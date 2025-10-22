Σε-τροχιά-διψήφιας-ανάπτυξης-το-νερό-του-Σπ.-Θεδωρόπουλου

Ήταν Δεκέμβριος του 2023, όταν οι επιχειρηματίες Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Νικόλαος Καραμούζης και Απόστολος Ταμβακάκης αποκτούσαν, μέσω της Water Invest, το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Σ. Μεντεκίδης ΑΕ που παράγει τα εμφιαλωμένα νερά Σέλι και Διός.

Τον πρώτο χρόνο υπό το νέο μετοχικό σχήμα, δηλαδή το 2024, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 23,873 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 16,53% έναντι του 2023, με EBITDA 5,16 εκατ. ευρώ, περιθώριο άνω του 21% και αποτελέσματα εις νέο 10,3 εκατ. ευρώ από 8,171 εκατ. ευρώ το 2023.

Την ίδια περίοδο τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 3,610 εκατ. ευρώ από 2,842 εκατ. ευρώ το 2023.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία, προχώρησε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12,38 εκατ. ευρώ (26 Μαρτίου 2024) και στις 5 Δεκεμβρίου στη συγχώνευση με την Water Invest Α.Ε.. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, αποφασίστηκε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ίδιου ύψους 12,38 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα μείωση κατά 2,08 εκατ. ευρώ μέσω ακύρωσης 2.079.648 μετοχών που περιήλθαν στην κατοχή της εταιρείας μετά τη συγχώνευση.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των κινήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 2.599.560 ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε τα ταμειακά διαθέσιμα της στα 19 εκατ. ευρώ από 7,3 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2023. Ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο η γενική συνέλευση ενέκρινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 8 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με διανομή ισόποσου μερίσματος στους μετόχους.

Στρατηγικά, ο στόχος για τη διετία 2025–2026 είναι η εδραίωση της διψήφιας ανάπτυξης και η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στην εσωτερική αγορά ειδικά στη Νότια Ελλάδα και στα κανάλια λιανεμπορίου. Η εταιρεία βλέπει θετικά την προοπτική εξαγωγών, ενώ προετοιμάζεται για το νέο σύστημα επιστροφής φιαλών (Deposit Return System), που αναμένεται να αλλάξει ριζικά το κόστος λειτουργίας του κλάδου από το 2026.