Ο Γεωργιάδης μοιράστηκε την ιστορία 12χρονης που νίκησε σπάνια ασθένεια – Έκκληση για δότες μυελού των οστών

Ένα προσωπικό μήνυμα ελπίδας και ζωής μοιράστηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας την ιστορία ενός 12χρονου κοριτσιού που κατάφερε να βγει νικήτρια από μια εξαιρετικά σπάνια και επιθετική ασθένεια, χάρη σε μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Με την άδεια της οικογένειας, ο υπουργός δημοσιοποίησε την πορεία της μικρής ασθενούς, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης των μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών στη χώρα μας.

Η περιπέτεια της 12χρονης είχε απασχολήσει ακόμη και τη Βουλή, καθώς η διάγνωση –μια σπάνια ασθένεια που μέσα σε λίγες ημέρες κατέστρεψε όλα τα λευκά αιμοσφαίριά της– επέβαλε άμεση μεταφορά της σε εξειδικευμένο κέντρο της Ιταλίας για μεταμόσχευση. Όπως ανέφερε ο υπουργός, το υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ και ο ίδιος προσωπικά μαζί με τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους στήριξαν την οικογένεια από την πρώτη στιγμή.

«Σήμερα το κορίτσι βγήκε επιτέλους από το νοσοκομείο και είναι καλά, είναι υγιής», έγραψε, τονίζοντας ότι η πρώτη μεταμόσχευση με δότη τον μικρότερο αδελφό της δεν είχε αποτέλεσμα, όμως η δεύτερη, με δότη τον ίδιο τον πατέρα της, στέφθηκε με επιτυχία. «Μία υπέροχη οικογένεια που έμεινε δεμένη, αγωνίστηκαν και τελικά σώθηκαν όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια, όπως επεσήμανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ζήτησε η ιστορία αυτή να δημοσιοποιηθεί ώστε να παρακινήσει περισσότερους ανθρώπους να γίνουν δότες μυελού των οστών, συμβάλλοντας έτσι στη σωτηρία και άλλων ασθενών. «Τους συγχαίρω και για αυτό, διότι και τώρα σκέφτηκαν τους συνανθρώπους τους», πρόσθεσε ο υπουργός.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από το ευχαριστήριο μήνυμα της οικογένειας, φωτογραφίες και βίντεο της μικρής, που πλέον αναρρώνει με αισιοδοξία.

Ευχαριστώ τον Θεό και τον Πρωθυπουργό @kmitsotakis για την Τιμή να είμαι Υπουργός Υγείας της Ελλάδος. Είναι μία θέση που έχει τεράστιες ευθύνες και απίστευτη δουλειά, αλλά που δίνει και την ευκαιρία, εάν ενδιαφέρεσαι για τους συνανθρώπους σου, να λαμβάνεις μηνύματα σαν κι αυτό…

«Ευχαριστώ τον Θεό και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Τιμή να είμαι Υπουργός Υγείας της Ελλάδος. Είναι μία θέση που έχει τεράστιες ευθύνες και απίστευτη δουλειά, αλλά που δίνει και την ευκαιρία, εάν ενδιαφέρεσαι για τους συνανθρώπους σου, να λαμβάνεις μηνύματα σαν κι αυτό που έλαβα πριν λίγο.

Είχε γίνει θέμα αν θυμάστε και στην Βουλή, η περίπτωση ενός μικρού κοριτσιού 12 ετών, που χρειαζόταν μεταμόσχευση μυελού των οστών, σε απολύτως για τον σκοπό αυτό εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία. Την είχε κτυπήσει ξαφνικά εντελώς, μια εξαιρετικά σπάνια απίστευτη ασθένεια, που μέσα σε λίγες μέρες κατέστρεψε όλα της τα λευκά αιμοσφαίρια. Το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΠΠΥ, εγώ προσωπικά και ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους το πήραμε πάνω μας όσο περισσότερο μπορούσαμε. Και μετά ήταν θέμα του Θεού να αποφασίσει…

Σήμερα το κορίτσι βγήκε επιτέλους από το Νοσοκομείο και είναι καλά, είναι καλά, είναι υγιής. Σας το γράφω και μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Οι γονείς του μαζί της από το πρώτο δευτερόλεπτο δεν την άφησαν λεπτό μόνη της, η πρώτη μεταμόσχευση, με δότη τον μικρό αδελφό της απέτυχε, αλλά η δεύτερη με δότη τον ίδιο της τον πατέρα τελικά δούλεψε. Δεν μπορώ ως γονέας, όχι ως Υπουργός, ούτε καν να σκεφθώ πώς αισθάνονται σήμερα.

Μία υπέροχη οικογένεια που έμειναν δεμένη, αγωνίστηκαν και τελικά σώθηκαν όλοι μαζί. Με την άδεια τους ανεβάζω το μνμ που μου έστειλαν πριν λίγο, καθώς και τις φωτό και το βίντεο που μου έστειλαν. Οι ίδιοι θέλουν την δημοσίευση για να παρακινήσουν και άλλους να γίνουν δότες και οι μεταμοσχεύσεις να ανέβουν στην Χώρα μας ακόμη περισσότερο και έτσι να σωθούν περισσότερες ζωές. Τους συγχαίρω και για αυτό διότι και τώρα σκέφθηκαν τους συνανθρώπους τους :