Πώς-η-αναθεώρηση-του-ΑΕΠ-αύξησε-το-ελληνικό-χρέος

Περίπου 60 μονάδες βάσης «κόστισε» στον δείκτη της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ η προς τα κάτω αναθεώρηση του ΑΕΠ από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Τα τελικά δημοσιονομικά στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από την ΕΛΣΤΑΤ -επικαιροποιώντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις του Απριλίου- ανεβάζουν την αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ από το 153,6%, που είχε υπολογιστεί αρχικά, στο 154,2%.

Η διόρθωση πηγαίνει τέσσερα χρόνια πίσω, καθώς αντίστοιχη ήταν η μεταβολή και για το ΑΕΠ: έτσι, προστέθηκε 0,4% στον αντίστοιχο δείκτη για το 2023 (από το 163,9% στο 164,3%) και 0,8% στο δείκτη του 2022 (από το 177% στο 177,8%).

H «διόρθωση» δεν στερεί από την Ελλάδα το προνόμιο του να αναδειχτεί και οριστικά πλέον η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση της αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρώπη, καθώς η διαφορά των 10,1 ποσοστιαίων μονάδων από το 2023 στο 2024 δεν εντοπίζεται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη

Από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που εμφανίζουν υψηλό χρέος, η Γαλλία έκλεισε με αύξηση από το 109,8% το 2023 στο 113,2% το 2024, η Ιταλία ανέβηκε από το 133,9 στο 134,9%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης ανέβηκε από το 102,4% στο 103,9%.

Η χώρα με τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση του χρέους ήταν η Κύπρος, με το δικό της ποσοστό να περιορίζεται από το 71,1% στο 62,8%.

Το καθαρό ονομαστικό χρέος της Ελλάδας υπολογίζεται πλέον στα 364,965 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση και σε ονομαστικό επίπεδο σε σχέση με το 2023, όταν και είχε διαμορφωθεί στα 369,11 δισ. ευρώ. Δανία (4,5%), Ιρλανδία (4%), Κύπρος (4,1%), Ελλάδα (1,2%), Πορτογαλία (+0,5%) και Λουξεμβούργο (+0,9%) είναι οι μόνες έξι χώρες στην Ε.Ε. που έκλεισαν με πλεόνασμα σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης τον προϋπολογισμό του 2024.

Το 1,2% της Ελλάδας για το 2024 προέκυψε ύστερα από οριακή μείωση 0,1% που έκανε η ΕΛΣΤΑΤ, καθώς η αντίστοιχη εκτίμηση του Απριλίου ανέβαζε το ποσοστό στο 1,3%. Οριακές ήταν οι διορθώσεις στο ισοζύγιο όλης της 4ετίας.

Για το 2023, η εκτίμηση έμεινε αμετάβλητη (έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης 1,4%), ενώ για το 2022 υπήρξε οριακή αύξηση του ελλείμματος από το 2,5% στο 2,6%. Πώς μεταφράζεται Το ποσοστό του 1,2% για το 2024 μεταφράζεται σε 2,911 δισ. ευρώ πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος 3,235 δισ. ευρώ το 2023. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 11,144 δισ. ευρώ, από 4,385 δισ. ευρώ το 2023, με το ποσοστό να φτάνει τελικώς στο 4,7%, από 2% το 2023.

Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν στα 114,213 δισ. ευρώ, από 111,476 δισ. ευρώ το 2023, ενώ τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης έφτασαν στα 117,124 δισ. ευρώ, από 108 δισ. ευρώ το 2023. Η δαπάνη για την υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έφτασε, το 2024, στο 1,164 δισ. ευρώ ή στο 0,49% του ΑΕΠ, έναντι 999 εκατ. ευρώ το 2023 ή ποσοστό 0,4% του ΑΕΠ.