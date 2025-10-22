ΟΠΕΚΕΠΕ:-Η-ανακοίνωση-της-Ευρωπαϊκής-Εισαγγελίας-για-τις-37-συλλήψεις

«Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία»

Ανακοίνωση για τις 37 συλλήψεις που έγιναν σε όλη την Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τονίζοντας πως με βάση την έρευνα είχε συσταθεί εγκληματική οργάνωση η οποία τουλάχιστον από το 2018, κινείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – EAE) στο πλαίσιο της ΚΑΠ της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» υπογραμμίζεται ενώ προστίθεται πως τα μέλη του κυκλώματος «είναι ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας».

Αναλύοντας τον τρόπο δράσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξηγεί πως οι εμπλεκόμενοι «φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις» ενώ για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, «εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανακάτεψαν με νόμιμο εισόδημα».

«Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία» αναφέρεται ενώ διαμηνύεται πως κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, με 42 να εμπλέκονται στην υπόθεση και να θεωρούνται νυν μέλη της.

«Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για να διευκολύνει την απάτη. Τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια» επισημαίνεται.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι έρευνες έγιναν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης.