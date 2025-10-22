ΙΟΒΕ: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι; Οικονομία σε σταυροδρόμι ανάπτυξης και προκλήσεων

ΙΟΒΕ: Βιομηχανία και κατασκευές τονώνουν το οικονομικό κλίμα

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 βρίσκει το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον σε φάση επιβράδυνσης αλλά όχι ύφεσης. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας προβλέπεται στο 3,2% για το 2025, πριν υποχωρήσει σε 2,9% το 2026. Ο πληθωρισμός διεθνώς αποκλιμακώνεται με αργό ρυθμό – τον Αύγουστο στις χώρες του ΟΟΣΑ βρισκόταν στο 4,1% (δομικός 4,3%) – παραμένοντας πάνω από τους στόχους. Οι κεντρικές τράπεζες κινούνται προσεκτικά, τροποποιώντας τα επιτόκια όπου χρειάζεται, με γνώμονα τόσο την ύφεση των πληθωριστικών πιέσεων όσο και τις ενδείξεις επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% τον Σεπτέμβριο, υιοθετώντας στάση αναμονής καθώς ο δομικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει επίμονος (ιδίως στις υπηρεσίες και τη στέγαση). Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) προχώρησε στην πρώτη μείωση επιτοκίων από το 2023, μειώνοντας τον Σεπτέμβριο το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,00%–4,25%, ανταποκρινόμενη στα σημάδια επιβράδυνσης της οικονομίας και ομαλοποίησης του πληθωρισμού.

Η οικονομία της Ευρωζώνης συνέχισε να αναπτύσσεται με μέτριο ρυθμό. Το β’ τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 1,5% ετησίως (έναντι 1,6% το προηγούμενο τρίμηνο), με βασικούς μοχλούς την κατανάλωση των νοικοκυριών και τη συσσώρευση αποθεμάτων. Μεγάλες χώρες παρουσίασαν ανομοιογένεια: η Ισπανία σημείωσε υψηλή ανάπτυξη 2,8%, ενώ η Γερμανία μόλις 0,2%, με τη Γαλλία στο 0,8% και την Ιταλία 0,4%. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στο 2,2%, ελαφρώς πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ, λόγω κυρίως μικρότερης πτώσης στις τιμές ενέργειας. Η ΕΚΤ, έχοντας μειώσει τα επιτόκια κατά συνολικά 2 ποσοστιαίες μονάδες από το καλοκαίρι 2024 έως το καλοκαίρι 2025, αναμένεται να τα διατηρήσει σταθερά ως το τέλος του έτους, προτού εξετάσει ενδεχόμενη εκ νέου σύσφιξη πολιτικής προς τα τέλη του 2026. Συνολικά, το οικονομικό κλίμα στην Ευρώπη παραμένει εύθραυστο: η ανάπτυξη είναι ασθενική και οι κίνδυνοι (γεωπολιτικές εντάσεις, προστατευτισμός στο εμπόριο, υψηλές αμυντικές δαπάνες) δημιουργούν αβεβαιότητα. Οι προοπτικές για το 2025 στην Ευρωζώνη κάνουν λόγο για ανάπτυξη γύρω στο 1,2%, με το 2026 να κινείται σε παρόμοιο επίπεδο (~1,1%), ένδειξη ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα βαδίσει σε ήπια μεγέθυνση και το επόμενο διάστημα.

Μακροοικονομικές Προβλέψεις 2024–2026

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις του ΙΟΒΕ (Οκτώβριος 2025) για τα έτη 2024, 2025 και 2026, σε σταθερές τιμές (ετήσιες % μεταβολές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά):

Δείκτης 2024 (πραγματ.) 2025 (πρόβλ.) 2026 (πρόβλ.) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) +2,1% +2,1% +2,2% Συνολική Κατανάλωση +1,3% +1,7% +1,4% – Ιδιωτική Κατανάλωση +2,5% +1,9% +1,3% – Δημόσια Κατανάλωση –2,6% +1,1% +1,8% Ακαθάριστες Επενδύσεις +17,4% –1,0% +11,7% – Ακαθ. Πάγιες Επενδύσεις +4,5% +7,5% +10,0% Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών +1,0% +2,4% +2,4% Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών +3,8% +0,2% +4,9% Πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) +3,0% +2,8% +2,3% Ανεργία (% εργατικού δυναμικού) 10,1% 9,1% 8,8%

- ΕΛΣΤΑΤ (2024) και εκτιμήσεις ΙΟΒΕ (2025–26).

Μακροοικονομικές Εξελίξεις στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται το δεύτερο τρίμηνο του 2025, αν και με πιο συγκρατημένο ρυθμό. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά +1,7% σε ετήσια βάση το β’ τρίμηνο (έναντι +2,2% το α’ τρίμηνο), σηματοδοτώντας μια επιβράδυνση της μεγέθυνσης. Σε τριμηνιαία βάση, σημειώθηκε άνοδος +0,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η εγχώρια ζήτηση διατήρησε θετική συνεισφορά, με την συνολική κατανάλωση να αυξάνεται κατά +1,0% ετησίως στο β’ τρίμηνο (αν και με χαμηλότερο ρυθμό από το +1,5% του α’ τριμήνου). Η ιδιωτική κατανάλωση συγκεκριμένα σημείωσε άνοδο +1,1%, χαμηλότερη από το +1,8% που είχε καταγραφεί το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η δημόσια κατανάλωση επανήλθε σε θετική πορεία (+0,7% από αρνητικό 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο). Η επιβράδυνση στην κατανάλωση αντανακλά εν μέρει τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά η ανθεκτικότητα των δαπανών των νοικοκυριών υποστηρίζει ακόμη την ανάπτυξη.

Στις επενδύσεις παρατηρήθηκε μεικτή εικόνα. Οι ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις (κεφαλαιουχικός εξοπλισμός, κατασκευές κλπ.) ανέκαμψαν αισθητά: το β’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά +6,5% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο (το οποίο είχε σημειώσει πτώση). Ωστόσο, συνολικά οι επενδύσεις (περιλαμβανομένων των μεταβολών αποθεμάτων) εμφάνισαν μείωση κατά -10,4% σε ετήσια βάση, σε αντίθεση με τη μεγάλη άνοδο +23,7% που είχαν πετύχει ένα χρόνο πριν. Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των αποθεμάτων επιχειρήσεων, ενώ αντίθετα η «καθαρή» επένδυση σε πάγιο κεφάλαιο ήταν ανοδική. Στο εξωτερικό σκέλος, οι εξελίξεις ήταν ευνοϊκές για το ισοζύγιο: οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν ελαφρά (+1,9% ετησίως το β’ τρίμηνο), με τις υπηρεσίες να κινούνται ανοδικά (+3,9%) και τα αγαθά να υποχωρούν οριακά (-1,1%). Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές μειώθηκαν αισθητά (-3,2% συνολικά, με τα αγαθά -4,8% και τις υπηρεσίες +1,5%). Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου μειώθηκε περίπου κατά €1 δισ. σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024, ενισχύοντας την καθαρή συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στην ανάπτυξη.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παρουσιάζει τάση αποκλιμάκωσης, χωρίς όμως να έχει επιστρέψει πλήρως σε επιθυμητά επίπεδα. Στο πρώτο εννεάμηνο του 2025 ο Εθνικός ΔΤΚ κατέγραψε μέσο ρυθμό 2,5%, έναντι 2,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ ο Ενιαίος ΔΤΚ (ΕνΔΤΚ, εναρμονισμένος δείκτης) ήταν στο 3,0%, ίδιος με πέρυσι. Παρά τη μείωση, ο εγχώριος πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι κυριότερες πιέσεις τιμών εντοπίζονται στα μη ενεργειακά αγαθά και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες, όπως η στέγαση, η διαμονή και η εστίαση. Ενδεικτικά, ο δομικός πληθωρισμός (εξαιρουμένων ενέργειας και τροφίμων, με σταθερούς φόρους) κινήθηκε στο 3,2% κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025, υψηλότερα από το 2,4% της Ευρωζώνης, παρά τη μικρή υποχώρησή του από το 3,5% που ήταν ένα χρόνο πριν. Με βάση τις υποθέσεις του ΙΟΒΕ, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αναμένεται να συνεχιστεί: προβλέπεται μέσος πληθωρισμός γύρω στο 2,8% το 2025 και στο 2,3% το 2026, αν και θα παραμείνει ελαφρώς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από διεθνείς παράγοντες (τιμές ενέργειας, εμπορικοί δασμοί) αλλά και από την εγχώρια ζήτηση, η οποία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με πιο ήπιο ρυθμό τα επόμενα έτη.

Τάσεις σε Βασικούς Τομείς: Τουρισμός, Βιομηχανία και Αγορά Εργασίας

Η εικόνα στους κύριους τομείς της οικονομίας είναι εν μέρει αντιφατική, με ορισμένους κλάδους να ξεχωρίζουν θετικά. Ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης το 2025. Οι πιο πρόσφατες ενδείξεις είναι αισιόδοξες: μετά από ένα ρεκόρ αφίξεων και εσόδων το 2022–2023, όλα δείχνουν ότι και το 2025 θα καταγραφεί ακόμη μια χρονιά με πολύ υψηλές τουριστικές εισπράξεις και θετική συμβολή στο ΑΕΠ. Η εισροή ξένων ταξιδιωτών διατηρείται δυναμική, ενισχύοντας έμμεσα και άλλους κλάδους (εστίαση, μεταφορές, εμπόριο). Την ίδια στιγμή, η μεταποιητική βιομηχανία αναζητά το βηματισμό της. Παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ και οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η ελληνική μεταποίηση προσπαθεί να διευρύνει το αποτύπωμά της και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της διεθνώς, όμως εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις (κόστος ενέργειας, μικρό μέγεθος επιχειρήσεων, χαμηλός βαθμός καινοτομίας) που την κρατούν πίσω συγκριτικά με το ευρωπαϊκό βιομηχανικό οικοσύστημα.

Στην αγορά εργασίας, οι εξελίξεις είναι ενθαρρυντικές. Η ανεργία ακολουθεί πτωτική τροχιά και η απασχόληση αυξάνεται. Το β’ τρίμηνο του 2025 το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 8,6%, από 9,8% που ήταν ένα χρόνο πριν, επιστρέφοντας σε επίπεδα που είχαμε να δούμε από το 2010. Η μείωση αυτή αντανακλά την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: οι άνεργοι μειώθηκαν κατά περίπου 56 χιλιάδες σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 59 χιλιάδες. Σημαντικό είναι ότι η βελτίωση είναι ευρείας βάσης, καλύπτοντας πολλούς κλάδους. Οι τομείς με τη μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης σε ετήσια βάση ήταν το Εμπόριο (Χονδρικό & Λιανικό, συμπεριλαμβανομένων και των επισκευών οχημάτων) με +53,6 χιλ. θέσεις, οι Κατασκευές με +25,0 χιλ., καθώς και οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές δραστηριότητες με +22,7 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, αυξήθηκε το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης έναντι της μερικής, υποδηλώνοντας πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ενδεικτικό της βελτίωσης του εργασιακού τοπίου είναι και η σημαντική αύξηση του κόστους εργασίας: ο σχετικός δείκτης μισθολογικού κόστους αυξήθηκε κατά 8,7% το β’ τρίμηνο του 2025 συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, αντανακλώντας αυξήσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών ανέβηκε, μειώνοντας την απόκλιση από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες (δηλαδή η Ελλάδα υπολείπεται πλέον λιγότερο από 6 μονάδες έναντι της ΕΕ). Βελτίωση σημείωσε και το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, το οποίο ανήλθε σε 48,7% (για άτομα άνω των 15 ετών) το β’ τρίμηνο – περίπου 0,7 μονάδες υψηλότερο από πέρυσι. Παρότι τα ποσοστά αυτά υπολείπονται ακόμα σημαντικά της Ευρώπης, η τάση δείχνει μια αργή αλλά σταθερή σύγκλιση. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η ανεργία στο σύνολο του έτους 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 9,1% και να υποχωρήσει περαιτέρω στο 8,8% το 2026, εδραιώνοντας τη μετατροπή της αγοράς εργασίας σε μετα-μνημονιακή εποχή με μονοψήφια ποσοστά ανεργίας.

Εξωτερικό Ισοζύγιο και Δημοσιονομικές Επιδόσεις

Το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας εμφανίζει σημάδια βελτίωσης εντός του 2025, χάρη στη συνδυασμένη άνοδο των εξαγωγών και κάμψη των εισαγωγών. Όπως προαναφέρθηκε, στο β’ τρίμηνο η μείωση των εισαγωγών αγαθών ξεπέρασε την επίδοση των εξαγωγών, συρρικνώνοντας το εμπορικό έλλειμμα. Συνολικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών (εξαιρουμένων καυσίμων και πλοίων) διαμορφώθηκε στα €4,4 δισ. το πρώτο τετράμηνο του 2025, ελαφρώς χαμηλότερο από τα €4,7 δισ. της ίδιας περιόδου πέρυσι. Η βελτίωση αυτή αντανακλά τόσο την ενίσχυση του τουρισμού και άλλων εξαγωγικών υπηρεσιών, όσο και την εξασθένιση της ζήτησης για εισαγόμενα αγαθά. Παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, η εξωτερική θέση της Ελλάδας δείχνει τάσεις σταδιακής εξισορρόπησης, αν και το συνολικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό και απαιτεί χρόνο για ουσιαστική μείωση.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, οι επιδόσεις του ελληνικού κράτους ξεχωρίζουν θετικά. Η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο οκτάμηνο του 2025 κινήθηκε καλύτερα από τους στόχους, συνεχίζοντας το σερί υπεραποδόσεων των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, σε ταμειακή βάση καταγράφηκε πλεόνασμα €1.964 εκατ. (0,8% του ΑΕΠ) την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου, έναντι στόχου για έλλειμμα €1.381 εκατ. που είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2025. Το πρωτογενές αποτέλεσμα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό: πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα €8.499 εκατ. (3,4% του ΑΕΠ) έναντι στόχου €4.929 εκατ. για την ίδια περίοδο. Η σύγκριση και με το προηγούμενο έτος δείχνει σημαντική βελτίωση, καθώς πέρυσι είχε επιτευχθεί μικρότερο πλεόνασμα. Η υπέρβαση οφείλεται στη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων του Δημοσίου (+7,4% ετήσια μεταβολή στο 8μηνο), η οποία υπερκάλυψε την επίσης αυξημένη δαπάνη (+5,5%). Η άνοδος των εσόδων αντανακλά τόσο την οικονομική μεγέθυνση και τον πληθωρισμό (που αυξάνουν ονομαστικά τις φορολογικές εισπράξεις), όσο και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής – μέσω της μείωσης της άτυπης οικονομίας και της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. Χαρακτηριστικά, η επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας συνέβαλαν στο να καταγράφονται πλέον εισοδήματα που παλαιότερα διέφευγαν της επίσημης μέτρησης. Ταυτόχρονα, οι δαπάνες – αν και αυξημένες – συγκρατήθηκαν εντός πλαισίου χάρη και σε χρονικές μεταθέσεις πληρωμών (π.χ. σε εξοπλιστικά προγράμματα).

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η αισθητή βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών. Το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να κλείσει γύρω στο +3,6% του ΑΕΠ για το 2025 και +2,8% το 2026, επιτρέποντας στην Ελλάδα να υπερκαλύψει τους μεσοπρόθεσμους στόχους της. Το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αποκλιμακώνεται: εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 145% του ΑΕΠ φέτος και θα πέσει σε ~137,6% του ΑΕΠ το 2026, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010. Η επίδοση αυτή είναι αξιοσημείωτη μετά την εκτόξευση του χρέους την περασμένη δεκαετία, και αντανακλά τόσο τα πρωτογενή πλεονάσματα όσο και τον υψηλό πληθωρισμό που «ροκανίζει» τον λόγο χρέους/ΑΕΠ. Συνεπώς, η δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδας το 2025 συνδυάζει πλεονάσματα και μείωση χρέους – ένα πλαίσιο που ενισχύει την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής και έχει ήδη μεταφραστεί σε αναβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης.

Προοπτικές για το 2025 και 2026

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας διαγράφονται θετικές αλλά συγκρατημένες. Το βασικό σενάριο προβλέψεων του ΙΟΒΕ προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ γύρω στο 2,1% τόσο για το 2025 όσο και για το 2026. Η ανάπτυξη αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο στην εγχώρια ζήτηση και ιδιαίτερα στην κατανάλωση και τις επενδύσεις. Η ιδιωτική κατανάλωση, μετά το ισχυρό +2,5% του 2024, αναμένεται να αυξηθεί ηπιότερα κατά ~1,9% το 2025, επηρεασμένη από τη μικρότερη αύξηση εισοδημάτων και την υποχώρηση της αποταμίευσης των νοικοκυριών. Η δημόσια κατανάλωση, που το 2024 είχε μειωθεί σημαντικά, προβλέπεται να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς (περίπου +1,1% το 2025) καθώς το κράτος αποκαθιστά ορισμένες δαπάνες και στηρίζει κοινωνικές πολιτικές. Ο σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αποτελεί κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη: οι πάγιες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα επιταχυνθούν +7,5% το 2025 και +10% το 2026, τροφοδοτούμενες από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ιδιωτικές επενδύσεις σε κατασκευές, ενεργειακές υποδομές και ψηφιακή τεχνολογία. Σημειώνεται ότι οι συνολικές επενδύσεις (περιλαμβανομένων αποθεμάτων) ενδέχεται το 2025 να παρουσιάσουν πρόσκαιρη κάμψη (-1% πρόβλεψη), πριν εκτιναχθούν ξανά κατά διψήφιο ποσοστό (+11,7%) το 2026 όταν θα κορυφωθεί η υλοποίηση μεγάλων έργων.

Ο εξωτερικός τομέας αναμένεται να έχει ουδέτερη έως ελαφρώς θετική συνεισφορά στην ανάπτυξη. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπονται να αυξηθούν κατά ~2,4% ετησίως το 2025–26, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία χάρη στον τουρισμό και τη ναυτιλία αλλά και τη σταδιακή ανάκαμψη των βιομηχανικών εξαγωγών. Οι εισαγωγές αναμένεται να παραμείνουν σχεδόν στάσιμες το 2025 (+0,2%) και να αυξηθούν ταχύτερα το 2026 (+4,9%) καθώς θα ενισχύεται η επενδυτική δραστηριότητα και η κατανάλωση. Έτσι, το εμπορικό ισοζύγιο ενδέχεται να μην επιδεινωθεί περαιτέρω βραχυπρόθεσμα, συγκρατώντας το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Στην αγορά εργασίας, οι τάσεις θα παραμείνουν βελτιωτικές αλλά με πιο αργό ρυθμό: η απασχόληση θα συνεχίσει να αυξάνεται και η ανεργία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σε μέσα επίπεδα ~9,1% το 2025 και ~8,8% το 2026. Τέλος, στο μέτωπο των τιμών, ο πληθωρισμός προβλέπεται να συγκλίνει πλησιέστερα στον στόχο, αλλά να παραμένει ελαφρώς υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών (ΕνΔΤΚ) αναμένεται στο 2,8% το 2025 και στο 2,3% το 2026, επίπεδα που σηματοδοτούν ομαλοποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ενεργειακής κρίσης.

Βεβαίως, οι προβλέψεις αυτές τελούν υπό όρους και προϋποθέσεις. Η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας θα εξαρτηθεί από την ομαλή υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων (ιδίως όσων χρηματοδοτούνται από το Ελλάδα 2.0/Ταμείο Ανάκαμψης), από τη σταθερότητα του διεθνούς περιβάλλοντος και από την ικανότητα της οικονομικής πολιτικής να αντιμετωπίσει τυχόν αναταράξεις. Το διεθνές σκηνικό παραμένει εύθραυστο: τυχόν εντάσεις στο γεωπολιτικό πεδίο ή επιδείνωση του εμπορικού προστατευτισμού θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το εξαγωγικό εμπόριο και την εμπιστοσύνη. Εντός συνόρων, το μεγάλο στοίχημα είναι να μετατραπεί η τρέχουσα ανάκαμψη σε διατηρήσιμη, διατηρώντας ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και τα επόμενα χρόνια, καθώς τα προσωρινά δημοσιονομικά και νομισματικά στηρίγματα (Ταμείο Ανάκαμψης, ευνοϊκά επιτόκια δανεισμού) θα αποσύρονται.

Προβλήματα και Προκλήσεις

Παρά τη γενικά θετική εικόνα, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις. Ένα από τα κεντρικά προβλήματα είναι η χρόνια υψηλή φορολογική επιβάρυνση της εργασίας. Οι συντελεστές φορολόγησης του εισοδήματος (μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές) για μεσαία και υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα ήταν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, δημιουργώντας αντικίνητρα για εργασία και παραγωγικότητα. Το πρόβλημα αυτό οξύνθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω του πληθωρισμού στα ονομαστικά εισοδήματα, που «έσπρωξε» περισσότερους φορολογούμενους σε ανώτερα κλιμάκια. Οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) τον Σεπτέμβριο σηματοδοτούν μια στροφή πολιτικής: η κυβέρνηση εξήγγειλε μια δέσμη παρεμβάσεων ύψους €1,76 δισ. για το 2026 (και €2,5 δισ. για το 2027), επικεντρωμένης κυρίως στη φορολογική ελάφρυνση εργαζομένων και οικογενειών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος, πρόσθετες μειώσεις φόρου για νοικοκυριά με παιδιά, καθώς και ειδικές φοροελαφρύνσεις για νέους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Τα μέτρα αυτά κρίνονται κοινωνικά δίκαια αλλά και οικονομικά ωφέλιμα: η μείωση της φορολογίας στην εργασία αναμένεται να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα, να αυξήσει τα κίνητρα για συμμετοχή στην αγορά εργασίας και να περιορίσει τις στρεβλές επιλογές (π.χ. πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, «μαύρη» εργασία ή ακόμη και φυγή νέων στο εξωτερικό). Ήδη, η στόχευση επιπλέον ελαφρύνσεων προς τους νέους φορολογούμενους και τις οικογένειες με παιδιά θεωρείται θετική κίνηση, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα και έχει ανάγκη να στηρίξει τη νέα γενιά. Το ζητούμενο, βέβαια, είναι η συνέχεια και η συνέπεια: αν οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις έχουν μόνιμο χαρακτήρα και συνοδευτούν από μια πιο απλουστευμένη και σταθερή φορολογική κλίμακα, μπορούν να ανατρέψουν το τοπίο μακροπρόθεσμα. Ιδιαίτερα, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων εισοδημάτων στη φορολόγηση, παράλληλα με χαμηλότερους συντελεστές, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη του συστήματος.

Πέρα από τη φορολογία, στο προσκήνιο βρίσκονται οι προκλήσεις της παραγωγικότητας και του δημογραφικού. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να έχει χαμηλή παραγωγικότητα συγκριτικά με τους ευρωπαίους εταίρους της, εν μέρει λόγω της μικρής κλίμακας των επιχειρήσεων, της αργής υιοθέτησης καινοτομιών και της περιορισμένης βιομηχανικής βάσης. Το ΙΟΒΕ υπογραμμίζει ότι υπάρχει ένα “παράθυρο ευκαιρίας” αυτήν την περίοδο: με τις σωστές παρεμβάσεις μπορεί να ενισχυθεί ουσιαστικά η παραγωγική δομή της χώρας. Η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, οι μεταρρυθμίσεις σε εκπαίδευση και δικαιοσύνη, καθώς και η μείωση της γραφειοκρατίας, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα και να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Ήδη, η κυβέρνηση εξήγγειλε μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η ενέργεια, οι οποίες αν υλοποιηθούν μπορούν να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, η συνέχιση της ψηφιοποίησης του κράτους και της οικονομίας θα συντηρήσει τη μείωση της παραοικονομίας που ήδη παρατηρείται. Όπως επισημαίνει το ΙΟΒΕ, η σταδιακή μετατόπιση δραστηριοτήτων από το άτυπο στο επίσημο οικονομικό κύκλωμα έχει αρχίσει να στηρίζει τους καταγεγραμμένους μακροοικονομικούς δείκτες. Αυτό φάνηκε στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και, ενδεχομένως, αντικατοπτρίζεται και σε υψηλότερους καταγεγραμμένους μισθούς και τιμές, καθώς «φωτίζεται» πλέον ένα μέρος της οικονομίας που πριν δεν μετρούσε επίσημα.

Το δημογραφικό αποτελεί ίσως τη σοβαρότερη μακροχρόνια πρόκληση. Η Ελλάδα γηράσκει και το πρόβλημα της υπογεννητικότητας δεν δείχνει σημάδια σημαντικής βελτίωσης. Το ΙΟΒΕ έχει επανειλημμένα τονίσει τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού και της γήρανσης του πληθυσμού στην οικονομία, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις. Οι κυβερνητικές πολιτικές πλέον αναγνωρίζουν αυτή την πρόκληση: στο δημοσιονομικό πλάνο εντάσσονται δράσεις για τη “στήριξη της νέας γενιάς” και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Περιλαμβάνονται μέτρα όπως κίνητρα για τη στέγαση νέων ζευγαριών, φοροαπαλλαγές για οικογένειες με παιδιά, προγράμματα για την επιστροφή νέων επιστημόνων από το εξωτερικό, καθώς και ευρύτερες πολιτικές αποκέντρωσης ώστε να αναζωογονηθούν περιοχές εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Παράλληλα, επιχειρείται η διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος με μεταρρυθμίσεις που θα ενθαρρύνουν την παραμονή στην εργασία και θα αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Συνολικά, η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί μια ολιστική στρατηγική, καθώς επηρεάζει πολλαπλές πλευρές της οικονομικής δραστηριότητας – από την αγορά εργασίας και την παραγωγικότητα μέχρι τις δημόσιες δαπάνες για υγεία και συντάξεις.

Κατασκευές: Μετάβαση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κλάδος των κατασκευών γνώρισε έντονη άνθηση τα τελευταία χρόνια, λειτουργώντας ως κινητήριος μοχλός για την οικονομία, όμως βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο. Η περίοδος 2021-2024 υπήρξε εξαιρετικά ευνοϊκή: χάρη στην αποκατάσταση σταθερότητας στην οικονομία, στη ροή σημαντικών δημόσιων και ευρωπαϊκών κονδυλίων (κυρίως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης) και στην ανάκαμψη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, η οικοδομική δραστηριότητα εκτοξεύθηκε. Η συνολική αξία παραγωγής στα κατασκευαστικά έργα – σε υποδομές και κατοικίες – έφτασε το 2024 τα €15,7 δισ., υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2020. Πρόκειται για εντυπωσιακή άνοδο που αντανακλά αφενός μεγάλα δημόσια έργα (οδικοί άξονες, σιδηρόδρομοι, ενεργειακά δίκτυα, έργα ανάπλασης) και αφετέρου την «έκρηξη» της ιδιωτικής οικοδομής (νέες κατοικίες, τουριστικά ακίνητα, ανακαινίσεις). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, ο κλάδος των Κατασκευών θα παραμείνει σε ανοδική τροχιά και την περίοδο 2025–2026, έστω και με ηπιότερους ρυθμούς, καθώς αρκετά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης συνεχίζουν να τροφοδοτούν επενδύσεις.

Ωστόσο, στον ορίζοντα διαφαίνεται η πρόκληση της «επόμενης μέρας». Με ορίζοντα το 2026 – όταν ολοκληρώνεται η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – τίθεται το ερώτημα πώς θα διατηρηθεί η δυναμική του κλάδου. Το ΙΟΒΕ, στην ειδική ανάλυση του για τις κατασκευές, επισημαίνει μια σειρά από ζητήματα που θα καθορίσουν τις προοπτικές του τομέα στη μετα-Ταμείο εποχή. Βασικές προκλήσεις για τον κλάδο αποτελούν μεταξύ άλλων:

Το ανθρώπινο δυναμικό: η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και η γήρανση του εργατικού δυναμικού στις κατασκευές, που δημιουργούν στενότητα σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης. Χρειάζονται πολιτικές κατάρτισης νέων τεχνιτών και κίνητρα προσέλκυσης εργαζομένων σε οικοδομικά επαγγέλματα.

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων: πολλές κατασκευαστικές εταιρείες (ιδίως μικρομεσαίες) αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε κεφάλαια για την εκτέλεση έργων. Η διασφάλιση ρευστότητας μέσω τραπεζικών δανείων, εγγυητικών επιστολών και εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Η προοπτική μετά το Ταμείο Ανάκαμψης: απαιτείται σχέδιο ώστε να μη δημιουργηθεί «κενό» επενδύσεων μετά το 2026. Η αξιοποίηση άλλων ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ, Διαρθρωτικά Ταμεία), η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η κινητοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα πρέπει να καλύψουν εν μέρει το κενό που θα αφήσει το RRF.

Το θεσμικό πλαίσιο δημοσίων έργων: η πολυπλοκότητα και οι καθυστερήσεις στο σύστημα παραγωγής των δημοσίων έργων αποτελούν χρόνιο πρόβλημα. Απαιτούνται βελτιώσεις στους διαγωνισμούς, επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης σε ενστάσεις, και γενικά ένα πιο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει ταχύτερη υλοποίηση των έργων.

Ο εθνικός σχεδιασμός υποδομών: η Ελλάδα χρειάζεται ένα συνεκτικό στρατηγικό πλάνο για τις υποδομές, που θα ιεραρχεί τα έργα προτεραιότητας (σε μεταφορές, ενέργεια, ψηφιακά δίκτυα, αντιπλημμυρικά κ.ά.) και θα εξασφαλίζει τη συνέχειά τους ανεξαρτήτως πολιτικών κύκλων. Ένας τέτοιος σχεδιασμός θα δώσει ορατότητα στον κλάδο και θα προσελκύσει και ξένες επενδύσεις.

Η τεχνολογία και ψηφιοποίηση: η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών (όπως BIM, αυτοματισμοί) και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών κατασκευής υστερούν, με αποτέλεσμα χαμηλότερη παραγωγικότητα. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις κατασκευές θα μπορούσε να μειώσει κόστη και χρόνους, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η κλιματική αλλαγή και τα ESG: ο κλάδος καλείται να προσαρμοστεί στις επιταγές της βιωσιμότητας, τόσο ως προς τον σχεδιασμό «πράσινων» κτιρίων και ανθεκτικών υποδομών όσο και ως προς τη συμμόρφωση με τα κριτήρια περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες ήδη αρχίζουν να υιοθετούν ESG πρότυπα, κάτι που σύντομα θα αποτελεί προαπαιτούμενο και για την χρηματοδότησή τους αλλά και για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Η επιτυχής διαχείριση των παραπάνω προκλήσεων θα κρίνει αν ο κατασκευαστικός τομέας θα συνεχίσει να αποτελεί «ατμομηχανή» της οικονομίας και μετά το πέρας των έκτακτων χρηματοδοτήσεων. Η μέχρι τώρα πορεία δείχνει ότι υπάρχει δυναμική: η ανοδική τροχιά των κατασκευών έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας (όπως είδαμε, +25 χιλ. απασχολούμενοι σε ένα χρόνο), έχει τροφοδοτήσει συναφή επαγγέλματα και έχει συμβάλει στην αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Εφόσον η Πολιτεία και ο κλάδος προετοιμαστούν έγκαιρα για την μετα-2026 εποχή – με μεταρρυθμίσεις, εγχώριους πόρους και αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας – οι κατασκευές μπορούν να παραμείνουν σε τροχιά ανάπτυξης, μεταβαίνοντας ομαλά από την «ένεση» του Ταμείου Ανάκαμψης σε ένα νέο υπόδειγμα βιώσιμης δραστηριότητας. Σε διαφορετική περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος ύφεσης του κλάδου μετά την απόσυρση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, κάτι που θα είχε ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία.