Οι-λεπτές-ισορροπίες-στον-άξονα-Μαξίμου-Δένδια-μετά-την-απουσία-του-υπ.-Εθνικής-Άμυνας-από-τη-Βουλή-για-τον-Άγνωστο-Στρατιώτη

Σε μια άσκηση ισορροπιών εξελίσσεται εκ των πραγμάτων η σχέση του Μεγάρου Μαξίμου με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια στον απόηχο της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή για την τροπολογία που αποσκοπεί στην προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και αναθέτει την ευθύνη φροντίδας του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε βεβαίως την τροπολογία, για την οποία ήταν ενήμερος πριν ο κ. Μητσοτάκης δημοσιοποιήσει τις προθέσεις του, όμως δεν έδωσε το «παρών» στη Βουλή και αντ’ αυτού έστειλε τον υφυπουργό του Θανάση Δαβάκη. Βεβαίως, πλην του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, κανείς εκ των 6 άλλων υπουργών που συνυπέγραφαν την τροπολογία δεν ήταν παρόντες στα κυβερνητικά έδρανα.

Την ίδια ώρα όμως ο κ. Δένδιας προέβαινε σε γραπτή δήλωση με αποχρώσεις διαφοροποίησης και στις 19:00 έδινε το «παρών» σε εκδήλωση του ΓΕΣ στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, δίπλα δηλαδή από τη Βουλή.

Ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής απάντησε σε παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι, αν υπήρχε πρόβλημα με τον κ. Δένδια, δεν θα συνυπέγραφε την τροπολογία. Στο Μέγαρο Μαξίμου όμως αντιλαμβάνονται την κατάσταση που διαμορφώνεται, ιδίως στον απόηχο της γραπτής παρέμβασης του κ. Δένδια, την ώρα που εξελισσόταν η αντιπαράθεση του κ. Μητσοτάκη με την αντιπολίτευση.

Ο κ. Δένδιας μάλιστα υπογράμμιζε στη γραπτή δήλωση που διένειμε ότι το μνημείο «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό», ενώ επικαλέστηκε και τη δήλωση του Κώστα Τασούλα ότι θα πρέπει να αποστειρωθεί από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Είναι προφανές ότι η απόφαση του κ. Δένδια να τοποθετηθεί με γραπτή δήλωση, ενώ απουσίαζε από τη συνεδρίαση, ήταν συνειδητή, ώστε να δώσει το στίγμα της θέσης του.

Αντιλαμβανόμενος τη διάθεση της αντιπολίτευσης να «χτυπήσει» την κυβέρνηση δια της απουσίας του κ. Δένδια και της προσπάθειας δημιουργίας εσωκομματικού ζητήματος στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης έκανε χθες δύο τινά, αποχωρώντας από την αίθουσα της Ολομέλειας και πηγαίνοντας στο γραφείο του. Κάλεσε τους στενούς του συνεργάτες, αλλά και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Νότη Μηταράκη.

Στον κ. Μηταράκη ανέθεσε να απαντήσει στον Σωκράτη Φάμελλο του ΣΥΡΙΖΑ, στη λογική ότι δεν υπάρχει ρήγμα στην κυβέρνηση, επτά υπουργοί υπέγραψαν την τροπολογία και στο τέλος, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αμφιβάλλει, μπορεί να ζητήσει ονομαστική. Στους συνεργάτες του ζήτησε να διαμηνύσουν όπου δει ότι, από τη στιγμή που περνά ο νόμος, όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η σχετική διάταξη. Κοινώς και το υπουργείο Άμυνας θα κληθεί να κάνει ό,τι προβλέπεται νομοθετικά.

Τα επόμενα βήματα

Στην εκδήλωση της «Μεγάλης Βρετανίας» και σε μια ομιλία μάλλον αναμενόμενη, ο κ. Δένδιας επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβολίζουν με καθαρό τρόπο την αίσθηση της εθνικής ενότητας και της επιδίωξης του υπέρτερου καλού». Υπό άλλες συνθήκες η αποστροφή δεν θα απασχολούσε, αλλά υπό το πρίσμα των εξελίξεων αξιολογείται αυτοτελώς.

Το Μέγαρο Μαξίμου πάντως δεν θέλει να δοθεί η εικόνα ενός εσωκομματικού ρήγματος ή δύο ταχυτήτων μεταξύ Ηρώδου Αττικού και Πενταγώνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται αντιληπτές οι αποχρώσεις διαφοροποίησης του κ. Δένδια από το πνεύμα της παρέμβασης. Όμως, όπως το θέτουν πολιτικοί παρατηρητές, το Μαξίμου δεν θέλει να επιτρέψει στον κ. Δένδια να λειτουργήσει ως αυτόνομος πόλος εντός της κυβέρνησης. Και ο κ. Δένδιας με τη σειρά του δεν είναι επισπεύδων.

Κατά πληροφορίες, οι κ. Μητσοτάκης και Δένδιας θα συμπέσουν στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Και την επομένη, στις 29 Οκτωβρίου, μετά την πρωινή συνεδρίαση του Υπουργικού, ο κ. Μητσοτάκης σκοπεύει-πλην απροόπτου-να δώσει το παρών στα αποκαλυπτήρια της ανάπλασης του περιβάλλοντας χώρου του υπουργείου Άμυνας δια χειρός του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου.