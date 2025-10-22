Ο-Βαγγέλης-Χατζηγεωργίου-νέος-ceo-στην-comsys

Η Comsys ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Βαγγέλη Χατζηγεωργίου, με άμεση ισχύ. Ο μέχρι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος, Βασίλης Γαλάκος, αναλαμβάνει ρόλο Εκτελεστικού Προέδρου. Η αλλαγή σηματοδοτεί την εξέλιξη της διοικητικής ομάδας της Comsys, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Ο Βαγγέλης Χατζηγεωργίου διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της πληροφορικής και του επιχειρηματικού λογισμικού, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Πριν την ένταξή του στην Comsys, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της SoftOne Impact, κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Προηγουμένως, κατείχε τη θέση του Technology Director στην PwC. Για περισσότερα από 15 χρόνια διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου NetU, ενώ νωρίτερα είχε αναλάβει διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες όπως οι Singular Software, Delta Singular και Baan, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Sunderland και Πτυχίου Πληροφορικής (BSc Hons) από το Πανεπιστήμιο Northumbria του Newcastle.

Η ανάληψη της θέσης από τον Βαγγέλη Χατζηγεωργίου εντάσσεται στη στρατηγική της Comsys για ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας και επιτάχυνση της αναπτυξιακής της πορείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εταιρεία, με ιστορία άνω των τριών δεκαετιών, εστιάζει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της και στην καινοτόμο πλατφόρμα Jaggle.eu, την ελληνική πλατφόρμα low code που επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών με ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος της νέας διοικητικής σύνθεσης είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση των στρατηγικών τομέων δραστηριότητας της Comsys και η ανάδειξή της ως ηγέτιδας δύναμης στον χώρο των επιχειρησιακών λύσεων νέας γενιάς.

Βαγγέλης Xατζηγεωργίου: Με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Comsys. Η εταιρεία έχει διαγράψει μια σταθερή και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της τεχνολογίας και των ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων, και είναι τιμή μου να συμβάλω στη συνέχιση και ενίσχυση αυτής της δυναμικής.

Στόχος μου είναι, σε συνεργασία με τη διοικητική ομάδα και όλους τους εργαζομένους, να ενισχύσουμε περαιτέρω την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η πλατφόρμα Jaggle.eu και η οποία αναδεικνύει τη δέσμευση της Comsys στην ψηφιακή επιτάχυνση των επιχειρήσεων.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο, κ. Βασίλη Γαλάκο, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του. Η καθοδήγησή του και το όραμά του για την Comsys αποτελούν ισχυρή βάση για τη μελλοντική μας πορεία.

Ανυπομονώ να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στο επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης της Comsys.

Βασίλης Γαλάκος: Μετά από 36 χρόνια παρουσίας μου στην Comsys, είναι για μένα μεγάλη ικανοποίηση να βλέπω την εταιρεία να ενισχύει τη διοικητική της ομάδα με ένα έμπειρο και ικανό στέλεχος. Είμαι βέβαιος ότι με τον Βαγγέλη στο τιμόνι η Comsys θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, να καινοτομεί και να δημιουργεί αξία για τους πελάτες και τους ανθρώπους της βασισμένη στις σταθερές της αξίες της συνέπειας και της αξιόπιστης συνεργασίας με τους φορείς της αγοράς.