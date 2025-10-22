Διαπόμπευση-και-εποπτεία-για-τους-φορείς-του-Δημοσίου-που-«φεσώνουν»

Στο μικροσκόπιο θα μπουν οι φορείς του Δημοσίου που διατηρούν συστηματικά σημαντικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους προμηθευτές τους.

Στο μικροσκόπιο θα μπουν οι φορείς του Δημοσίου που διατηρούν συστηματικά σημαντικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους προμηθευτές τους. Με νέα πλατφόρμα που θα λειτουργήσει εντός των επόμενων μηνών το ΥΠΕΘΟ θα έχει αναλυτική εικόνα για κάθε φορέα του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα σε επίπεδο ΑΦΜ και θα μπορεί να ζητά εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Μάλιστα στη μάχη της μείωσης των κρατικών φεσιών επιστρατεύεται και η αρνητική δημοσιότητα καθώς θα δημοσιεύεται στα τακτικά χρονικά διαστήματα και «μαύρη λίστα» για τους μεγάλους… μπαταχτσήδες.

Όλα αυτά σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του μεγάλου όγκου ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου για το οποίο η χώρα μας μεταξύ άλλων έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο. Το ύψος των ληξιπρόθεσμων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός το οποίο όπως έχουν τονίσει επανειλημμένα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στερεί ρευστότητα από την αγορά και κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προμηθεύουν το Δημόσιο και στερεί αξιοπιστία από τον κρατικό μηχανισμό.

Κρατικά «φέσια»: Τι αλλάζει με τη νέα πλατφόρμα B2G

Όπως εξηγούν στο - στελέχη του ΥΠΕΘΟ, η αναλυτική εικόνα που σήμερα λείπει -τουλάχιστον σε αυτό το βάθος- θα σχηματιστεί από την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση Β2G (Business to Government), η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα αναλυθούν και θα οδηγήσουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τους επόμενους μήνες σε μια σαφή αποτύπωση της κατάστασης για το ποιοι φορείς έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και πόσες είναι αυτές οι οφειλές.

Οι φορείς θα καλούνται να σημειώνουν τους λόγους καθυστέρησης για κάθε πληρωμή και αυτοί που φορείς που αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τελούν υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα σχετικά στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση.

«Φέσια» 3 δισ. ευρώ από το ευρύτερο Δημόσιο

Οι κινήσεις αυτές γίνονται ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου, δηλαδή οι οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, έχουν γιγαντωθεί στα επίπεδα των 3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία Αυγούστου που είναι και τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Γενικής Κυβέρνησης χωρίς να υπολογίζονται οι επιστροφές φόρων έχουν φτάσει τα 2,954 δισ. ευρώ.

Πάνω από τα μισά ληξιπρόθεσμα του Δημοσίου και συγκεκριμένα ποσό 1,627 δισ. ευρώ προέρχεται από τα νοσοκομεία. Βέβαια, τα ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκοµείων εµφανίζουν τα µεικτά ποσά και δεν αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση καθώς εκκρεμεί ο συμψηφισμός στο clawback και το rebate που επιβάλλεται στους προμηθευτές. Και πράγματι, κάθε χρόνο το ποσό των ληξιπρόθεσμων μειώνεται σημαντικά τους τελευταίους μήνες αλλά στη συνέχεια αυξάνεται και πάλι. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ ήταν στα 305 εκατ. ευρώ στα τέλη Αυγούστου, ενώ αυτές των ασφαλιστικών Ταμείων έφταναν τα 651 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτες είναι και οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που έφταναν τον Αύγουστο τα 651 εκατ. ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των λοιπών νοµικών προσώπων ήταν 227 εκατ. ευρώ. Σε 162 ευρώ ήταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.