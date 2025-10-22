Η-Ιταλία-ανήγγειλε-αύξηση-φόρων-για-τις-βραχυπρόθεσμες-μισθώσεις-ακινήτων

Η φορολόγηση του 21% αποτελεί έως τώρα ευνοϊκό μέτρο, για τους πολίτες που νοικιάζουν σε τουρίστες, ένα και μόνον ακίνητο ιδιοκτησίας τους.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, κατά την παρουσίαση των μέτρων του νέου κρατικού προϋπολογισμού, ανήγγειλε αύξηση της φορολόγησης των ποσών που προκύπτουν από βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων, από το 21% στο 26%. Η φορολόγηση του 21% αποτελεί έως τώρα ευνοϊκό μέτρο, για τους πολίτες που νοικιάζουν σε τουρίστες, ένα και μόνον ακίνητο ιδιοκτησίας τους.

Ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, σε σημερινές δηλώσεις του σε εκπομπή του δημόσιου τηλεοπτικού καναλιού Rai Tre υπογράμμισε, όμως, ότι «το μέτρο αυτό δεν πρόκειται να εγκριθεί» και ότι «θα καταργηθεί αμέσως ή κατά την εξέταση του σχεδίου προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο».

Η ανακοίνωση της συγκεκριμένης αύξησης είχε προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, πρόεδρος του οποίου είναι ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, φέτος για βραχύχρονη ενοικίαση ακινήτων στην Ιταλία, έως τώρα καταβλήθηκαν μισθώματα ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η αύξηση της φορολόγησης των εισοδημάτων από το 21% στο 26%, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, θα κόστιζε περί τα 1.300 ευρώ τον χρόνο, στις οικογένειες που νοικιάζουν ακίνητο σε τουρίστες, για χρονική διάρκεια μέχρι και ενός μηνός.

- – ΜΠΕ