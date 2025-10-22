Βουλή:-Να-τοποθετηθεί-ο-Δένδιας-για-τον-Άγνωστο-Στρατιώτη-επιμένει-η-αντιπολίτευση

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη επιμένει η αντιπολίτευση κατά τη δεύτερη ημέρας συζήτησης στην Ολομέλεια, με τον Δημήτρη Μάντζο από το ΠΑΣΟΚ να τονίζει πως «μιλάμε μέρες για τον Άγνωστο Στρατιώτη χωρίς τον “Άγνωστο Υπουργό”».

Η χθεσινή απουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τη συνεδρίαση συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να ζητούν την εμφάνισή του.

«Σε λίγες ώρες ενδέχεται η τροπολογία να γίνει νόμος κράτους, θα έχετε διάταξη, υπουργό να την εφαρμόσει θα έχετε; Ποιος θα την εφαρμόσει;» διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ενώ η Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά πρόσθεσε: «Είναι απαράδεκτο να κρύβεται ο κ. Δένδιας. Να έρθει στη Βουλή και να τοποθετηθεί».

«Την πολιτική λογικής της τροπολογίας την παρουσίασε χθες ο ίδιος ο πρωθυπουργός» απάντησε ο Νότης Μηταράκης από τη ΝΔ, υπογραμμίζοντας ότι στην ψηφοφορία που θα ακολουθήσει και οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ των οποίων και οι Υπουργοί θα υπερψηφίσουν. «Εκ των 7 Υπουργών (σ.σ. που την συνυπογράφουν) ήταν εχθές εδώ και τοποθετήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει διαδικαστικό θέμα» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής, η ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα.

Εκτός του ΚΚΕ αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

