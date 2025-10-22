Η-warner-bros-είναι-ανοιχτή-στο-ενδεχόμενο-πώλησης

Τον Ιούνιο, η εταιρεία είχε ανακοινώσει τα σχέδια της για διάσπαση σε δύο οντότητες.

Το ενδεχόμενο πώλησής της εξετάζει η Warner Bros, έπειτα από εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από διάφορες πηγές, προκαλώντας άνοδο 10% για την μετοχή της.

Τον Ιούνιο, η εταιρεία είχε ανακοινώσει τα σχέδια της για διάσπαση σε δύο οντότητες όπου μία θα έχει επίκεντρο τα στούντιο και μία την καλωδιακή τηλεόραση. Σημειώνεται ότι ήδη έχει δεχτεί πρόταση εξαγοράς από την Paramount – Skydance.

Ωστόσο, την Τρίτη, ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο θα εξετάσει μια σειρά από επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης διάσπασής του, μιας συμφωνίας για ολόκληρη την εταιρεία ή ξεχωριστών συναλλαγών για τις επιχειρήσεις Warner Bros ή Discovery Global.

«Συνεχίζουμε να κάνουμε σημαντικά βήματα για να θέσουμε την επιχείρησή μας σε θέση επιτυχίας στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, προωθώντας τις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, επαναφέροντας τα στούντιό μας στην κορυφή του κλάδου και επεκτείνοντας παγκοσμίως το HBO Max», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Ζάσλαβ.

«Κάναμε το τολμηρό βήμα να προετοιμαστούμε για τη διάσπαση της εταιρείας σε δύο κορυφαίες εταιρείες, τη Warner Bros. και τη Discovery Global, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος για να προχωρήσουμε μπροστά» πρόσθεσε.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η σημαντική αξία του χαρτοφυλακίου μας γνωρίζει ιδιαίτερη αναγνώριση στην αγορά. Έχοντας λάβει ενδιαφέρον από πολλούς φορείς, ξεκινήσαμε μια ολοκληρωμένη επανεξέταση των στρατηγικών επιλογών μας ώστε να εντοπίσουμε την καλύτερη πορεία για να απελευθερώσουμε πλήρως την αξία των περιουσιακών μας στοιχείων», σημείωσε.

Σύμφωνα με το CNBC, η Netflix και η Comcast είναι μεταξύ των εταιρειών που εξετάζουν το ενδεχόμενο υποβολής προσφορών για τμήματα της εταιρείας μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.