Η-αναφορά-του-Μητσοτάκη-στον-Δούκα-και-η-αμήχανη-αντίδραση-του-Ανδρουλάκη-με-φόντο-την-κινητικότητα-στην-κεντροαριστερά

Διπλή κόντρα με το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να αναπτύξει χθες στη βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας δυο φορές ειδική αναφορά στο Χάρη Δούκα ο οποίος ασκεί συχνά κριτική στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη για κεντρικές επιλογές της.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων και βασικός αντίπαλος του Νίκου Ανδρουλάκη για την ηγεσία του κόμματος στις περσινές εσωκομματικές κάλπες, παρότι βρισκόταν εκτός της Ολομέλειας της βουλής, όπου εξελισσόταν η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τον Άγνωστο Στρατιώτη, σήκωσε το γάντι και απάντησε στον πρωθυπουργό, υπενθυμίζοντας έτσι και τη διαφωνία του για τη σχετική τροπολογία. Ο κ. Μητσοτάκης νωρίτερα, αφού είχε επισημάνει ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει κάνει ένα «καλαίσθητο μνημείο» για να τιμήσει τα θύματα των Τεμπών έξω από την Τεχνόπολη, επιτέθηκε στον κ. Δούκα λέγοντας ότι παρότι είχε μέχρι σήμερα την ευθύνη για τον καθορισμό του χώρου στον Άγνωστο Στρατιώτη δεν το έκανε.

Αλλά δεν έμεινε και έκλεισε σε αυτό το σημείο η αναφορά του κ. Μητσοτάκη αφού πρόσθεσε με δηκτικό ύφος απευθυνόμενος από το βήμα της Ολομέλειας στον κατά τον πρωθυπουργό «αμήχανο» Νίκο Ανδρουλάκη: «Αναφερθήκατε, όμως, και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, στο ζήτημα του ότι όλο αυτό το θέμα γίνεται γιατί πρέπει να πάει κάποιος εργολάβος να καθαρίσει τον χώρο. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εάν έπρεπε να ερμηνεύσουμε τη νομοθεσία ως έχει σήμερα, ποιος έχει, κ. Ανδρουλάκη, την ευθύνη καθαρισμού του χώρου; Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο. Και δεν τον καθάρισε διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. Τώρα αν ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι κάνοντάς σας αντιπολίτευση ή ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως τον νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν το γνωρίζω».

Η ευθεία αναφορά του πρωθυπουργού στην έντονη κινητικότητα στην κεντροαριστερά απαντήθηκε από το Χάρη Δούκα με ένα επιθετικό σχόλιο εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη την οποία θα καταψηφίσει σήμερα το ΠΑΣΟΚ. «Ο κ. Μητσοτάκης ταλαντεύεται μεταξύ των κομματικών του αδιεξόδων και των ακροδεξιών του φλερτ. Εμείς αταλάντευτα με τη Δικαιοσύνη και την Αλήθεια. Αταλάντευτα με τη Δημοκρατία», δήλωσε ο κ. Δούκας ο οποίος είχε από την αρχή πάρει καθαρή θέση- απέναντι στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τον «Άγνωστο Στρατιώτη».

Το μπρα ντε φερ του κ. Δούκα με το Μέγαρο Μαξίμου έχει ξεκινήσει μέσω της ανοιχτής κόντρας με υπουργούς της κυβέρνησης για πρωτοβουλίες του Δήμου, όπως για τη Βασ. Όλγας. Χθες συνεχίστηκε με φόντο την τροπολογία, για την οποία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και αίτηση αντισυνταγματικότητας η οποία απορρίφθηκε από την πλειοψηφία στη βουλή. Οι πληροφορίες λένε ότι τα περί αντισυνταγματικότητας ανέπτυξε σε συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Δουδωνής και άλλα στελέχη, ενώ η Νάντια Γιαννακοπούλου και ο Απόστολος Πάνας εξέφρασαν επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι η αντίδραση στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης πρέπει να είναι πολιτική και να μην εστιάζει σε τεχνικά θέματα.

«Λοιπόν, η κατάληξη, κ. Ανδρουλάκη, είναι ότι μέσα από μία αμήχανη ομιλία όπου πραγματικά δεν κατάλαβα πού έγκειται η ουσιαστική σας διαφορά και η δραματοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης, την οποία την περιγράψατε περίπου ως «συνταγματική εκτροπή», μέσα από αυτήν σας την τοποθέτηση, ουσιαστικά, το μόνο το οποίο πετύχατε είναι να συνταχθείτε με τις πιο ακραίες φωνές εντός του κοινοβουλίου, όπως, εξάλλου, έχετε πράξει επανειλημμένως, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας, ψηφίζοντας μαζί με την ακραία αντιπολίτευση σε όλες σχεδόν τις περιστάσεις. Κάνετε, λοιπόν, μία συνειδητή επιλογή, είναι δικαίωμά σας να την κάνετε, θα κριθείτε και για τις δικές σας επιλογές», υποστήριξε εν τω μεταξύ σχετικά με τη θέση επί του ζητήματος του ΠΑΣΟΚ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος στόχευσε και προς τον Σωκράτη Φάμελλο για να θυμίσει την εσωκομματική εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ με την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Αλέξη Τσίπρα.

Όταν συγκεκριμένα ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ άφησε αιχμές για την απουσία του Νίκου Δένδια από την κοινοβουλευτική διαδικασία ο κ. Μητσοτάκης απάντησε βάζοντας στο κάδρο της αντιπαράθεσης τον Αλέξη Τσίπρα: «Τώρα, ποιος έχει αγωνία γι’ αυτούς οι οποίοι δεν είναι εδώ, κ. Φάμελλε, συγγνώμη τώρα, μην ξύνεστε στη γκλίτσα του τσοπάνη. Άλλος έχει αγωνία, άλλοι, μάλλον, έχουν αγωνία για τον «δραπέτη» της Βουλής, ο οποίος έφυγε από το κοινοβούλιο και τώρα κάνει πολιτική με αναρτήσεις».

Η Χαριλάου Τρικούπη με σχόλιό της για την απουσία Δένδια από τη βουλή την ώρα της συζήτησης για την τροπολογία υποστηρίζει ότι: «Οι σαφείς αποστάσεις, που κράτησε ο συνειδητά απών από την Ολομέλεια υπουργός Εθνικής Άμυνας σχετικά με τον χρονισμό αλλά και το πνεύμα της κυβερνητικής τροπολογίας καθώς και οι προειδοποιήσεις του Μεγάρου Μαξίμου που ακολούθησαν, επιβεβαιώνουν την πολιτική κριτική του ΠΑΣΟΚ.

Μολονότι νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη υφίσταται, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να διχάσει την κοινωνία εργαλειοποιώντας ένα εθνικό σύμβολο για να λύσει τους εσωκομματικούς του λογαριασμούς. Οι δελφινομαχίες της Νέας Δημοκρατίας δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό.».

