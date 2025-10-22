ΠΑΣΟΚ-για-Άγνωστο-Στρατιώτη:-Οι-δελφινομαχίες-της-ΝΔ-δεν-ενδιαφέρουν-τον-ελληνικό-λαό

Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, σημειώνοντας ότι οι σαφείς αποστάσεις του υπουργού Άμυνας και οι προειδοποιήσεις του Μεγάρου Μαξίμου που ακολούθησαν επιβεβαιώνουν την πολιτική κριτική του κόμματος.

«Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ήδη νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του Μνημείου», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να διχάσει την κοινωνία, εργαλειοποιώντας ένα εθνικό σύμβολο για να λύσει εσωκομματικούς λογαριασμούς».

Το κόμμα υπογραμμίζει τέλος ότι «οι δελφινομαχίες της Νέας Δημοκρατίας δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό».



sofokleous10.gr

