ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026 – «Καμπανάκια» για τη συνέχεια

Ανάπτυξη 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026 προβλέπει το ΙΟΒΕ με τον γενικό διευθυντή του, Νίκο Βέττα, να σημειώνει κατά την παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης πως η ελληνική οικονομία διατηρεί μια σταθερά θετική πορεία αλλά να χτυπάει και «καμπανάκι» για τη συνέχεια καθώς μάλλον πηγαίνουμε πως πιο χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

«Το ερώτημα όμως είναι πόσο έτοιμη είναι η ελληνική οικονομία να αντιμετωπίσει τις σημαντικές προκλήσεις που έρχονται μπροστά μας και σε πιο βαθμό εξαντλούνται οι δεξαμενές αναπτυξιακής δυναμικής», σημείωσε ο κ. Βέττας. Σύμφωνα με τον ίδιο ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας παραμένει υψηλότερος από αυτόν της ΕΕ, «καταγράφεται όμως μια κόπωση εύλογη σε ένα βαθμό….Είναι όμως κάτι που προδιαγράφει την πορεία μάλλον πηγαίνουμε προς το περίφημο 1% παρά να συνεχίσουμε σε ανάπτυξη 2%».