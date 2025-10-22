Ο-Αγγ.-Παναγόπουλος-νέος-οικονομικός-διευθυντής-στην-interwood

Η Ανώνυμη Εταιρία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Άγγελος Παναγόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή Ομίλου.

O κ. Παναγόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει πολυετή θητεία εργαζόμενος ως λογιστής, οικονομικός και φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και τα τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του προϊσταμένου Λογιστηρίου σε Ομίλους Επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλωσορίζει τον κ. Παναγόπουλο και του εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντα του.