Οι-πωλητές-πήραν-προβάδισμα-στις-ευρωαγορές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης (22/10) με ήπια πτώση, καθώς συνεχίστηκαν οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων στην περιοχή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά σχεδόν 0,2% στο κλείσιμο, τερματίζοντας στις 572 μονάδες, χωρίς να παρατηρείται κάποια γενικευμένη τάση ανάμεσα στους επιμέρους κλάδους ή τα μεγάλα χρηματιστήρια.

Εν τω μεταξύ, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,93% στις 9.515 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα 0,74% στις 24.151 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 0,63% στις 8.206 μονάδες.

Κινήσεις μεμονωμένων μετοχών:

– Barclays (Ηνωμένο Βασίλειο): Η μετοχή της τράπεζας έκλεισε με άνοδο 4,9%, καθώς ανακοίνωσε αναθεώρηση των προβλέψεών της προς τα πάνω και ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 500 εκατ. λιρών (667 εκατ. δολάρια) στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.

– L’Oreal (Γαλλία): Η μετοχή υποχώρησε κατά 6,7%, παρά την αύξηση πωλήσεων κατά 3,4% σε συγκρίσιμη βάση. Οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική ήταν υποτονικές, ενώ επηρεάστηκε και από δασμούς. Παρόλα αυτά, καταγράφηκε ανάπτυξη στην Κίνα. Η L’Oreal ανακοίνωσε την εξαγορά του τομέα καλλυντικών της Kering (ιδιοκτήτρια του οίκου Gucci).

– Heineken (Ολλανδία): Η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο αναμένει πτώση πωλήσεων για το 2025 λόγω μακροοικονομικών πιέσεων. Οι όγκοι πωλήσεων έπεσαν κατά 2,3% το γ’ τρίμηνο, ενώ περιόρισε τις εκτιμήσεις της για όλο το έτος. Παρ’ όλα αυτά, η μετοχή της ενισχύθηκε πάνω από 1%.

– Hermès (Γαλλία): Η μετοχή υποχώρησε 2,3% μετά από χαμηλότερες του αναμενόμενου πωλήσεις στο γ’ τρίμηνο (3,9 δισ. ευρώ). Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο τομέας δερμάτινων ειδών (τσάντες κ.λπ.) είχε αύξηση 13%.

Παράλληλα, η μετοχή της Randstad – του μεγαλύτερου γραφείου εύρεσης προσωπικού παγκοσμίως – έχασε 6%, καθώς τα έσοδα, τα λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στο τρίτο τρίμηνο. Τα έσοδα υποχώρησαν 3,4% στα 5,8 δισ. ευρώ. Η μετοχή της ITV υποχώρησε κατά 8,6%, καθώς η βασική μέτοχος Liberty Global πούλησε το 50% των μετοχών της στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ενώ η μετοχή της Novo Nordisk έκλεισε με χασούρα 3,3%, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στην είδηση αποχώρησης μελών του ΔΣ μετά από διαφωνία με το βασικό μέτοχο — το Ίδρυμα Novo Nordisk — σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τραπεζικός κλάδος:

– DNB Bank (Νορβηγία): Κέρδη 10,27 δισ. κορώνες, οριακά πάνω από τις προβλέψεις. Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων. Η μετοχή υποχώρησε 4,9%.

– Handelsbanken (Σουηδία): Κέρδη 5,95 δισ. κορώνες, πάνω από τις προβλέψεις (5,79 δισ.). Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν 10,47 δισ., εντός των προβλέψεων. Η μετοχή κατέγραψε άνοδο 0,4%.

Unicredit: Καλύτερα από τα αναμενόμενα τα αποτελέσματα τριμήνου

Η ιταλική τράπεζα ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα τριμήνου, με καθαρά κέρδη 2,6 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για 2,4 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η μετοχή υποχώρησε κατά 2,3%.

Ο CEO Andrea Orcel μίλησε στο CNBC και ανέφερε πως δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα εξαγοράς της Commerzbank, στην οποία η Unicredit έχει χτίσει μερίδιο 26%. Ανέφερε επίσης πρόθεση αύξησης του ποσοστού της στην Alpha Bank Ελλάδας στο 30%.

Στα σημαντικά μάκρο, ξεχώρισε το Ηνωμένο Βασίλειο όπου ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, καλύτερα από τις εκτιμήσεις για μικρή αύξηση.