Βουλή: Το «καρφί» του Γεωργιάδη – «Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ, σε κώμα δεν θα ερχόμουν»

Λίγα λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα πέρασε το κατώφλι της Βουλής ο Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετέχει στην ονομαστικής ψηφοφορία επί της τροπολογίας για την προστασία και φροντίδα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο Υπουργός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και εισήλθε απευθείας στην αίθουσα της Ολομέλειας, αφού προηγουμένως είχε ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Βασίλη Γιόγιακα και τον Γιώργο Αμυρά.

Την ίδια ώρα πάντως, σε «πηγαδάκι» που είχε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με τους βουλευτές της ΝΔ, Νίκο Παναγιωτόπουλο και Βασίλη Υψηλάντη μπροστά από το περιστύλιο, σχολίαζε δηκτικά: «Με ρωτάνε εάν θα υποστήριζα εγώ δική μου τροπολογία. Μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν. Αλλιώς θα ερχόμουν και με τα πόδια!».

