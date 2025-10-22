Ημέρα-Επενδυτών-διοργάνωσε-η-Παπουτσάνης,-ποιες-είναι-οι-προοπτικές

Η Παπουτσάνης Α.Ε. (ATHEX: PAP), η μεγαλύτερη βιομηχανία σαπώνων στην Ευρώπη παρουσίασε τη στρατηγική και τις επιχειρηματικές προοπτικές της κατά τη διάρκεια της Ημερίδας Επενδυτών 2025.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, στο Βαθύ Αυλίδας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η διοίκηση της Παπουτσάνης ενημέρωσε για τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, αναφέροντας αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025. Στη συνέχεια, παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης της Παπουτσάνης και τους μεσοπρόθεσμους οικονομικούς στόχους για την περίοδο 2025-2028, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Παπουτσάνης επέκτεινε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Συγκεκριμένα, πέτυχε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 17%, χάρη στην αξιοσημείωτη ανάπτυξη των επώνυμων προϊόντων της (CAGR 20%) και των ειδικών σαπωνομαζών (CAGR 40%), διατηρώντας παράλληλα σταθερή πρόοδο στους τομείς των ξενοδοχειακών προϊόντων (CAGR 10%) και των παραγωγών τρίτων και ιδιωτικής ετικέτας (CAGR 15%).

Τα τελευταία χρόνια, η Παπουτσάνης έχει πραγματοποιήσει δυναμική είσοδο στην κατηγορία των προϊόντων οικιακής φροντίδας ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει σε ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος εξαετίας, επένδυση που ενίσχυσε την παραγωγική της ικανότητα, αναβάθμισε τις εγκαταστάσεις με τεχνολογία αιχμής, βελτίωσε την λειτουργική αποδοτικότητα και μείωσε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας.

Αυτές οι πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με νέες στρατηγικές συνεργασίες, εξαγορές και επεκτάσεις κατηγοριών, έχουν οδηγήσει σε ισχυρή αύξηση των εσόδων, υψηλότερα περιθώρια κέρδους και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Η εταιρεία έχει, επίσης εισέλθει με επιτυχία σε νέες αγορές και έχει ενισχύσει την παρουσία της στις υπάρχουσες, προσελκύοντας νέους πελάτες και καταναλωτές και διατηρώντας παράλληλα τη σταθερή ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων της.

Η καινοτομία παραμένει ένας βασικός στρατηγικός πυλώνας για την Παπουτσάνης, η οποία προωθεί σταθερά την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες προσδοκίες των καταναλωτών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η διοίκηση παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας και τους βασικούς παράγοντες που θα οδηγήσουν στην επόμενη φάση επέκτασής της. Το στρατηγικό σχέδιο είναι δομημένο γύρω από τέσσερις βασικούς επιχειρηματικούς πυλώνες:

1. Επώνυμα προϊόντα:

Σε συνδυασμό με την ισχυρή αύξηση του μεριδίου αγοράς στις κατηγορίες των προϊόντων προσωπικής και οικιακής φροντίδας στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται, η Παπουτσάνης στοχεύει στην ενίσχυση του συγκεκριμένου πυλώνα μέσω της εισόδου σε νέες κατηγορίες προϊόντων, της γεωγραφικής επέκτασης και των στοχευμένων στρατηγικών εξαγορών.

2. Ξενοδοχειακά Προϊόντα:

Ως ηγετική εταιρεία στην Ελλάδα, η Παπουτσάνης θα επικεντρωθεί στην επέκταση των συνεργασιών της στην Ευρώπη, στην παροχή υψηλής ποιότητας και βιώσιμων λύσεων φιλοξενίας, στην ενίσχυση της εγχώριας διανομής και την προβολή της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3. Παραγωγές Τρίτων & ιδιωτικής ετικέτας:

Ως αξιόπιστος συνεργάτης για κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες και αλυσίδες λιανικής, η εταιρεία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, επεκτείνοντας τις υπάρχουσες συνεργασίες, δημιουργώντας νέες και διατηρώντας ένα ευρύ φάσμα βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων, γεγονός που την καθιστά έναν one-stop-shop προμηθευτή για τους πελάτες της.

4. Ειδικές Σαπωνόμαζες:

Η Παπουτσάνης θα ενισχύσει τη θέση της στην Ευρώπη στον συγκεκριμένο πυλώνα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή της, επεκτείνοντας το διεθνές της δίκτυο και εκμεταλλευόμενη ευκαιρίες του οικοσυστήματος για να ξεκλειδώσει την ανάπτυξη σε νέες αγορές.

Το στρατηγικό σχέδιο υποστηρίζεται από βασικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οργανωτικής δομής, στη βελτίωση της διακυβέρνησης και των λειτουργικών διαδικασιών, καθώς και στην επένδυση σε προηγμένα συστήματα και εργαλεία για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Προοπτικές 2025–2028