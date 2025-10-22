Γεροβασίλη-για-υποκλοπές:-Υπήρχε-σύνδεση-μεταξύ-των-χρηστών-του-παράνομου-λογισμικού-και-της-ΕΥΠ

Της Έλενας Γαλάρη

Τη βεβαιότητά της ότι οι παρακολουθήσεις μέσω της ΕΥΠ και του κακόβουλου λογισμικού Predator δεν είναι άσχετες μεταξύ τους, εξέφρασε στην κατάθεσή της στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών, η πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη.

“Υπήρχε σύνδεση μεταξύ των χρηστών του παράνομου λογισμικού και της ΕΥΠ. Αυτά φάνηκαν από τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση. Τώρα ποιος ο λόγος συνεργασίας των συστημάτων; Διασφάλιση της πληροφορίας που μπορεί να πάρει κάποιος από το κάθε σύστημα. Ούτε ξέρω ποιος έκανε τη χρήση των πληροφοριών, αλλά αν όντως χρησιμοποιήθηκαν υπάρχει ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας,”, είπε η κ. Γεροβασίλη, προσθέτοντας ότι η ίδια είχε ενημερωθεί ότι ενδεχομένως παρακολουθείται από δημοσιεύματα.

“Δεν ελέγχθηκε ποτέ το κινητό μου τηλέφωνο. Είχα καταθέσει έγκληση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατά αγνώστων” είπε η πρώην υπουργός αναφέροντας ότι δεν της είχε ζητηθεί να παραδώσει το κινητό της.

Η κ. Γεροβασίλη χαρακτήρισε “σχέση συνεργασίας” τη σχέση που είχε με την ΕΥΠ επισημαίνοντας ότι από το 2017 έως το 2019, που ήταν υπουργός προστασίας του Πολίτη δεν είχε αντιληφθεί να συμβαίνει κάτι.

Εισαγγελέας: Απο τη γνώση σας ως πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αν ήθελε η ΕΥΠ να προμηθευτεί ένα νέο λογισμικό, θα ήταν γνωστά όλα ή υπάρχει κάποιο μυστικό κονδύλι, ας πούμε;

Μάρτυρας: Η αγορά μπορεί να έχει όλα τα στοιχεία του απορρήτου, αλλά ο υπουργός θα έχει γνώση.

Η κ. Γεροβασίλη απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου αν γνωρίζει τους κατηγορουμένους απάντησε ότι γνώριζε από το υπουργείο και όχι προσωπικά τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Krikel, η οποία συνδέεται με την ελληνική αστυνομία από το 2014, οπότε και υπεγράφη απόρρητη σύμβαση για τη συντήρηση και λειτουργία συστημάτων λειτουργίας της ελληνικής αστυνομίας.

«Κατά την υπουργία μου, δεν πλήρωσα την εταιρεία γιατί δεν λειτουργούσαν τα συστήματα. Την αναζήτησα για να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επαφή μου με την εταιρεία και ζήτησα αρμοδίως την ανεύρεση και αγορά άλλου συστήματος. Στη συνέχεια αποχώρησα από τη θέση”, είπε η μάρτυρας.

