Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με σχετικά καλούς ρυθμούς, ωστόσο ο πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. «Από τη στιγμή όμως που η οικονομία μας αναπτύσσεται ταχύτερα, είναι σε ένα βαθμό εύλογο να έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό. Γενικά όμως αυτό δεν είναι καλό, όσο παραμένει. Πέρα από την πίεση στα νοικοκυριά, όσο η Ευρωζώνη έχει πληθωρισμό χαμηλότερο από τον δικό μας, έστω και μισή με μία μονάδα, χάνουμε σε ανταγωνιστικότητα.» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Βέττας αναφέρθηκε στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Ο ίδιος σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται ολοένα και πιο εξωστρεφής, με τη συνολική δραστηριότητα που συνδέεται με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές να αυξάνεται σταθερά σε διάφορους τομείς της. «Η Ελλάδα σιγά σιγά αποκτά τα χαρακτηριστικά μιας πιο κανονικής ευρωπαϊκής οικονομίας», τόνισε.

Σχετικά με τα δημοσιονομικά, ο κ. Βέττας επισήμανε ότι η χώρα παρουσιάζει πλεονάσματα τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την περίοδο των ελλειμμάτων της πανδημίας. «Το χρέος ονομαστικά αυξάνεται, αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται σημαντικά, λόγω της πραγματικής ανάπτυξης όσο και του πληθωρισμού, γεγονός που μας φέρνει πλέον πιο κοντά στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες», υπογράμμισε.

Σε πιο αισιόδοξο τόνο, ο κ. Βέττας ανέφερε ότι την τελευταία πενταετία παρατηρείται αύξηση των επενδύσεων σε πολλούς τομείς – από την αγορά ακινήτων έως τη βιομηχανία και τη μεταποιητική βιομηχανία. Η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας, η μείωση της αβεβαιότητας και του κόστους χρηματοδότησης δημιουργούν θετικό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα εξακολουθεί να επενδύει σε χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (σήμερα 16% έναντι 24% του ΑΕΠ). «Για να επιτύχουμε πραγματική σύγκλιση, χρειάζεται συστηματική αύξηση των επενδύσεων – και κυρίως των εξωστρεφών και καινοτόμων», σημείωσε ο ίδιος για να συμπληρώσει πως η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ένα συνεχιζόμενο μετασχηματισμό. Γενικά, οι ξένες άμεσες επενδύσεις κυρίως κατευθύνονται σε οικονομίες που έχουν χαμηλότερο εργατικό κόστος από το δικό μας ή σε οικονομίες οι οποίες έχουν ένα ευνοϊκό τεχνολογικό και θεσμικό πλαίσιο. «Έχουμε φέρει ξένες άμεσες επενδύσεις, αλλά λιγότερες από όσες θέλουμε» είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Βέττας έκανε ειδική αναφορά στη βιομηχανία, η οποία, όπως είπε, «αν και ξεκινά από χαμηλή βάση, αυξάνει σταδιακά τη συμμετοχή της στην οικονομία και μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, με ευρύτερα οφέλη». Συνοψίζοντας, η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι σήμερα θετική, με σταθερά βήματα προς την κανονικότητα και σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, ωστόσο, παραμένουν σημαντικά ζητούμενα και προκλήσεις.