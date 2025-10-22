«Κοκκίνισε»-η-wall-street-μετά-την-αναζωπύρωση-του-φόβου-για-εμπορικές-εντάσεις-ΗΠΑ-Κίνας

Στα «κόκκινα» έκλεισε η Wall Street την Τετάρτη (22/10), καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας ενισχύθηκαν μετά την είδηση πως ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει την απαγόρευση εξαγωγών προϊόντων που έχουν παραχθεί με αμερικανικό λογισμικό.

Στο αρνητικό κλίμα, δε, συνέβαλαν και τα απογοητευτικά αποτελέσματα, από εταιρείες όπως η Texas Instruments και η Netflix, που επίσης επιβάρυναν τους βασικούς δείκτες.

Έτσι, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 334,33 μονάδων ή 0,71%, στις 46.590,41 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,53%, στις 6.699,40 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,93%, κλείνοντας στις 22.740,40 μονάδες.

Στο χαμηλότερο σημείο της συνεδρίασης, ο Dow είχε απώλειες άνω των 400 μονάδων (περίπου 1%), ενώ οι S&P και Nasdaq υποχωρούσαν 1,2% και 1,9%, αντίστοιχα.

Η πίεση στις αγορές εντάθηκε μετά την επιβεβαίωση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει περιορισμούς στις εξαγωγές προς την Κίνα προϊόντων που έχουν παραχθεί με αμερικανικό λογισμικό.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ, ότι έως την 1η Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν περιορισμούς εξαγωγών για «κάθε κρίσιμο λογισμικό».

Απογοητευτικά εταιρικά αποτελέσματα

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι μετοχές είχαν ήδη δεχθεί πίεση, κυρίως λόγω της πτώσης 5,6% της Texas Instruments, μετά από αδύναμα αποτελέσματα για το τελευταίο τρίμηνο και χαμηλές προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο.

Η απογοήτευση μεταφέρθηκε σε ολόκληρο τον τομέα των ημιαγωγών:

Η On Semiconductor υποχώρησε σχεδόν 6%

υποχώρησε σχεδόν Η Advanced Micro Devices (AMD) έχασε πάνω από 3%

έχασε πάνω από Η Micron Technology και το ETF VanEck Semiconductor (SMH) κατέγραψαν πτώση περίπου 2%

Η Netflix επιδείνωσε περαιτέρω το κλίμα, με τη μετοχή της να υποχωρεί 10%, καθώς τα κέρδη της υπολείπονταν των εκτιμήσεων, λόγω διαφορών με τις φορολογικές αρχές της Βραζιλίας.

Μικρές εξαιρέσεις και προσδοκίες

Μια θετική εξαίρεση ήταν η Intuitive Surgical, η οποία ενισχύθηκε σχεδόν 14%, χάρη σε ισχυρά έσοδα και κέρδη.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα το βλέμμα τους σε επερχόμενες ανακοινώσεις κερδών που ενδέχεται να στηρίξουν τις αγορές, ξεκινώντας με τα αποτελέσματα της Tesla, τα οποία αναμένονταν μετά το κλείσιμο της Τετάρτης. Πρόκειται για την έναρξη των αποτελεσμάτων της λεγόμενης ομάδας των «Magnificent Seven» (μεγαθηρίων της τεχνολογίας).

Σύμφωνα με τη FactSet, πάνω από τα τρία τέταρτα των εταιρειών του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Thierry Wizman από τη Macquarie Group:

«Παρά το γεγονός ότι τα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο είναι καλύτερα του αναμενομένου, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τις προοπτικές (guidance) των διοικήσεων».

Ανοδικά το πετρέλαιο – Σε πτώση ο χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο 2% στα 62,53 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI κινήθηκε υψηλότερα 2,2% στα 58,51 δολάρια. Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού υποχώρησε 0,5% στα 4.089 δολάρια ανά ουγγιά.