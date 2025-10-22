Μητσοτάκης στον ΣΚΑΪ 100.3: Επικοινώνησα ο ίδιος με Δένδια, δεν διαφώνησε πουθενά – Δεν νομίζω ότι αρέσει η εικόνα στο Σύνταγμα

«Εμπεδώνει απλά την κανονικότητα» σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τη ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είχε προηγηθεί επικοινωνία με τον Νίκο Δένδια «και δεν εξέφρασε καμία διαφωνία».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη πως «αυτό που αναμένω είναι να έρθει πολύ σύντομα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με πρόταση ανάδειξης του μνημείου», τονίζοντας ότι «σκοπός μας δεν είναι να προκαλέσουμε ή να σβήσουμε τα ονόματα».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, ότι η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη και πως δεν εξετάζεται αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε για το ΠΑΣΟΚ ότι «έγινε παρακολούθημα της Κωνσταντοπούλου», ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως «θα μπορούσε χθες να συμμετέχει στη Βουλή αντί να κάνει αναρτήσεις».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, σημείωσε ότι «θεωρώ ότι όλες αυτές οι κινήσεις δεν αφορούν τον πυρήνα της ΝΔ αλλά την αντιπολίτευση που μπορεί να καταλήξει ακόμα πιο κατακερματισμένη».

Κλείνοντας, υπογράμμισε την πρόθεσή του να προχωρήσει αποφασιστικά κατά των «εγκληματικών οργανώσεων» που δρούσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως «δεν θα κάνω πίσω ούτε πόντο όποιο κι αν είναι το κόστος».

Ολόκληρη η συνέντευξη του πρωθυπουργού

Με αναφορά στον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3. «Σήμερα η μέρα ξημέρωσε και συναισθηματικά συννεφιασμένη» τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ίσως ο πιο σπουδαίος τραγουδοποιός της γενιάς του ενώ ήταν ταυτόχρονα κι ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης που δεν δίσταζε να εκφράσει την άποψή του για τα κοινά και μας ζητούσε πάντα με ειλικρίνεια ως λαός να κοιταχτούμε στον καθρέφτη.

«Προσωπικά με τίμησε με τη φιλία του οπότε αισθάνομαι ιδιαίτερη στεναχώρια σήμερα και σε βαθύ προσωπικό επίπεδο αν μπορώ να πω μια κουβέντα, αυτή θα ήταν ότι ίσως κατάφερε να μας ενώσει στον θάνατό του και να σκεφτούμε λίγο ότι η πορεία του Διονύση Σαββόπουλου ταυτίστηκε ουσιαστικά με την πορεία της Μεταπολιτευτικής Ελλάδας με τα πλεονεκτήματά μας, με τα μειονεκτήματά μας και ας πάρουμε ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο αλλά και συλλογικά δύναμη από τους στίχους του για να κοιτάξουμε μπροστά με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι αυτό θα μας ζητούσε και ο ίδιος να κάνουμε», ανέφερε.

Περνώντας στο θέμα της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Θα πρέπει να σταθούμε στο αυτονόητο της διάταξης, την ανάγκη της προστασίας ενός χώρου εθνικής μνήμης. Δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Αντίστοιχα μνημεία υπάρχουν παντού που προστατεύονται και τα σέβεται η ίδια η κοινωνία χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Εδώ δυστυχώς στα πλαίσια της ελληνικής ιδιαιτερότητας αυτό δεν καταφέραμε να το πετύχουμε και αναγκαζόμαστε να φέρουμε μία ρύθμιση η οποία κατά την άποψή μου εμπεδώνει απλά την κανονικότητα».

Πρόσθεσε ότι είναι το προφανές ότι το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία ενός χώρου ιερού. «Έναν τέτοιο χώρο έχουμε στην πατρίδα μας. Δεν έχουμε δεύτερο. Ενώ ο καθένας μπορεί να διαδηλώνει και να διαμαρτύρεται με όποιον τρόπο επιθυμεί στα πλαίσια του νόμου οπουδήποτε αλλού», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε πως «περνώντας από το Σύνταγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας αρέσει αυτή η εικόνα κι αυτός ήταν και ο σκοπός αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας και τόνισε ότι θεωρεί πως σε αυτό συμφωνεί και η σιωπηρή πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών».

«Από κει και πέρα ο υπουργός Άμυνας με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα πια περνάει στο υπουργείο», επισήμανε. Τόνισε ότι κι άλλοι 6 υπουργοί δεν παρέστησαν και ότι δεν είθισται πάντα να παρίστανται όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Όπως είπε, αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον «είναι να δούμε αν μπορούμε να δούμε το μνημείο με μια φρέσκια ματιά διότι πράγματι ποιο είναι το πρόβλημα στο μνημείο αυτό; Ότι ουσιαστικά δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια πού αρχίζει το μνημείο και πού τελειώνει -θα έλεγα- ο δημόσιος χώρος της πλατείας. Ίσως μπορούμε να σκεφτούμε μία λύση για αυτό που να προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια την έναρξη του μνημείου και το τέλος της πλατείας». Δήλωσε δε ότι αυτή είναι μία ιδέα που σκοπεύει να τη συζητήσει με τον υπουργό και ότι το υπουργείο έχει τη δυνατότητα να προτείνει λύσεις για το πώς μπορεί να αναδειχθεί και να προστατευθεί το μνημείο.

«Απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο – Η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε στη συνέχεια γιατί να μονοπωλεί το μνημείο αυτό μόνο η διαμαρτυρία για το δυστύχημα των Τεμπών. «Και γιατί δεν θα δίναμε τη δυνατότητα στους νεκρούς από τη Μάνδρα, το Μάτι ή όποια άλλη τραγωδία να κάνουν το ίδιο» ανέφερε. «Και πού σταματάει τελικά αυτό; Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μία προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού η οποία μάλιστα δεν ξεκίνησε από τους γονείς. Μην κοροϊδευόμαστε. Ξεκίνησαν από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους οι οποίοι εργαλειοποίησαν γονείς για να πετύχουν μία γενικότερη κατάσταση αναταραχής» πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι το ζήτημα αυτό εγείρει και ορισμένα ευρύτερα ιδεολογικά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι πολιτικοί χώροι και «αναφέρομαι συγκεκριμένα στον χώρο της Αριστεράς, οικειοποιήθηκαν στο παρελθόν τον δημόσιο χώρο θεωρώντας ότι ο νόμος ο δικός τους είχε κάποιου είδους ιδεολογική υπεροχή έναντι των νόμων του κράτους».

«Το ίδιο φαινόμενο το είδαμε κατά κόρον και στις καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι διαφορετικό», τόνισε.

Επανέλαβε μετά από σχετική ερώτηση ότι η κυβέρνηση δεν στρέφεται εναντίον κανενός γονιού, αντίθετα συμπάσχει και η Δικαιοσύνη έδωσε λύση στο πρόβλημα με τις εκταφές για να καλυφθούν και οι τελευταίες ερωτήσεις που μπορεί να υπάρχουν στο μυαλό οποιουδήποτε απελπισμένου γονιού.

«Δεν απαντήσαμε με τρόπο πιο απόλυτο σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία δημιουργήθηκε με έναν σκοπό μόνο: να κατηγορηθεί η κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά ότι δήθεν συγκάλυψα κάτι. Όταν όμως απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο, προφανώς η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στην Τεχνόπολη»

Σήμερα μετά από πολλή προσπάθεια, γιατί δεν ήταν εύκολο, δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε κανένα πανεπιστήμιο, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική συνέντευξη.

Επισημαίνοντας ότι πλέον συμβαίνει ό,τι θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, τόνισε ότι «η Ελλάδα ανακτά σταδιακά την πολυπόθητη κανονικότητα».

Μετά από σχετική ερώτηση, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτό το οποίο αναμένει από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι να έρθει σύντομα με μία πρόταση ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναδειχθεί το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. «Εμείς είπαμε από την αρχή ότι σκοπός μας δεν είναι να πάμε να προκαλέσουμε ούτε να σβήσουμε αυτή τη στιγμή τα ονόματα. Από ‘δω και στο εξής όμως κανείς δεν θα μπορεί να πάει να ξαναγράψει ονόματα στο μνημείο ή θα μπορεί να πάει να καταλάβει τον χώρο, χάριν οποιουδήποτε δικαιολογημένου αιτήματος. Τραβάμε λοιπόν μια γραμμή με το τι έγινε στο παρελθόν» τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του κ. Χρυσοχοΐδη αλλά και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και ερωτηθείς αν πρέπει να φτιαχτεί ένα μνημείο με τα ονόματα σε κάποιο άλλο σημείο, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι «υπάρχει μνημείο. Να δώσω κι ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα λιτό μνημείο για τους νεκρούς της Marfin. Η εξωκοινοβουλευτική αριστερά το έχει σπάσει πολλές φορές. Το ξαναφτιάχνουμε, η κυβέρνηση κι ο δήμος, ως οφείλουμε. Υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στην Τεχνόπολη. Γιατί δεν πηγαίνει κανείς εκεί; Διότι ο σκοπός όλης της προσπάθειας δεν ήταν η ανάδειξη της τραγωδίας των Τεμπών αυτοτελώς. Είναι η προσπάθεια δημιουργίας μιας συνθήκης πολιτικής αναταραχής. Γι’ αυτό και επιλέχθηκε αυτός ο χώρος. Εάν ο δήμος της Αθήνας θέλει να φτιάξει ένα μνημείο κάπου αλλού έχει τη δυνατότητα να το κάνει και φαντάζομαι ότι θα είχε και ευρύτερη στήριξη. Αυτό που λέμε είναι “όχι εκεί”. Οπουδήποτε αλλού αλλά όχι εκεί γιατί αυτός ο χώρος έχει μία ιερότητα».

Πρόσθεσε ότι όταν μπορείς να διαμαρτυρηθείς παντού αλλά όχι σ’ έναν συγκεκριμένο χώρο κι εσύ πας όχι στην Πλατεία Συντάγματος αλλά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το κάνεις για κάποιον άλλο λόγο. «Στην πατρίδα μας κανείς δεν περιστέλλει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Θέλω να θυμίσω ότι εδώ και κάποια χρόνια έχουμε ψηφίσει -κι εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό- έναν νόμο για τις πορείες» ανέφερε και εξήγησε ότι πολλές πορείες, όχι όλες σέβονται αυτόν τον νόμο και αυτό ήταν μία κατάκτηση.

Υπογράμμισε ότι υποχρέωσή του είναι, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο θέμα, να επιλέγεται μία λύση που να συνθέτει και όχι να διχάζει. Να αντιμετωπίζει τον πυρήνα του προβλήματος χωρίς να προκαλεί περιττές εντάσεις.

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σχολιάζει:

«Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής, μου έκανε εντύπωση αυτό. Θα μπορούσε χθες να συμμετέχει στη Βουλή αντί να κάνει αναρτήσεις στα social media. Αν ο ίδιος επιλέξει νέες πολιτικές πρωτοβουλίες, δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να σχολιάσω».

Όπως είπε, «από την Αριστερά δεν περίμενα κάτι άλλο γιατί νομίζει ότι μπορεί να προσαρμόζει τους νόμους του κράτους στον δικό τους βολονταρισμό. Η δεξιά και η άκρα δεξιά που ήταν χθες; Ο κ. Βελόπουλος απουσίαζε χθες γιατί πώς θα μπορούσε να συνδυάσει την υπεράσπιση του μνημείου με τη θεωρία του ξυλολίου που πρώτος ανέπτυξε και στήριξε. Με το ΠΑΣΟΚ βρεθήκαμε στην πλατεία Συντάγματος για το μένουμε Ευρώπη, και τώρα με ακατανόητη ομιλία ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει να γίνεται ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ που ήταν μαζί μας για να μείνουμε στην Ευρώπη έχει γίνει παρακολούθημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αυτό είναι θλιβερό. Δεν είμαι ικανοποιημένος από το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου».

«Αν ο κ. Βενιζέλος πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, γιατί δεν βγαίνει να το πει»

Σχολιάζοντας τα περί μη κυβερνησιμότητας, ο πρωθυπουργός σημείωσε:

«Ακούω διάφορους σοβαρούς κατά τεκμήριο ανθρώποις να λένε ότι η χώρα έχει πρόβλημα κυβερνησιμότητας. Όχι, η αντιπολίτευση έχει πρόβλημα αυτήν τη στιγμή διακυβερνησιμότητας. Η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση και αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Έχει μαι κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία με ισχυρή λαϊκή εντολή ως την άνοιξη του 2027».

«Αυτήν τη στιγμή η κυβέρνηση προηγείται με υπερδιπλάσιο ποσοστό του δεύτερου κόμματος. Δεν είμαστε πίσω από τον πρώτο. Κάντε μια αναζήτηση των δημοσκοπικών ποσοστών που έπαιρνε η ΝΔ 3 μήνες πριν τις εκλογές του 2023 και τελικά πήραμε 41%. Η κυβέρνηση οφείλει να είναι όλων των Ελλήνων αν και δεν εκλέγεται από όλους τους Έλληνες. Μια χαρά κυβερνάει η κυβέρνηση, δεν έχει κανένα πρόβλημα να ψηφίζει νομοσχέδια και να εφαρμόζει την πολιτική της θα πω στον κ. Βενιζέλο. Αν πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, γιατί δεν βγαίνει να το πει. Εγώ δεν το πιστεύω. Όσοι μιλούν για δήθεν θεσμική κρίση ας δουν την πραγματικότητα».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι ένα εξαιρετικά δυσεπίλυτο πρόβλημα. «Τώρα που κόψαμε τον γόρδιο δεσμό ανακαλύψαμε τη συνθετότητα του προβλήματος γιατί πρέπει να κάνεις μια αλλαγή εν κινήσει συνεχίζοντας τις πληρωμές», όπως είπε.

«Ο γόρδιος δεσμός κόπηκε, η μετάπτωση στην ΑΑΔΕ γίνεται, ζητώ κατανόηση για την καθυστέρηση στις πληρωμές αλλά είναι μεγάλος ο κίνδυνος διακοπής των ευρωπαϊκών κονδυλίων και σίγουρα οι επιτήδειοι δεν θα πάρουν χρήματα. Έχουμε πάρει 22 εκατ. ευρώ και αναμείνατε στο ακουστικό σας για τα επόμενα. Υπήρχαν εγκληματικές οργανώσεις που εκμεταλλεύτηκαν τις κρατικές αδυναμίες. Δεν θα κάνω πίσω ούτε πόντο όποιο κι αν είναι το κόστος. Ο πρωτογενής τομέας δεν θα προχωρήσει αν δεν λυθεί το πρόβλημα αυτό».

«Είμαι ο μόνος που άλλαξα το άρθρο 86, μην παραγνωρίζεται από Illuminati του διαδικτύου»

Για το άρθρο 86 και ενδεχόμενη τροποποίησή του, σημείωσε:

«Από το 2006 ως βουλευτής είχα αναλάβει πρωτοβουλία αλλαγής, γιατί πίστευα και πιστεύω πως ο υπουργός δεν πρέπει να έχει ειδική εξαιρετικά ευνοϊκή ποινική μεταχείριση σε σχέση με τον πολίτη. Εμείς ήμασταν αυτοί που το αλλάξαμε το άρθρο 86, ουσιαστικά αποσβεστική προθεσμία τώρα δεν υπάρχει. για τον υπουργό όταν φύγει από τα καθήκοντά του. Προσωπικά θα εισηγηθώ μια νέα αλλαγή του άρθρου 86: μια εμπλοκή της Δικαιοσύνης σε πρωθύστερο στάδιο, ώστε η Βουλή να μην κάνει τον Εισαγγελέα. Ποιο είναι το φίλτρο σήμερα; Το Δικαστικό Συμβούλιο. Οι υπουργοί μας σήμερα ζήτησαν το αυτονόητο: να δικαστούν. Όχι από τη Βουλή και την κ. Κωνσταντοπούλου, το Εθνικό μας Εισαγγελέα, αλλά από δικαστές που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να παραγνωρίζεται από κάποιους Illuminati του διαδικτύου ότι εγώ είμαι ο μοναδικός που άλλαξα το άρθρο 86 του Συντάγματος.

«Δεν υπάρχει κανένα κοινοβουλευτικό σύστημα που να έχει ασυμβίβαστο υπουργού με βουλευτή, τέτοια παραπέμπουν μόνο σε προεδρικά συστήματα. Θυμίζω ότι ο εκάστοτε πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα να φέρει εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Εγώ επικρίθηκα σφόδρα γιατί έφερα τεχνοκράτες αλλά δεν το μετανιώνω», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Τέλος, για την πολυμερή σύνοδο 5Χ5 για την Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η Ελλάδα ακολουθεί εξωτερική πολιτική που έχει ενισχύσει την εικόνα της Ελλάδας και γι’ αυτό δεν φοβόμαστε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Προφανώς υπάρχουν 2 προϋποθέσεις: η μια είναι η συμμετοχή της Κύπρου και η δεύτερη ότι το πλαίσιο για να οδηγηθούμε σε αυτή την πολυμερή είναι ο απαρέγκλιτος σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας».

