Η-πρωθυπουργός-της-Λιθουανίας-καρατόμησε-την-υπουργό-Άμυνας-μετά-από-διαφωνία-για-τις-αμυντικές-δαπάνες

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιενέ, απομάκρυνε την υπουργό Άμυνας, Ντοβίλε Σακαλιένε, μετά από μια διαμάχη γύρω από τον αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας.

Η δημόσια ρήξη σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν η Ρουγκινιενέ κατηγόρησε τη Σακαλιένε για προσπάθεια άσκησης πιέσεων στον προϋπολογισμό πίσω από την πλάτη της κυβέρνησης, την ώρα που το Βίλνιους εξετάζει τις στρατηγικές του για να αντιμετωπίσει πιθανή ρωσική επιθετικότητα, σύμφωνα με το Politico.

Η Λιθουανία, γειτονική χώρα της Ρωσίας, εντείνει την προετοιμασία της για ενδεχόμενη επίθεση από τη Μόσχα, αυξάνοντας τις στρατιωτικές δαπάνες και ενισχύοντας τα σύνορα για να αποτρέψει μια εισβολή. Η Σακαλιένε είχε δηλώσει ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός του 2026 θα ήταν χαμηλότερος από το αναμενόμενο και φέρεται να άσκησε πιέσεις στην κυβέρνηση για να αυξήσει τη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια μη επίσημης συνάντησης με δημοσιογράφους.

«Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων ήταν απλώς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» δήλωσε η πρωθυπουργός σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο Γκιτάνας Ναουσέντα. «Η απόφαση αυτή ήρθε νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, αλλά ίσως ήταν αναπόφευκτη» είπε.

Η Ρουγκινιενέ ανέφερε την έλλειψη ειλικρίνειας, την πλήρη έλλειψη συνεργασίας, την κακή διαχείριση της ομάδας και «διάφορες μικρές λεπτομέρειες» ως λόγους για την απομάκρυνση της Σακαλιένε. «Είναι λυπηρό που πρέπει να λάβω αυτή την απόφαση και είναι σίγουρα μια δύσκολη στιγμή για μένα ως πρωθυπουργό» πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Σακαλιένε ανακοίνωσε ότι υπέβαλε παραίτηση, τονίζοντας ότι τηρήθηκε η υπόσχεσή της. «Η επιστολή παραίτησης εστάλη το πρωί στις 10» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook, προσθέτοντας ότι η συνεργασία της με την πρωθυπουργό δεν ήταν για τους αδύναμους. «Μόλις πριν από έναν μήνα, ήλπιζα ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε, καθώς έχουμε θεμελιωδώς διαφορετικές απόψεις για το πώς να ενισχύσουμε την εθνική άμυνα» συμπλήρωσε.

Η κυβέρνηση έχει προτείνει να δαπανηθούν 5,38% του ΑΕΠ για την άμυνα το 2026, αλλά πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

Η Σακαλιένε μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διαφάνειες του προϋπολογισμού που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση της κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου, οι οποίες ανέφεραν ότι θα διατεθούν 4,87% του ΑΕΠ για την άμυνα — και ένα - από το υπουργείο Οικονομικών στις 14 Οκτωβρίου, την ημέρα της ανεπίσημης συνάντησης, που αύξησε τον προϋπολογισμό άμυνας στο 5,38% του ΑΕΠ.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν όντως μικρότερος, προκαλώντας την αμφιλεγόμενη συνάντηση της Σακαλιένε, η Ρουγκινιενέ δήλωσε ότι ήταν «παράξενο να ερμηνεύει κανείς προσχέδια».

«Δεν έχει σημασία πότε προσθέτεις τα μπαχαρικά στη σούπα — αυτό που μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει για τον προϋπολογισμό: αυτό που μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα, και αυτό είναι που είναι σημαντικό» είπε.