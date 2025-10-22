Ζελένσκι:-«Καλός-συμβιβασμός»-η-πρόταση-Τραμπ-για-πάγωμα-των-εχθροπραξιών-στις-τρέχουσες-γραμμές-του-μετώπου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που επισκέπτεται χώρες της Σκανδιναβίας, δήλωσε την Τετάρτη ότι η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για το τέλος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στη βάση των υφιστάμενων γραμμών του μετώπου είναι ένας «καλός συμβιβασμός». Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για την πιθανότητα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, να την υποστηρίξει.

Η πρόταση του Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει την περιοχή του Ντονμπάς και να κάνει εδαφικές υποχωρήσεις σε άλλες περιοχές, είχε προηγουμένως προκαλέσει αντιδράσεις. Στη δήλωσή του την Τετάρτη, ο Ζελένσκι τόνισε ότι ενώ θεωρεί την πρόταση του Τραμπ ως έναν «καλό συμβιβασμό», θεωρεί δύσκολο να υποστηριχθεί από τον Πούτιν.

Παράλληλα, δήλωση που υπογράφηκε από Ευρωπαίους ηγέτες την Τετάρτη τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν από «την τρέχουσα γραμμή επαφής».Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ασκεί πιέσεις στις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, ενθαρρύνοντας την Ουκρανία και τη Ρωσία «να σταματήσουν αμέσως στη γραμμή του μετώπου» τη σημερινή.

Οι προσπάθειες να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε το 2022, δείχνουν για άλλη μια φορά να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Αν και πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα συναντούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια των δύο προσεχών εβδομάδων στη Βουδαπέστη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι αναβάλλονται τα σχέδια σχετικά με τη συνάντηση κορυφής, εξηγώντας ότι δεν θέλει «μια συνάντηση που θα πάει χαμένη». Η Ρωσία από την πλευρά της ανακοίνωσε σήμερα ότι «συνεχίζονται» οι προετοιμασίες για τη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Συνεδριάζει την Παρασκευή η Συμμαχία των Προθύμων

Συνεδριάζει την Παρασκευή υπό την προεδρία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού Πρωθυπουργού Κίρ Σταρμερ η Συμμαχία των Προθύμων, οι συμμετέχοντες της οποίας θα επικεντρωθούν στην αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία, καθώς και στη συζήτηση εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία, όπως ανέφερε πηγή του Ελιζέ.

«Πρώτα απ’ όλα, μαζί με τα 35 μέλη της συμμαχίας, θα διαμορφωθεί το σχέδιό μας για περαιτέρω πίεση στη Ρωσία και υποστήριξη στην Ουκρανία, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα αποτελέσματα της τελευταίας επίσκεψης του Προέδρου Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον», τόνισε η πηγή.

Ακόμα, επισημάνθηκε πως η συνάντηση θα είναι η λογική συνέχεια της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 4 Σεπτεμβρίου και θα επιτρέψει την σύνοψη των αποτελεσμάτων της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα, στις 23 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες.

Μεταξύ των κύριων θεμάτων παραμένουν οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και το ζήτημα της ανάπτυξης πολυεθνικών δυνάμεων ως δεύτερης, πρόσθετης γραμμής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την πηγή, η συμμαχία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση του ρωσικού «σκιώδους στόλου». Το ζήτημα αυτό συζητείται επίσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας του 19ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ.

