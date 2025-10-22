Δασικές-πυρκαγιές-2025:-Περί-τα-8,85-εκατ.-ευρώ-οι-αποζημιώσεις-των-ασφαλιστικών-επιχειρήσεων

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών και Αντασφαλίσεων, Ερρίκος Μοάτσος δήλωσε σχετικά: «Από τις αρχές του 2025 μέχρι σήμερα η χώρα έχει πληγεί από περιστατικά έντονων βροχοπτώσεων και από τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Σε 8,85 εκατ. ευρώ εκτιμώνται οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2025. Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε η έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν διάφορες περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2025 (Ιούλιο και Αύγουστο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα, αναφέρθηκαν συνολικά 229 ζημιές με το ύψος των αποζημιώσεων για αυτές να εκτιμάται συνολικά σε 8,85 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 205 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων 8,67 εκατ. ευρώ) και 24 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση 185.000 ευρώ).

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ. Πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλισμένες ζημιές από καταστροφικά γεγονότα, από το 2015 έως και το καλοκαίρι του 2025 είναι διαθέσιμες στο εργαλείο Nat Cat Monitor, επίσης, στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ.

Για τα γεγονότα αυτά, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα καταβάλουν συνολικά πάνω από 16 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, όπως αναφέρεται. Η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες με σημαντικό κενό προστασίας έναντι φυσικών καταστροφών, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η συχνότητα και η σφοδρότητα των περιστατικών, τονίζεται.

Η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει το ζήτημα και έχει λάβει μέτρα για να αυξηθεί το ποσοστό των ασφαλισμένων έναντι φυσικών καταστροφών κατοικιών και επιχειρήσεων. Ως ΕΑΕΕ παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του κενού προστασίας και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους που διατρέχουν οι περιουσίες τους».