Σκέρτσος-για-ΟΠΕΚΕΠΕ-στο-3ο-cantina-academy:-Να-τραβήξουμε-κόκκινη-γραμμή-στις-παθογένειες

Στη σημασία του δικαίου επιμερισμού των επιδοτήσεων και στον αναγκαίο μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο του 3ου Cantina Academy, που συνδιοργάνωσαν το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine, σε συζήτηση μαζί με τον Παύλο Γερουλάνο και συντονιστή τον Αντώνη Σρόιτερ.

Ο κ. Σκέρτσος σημείωσε ότι «προσπαθούμε να κάνουμε έναν μετασχηματισμό εν κινήσει», αναφερόμενος στις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι επιδοτήσεις στους αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι «οι επιδοτήσεις πρέπει να δίνονται με δίκαιο τρόπο».

Ανοίγοντας την τοποθέτησή του, στάθηκε στη σημασία της οικονομικής αποκέντρωσης: «Είναι σημαντικό να κάνουμε πράξη την οικονομική αποκέντρωση. Η Μεσσηνία είναι ευλογημένος τόπος που μπορεί να εκτιναχθεί στο μέλλον, εάν ληφθούν οι σωστές πολιτικές».

Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε επίσης στην πορεία των αγροτικών συνεταιρισμών, τονίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες, ο αριθμός τους αυξήθηκε: «Από 800 συνεταιρισμούς έχουμε φτάσει πάνω από 1.018. Ο μηδενισμός και η ισοπέδωση δεν βοηθούν. Πρέπει να ακούσει η κοινωνία και από την αντιπολίτευση ποια είναι τα θετικά μέτρα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών».

Ως παράδειγμα θετικής πολιτικής, ανέφερε τη ρύθμιση για τα αγροτικά χρέη: «Βρήκαμε λύση για τα παλαιά χρέη των αγροτών, που αφορά περίπου 800 συνεταιρισμούς. Δίνεται η δυνατότητα κουρέματος και εξυγίανσης των κόκκινων δανείων. Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τη ρύθμιση αυτή».

Ο κ. Σκέρτσος επεσήμανε ότι ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη: «Η θερμοκηπιακή καλλιέργεια είναι ενδεικτικό παράδειγμα. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ζήτημα-κλειδί, ειδικά λόγω της κλιματικής κρίσης. Αντιμετωπίζουμε λειψυδρία, όμως έχουμε ήδη συμβασιοποιήσει σημαντικά έργα ύδρευσης και άρδευσης — αυτά χρειάζονται χρόνο, αλλά είναι σε φάση σχεδιασμού και υλοποίησης».

Ο υπουργός κάλεσε τα πολιτικά κόμματα σε συνεννόηση: «Το κράτος, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση πρέπει να αποφασίσουν τι μπορούν να κάνουν με συναινέσεις. Δεν μπορεί κάθε μεταρρύθμιση να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης».

Αναφερόμενος στο ζήτημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και την τροπολογία που προβλέπει τη μεταφορά της ευθύνης συντήρησης στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σχολίασε: «Η κυβέρνηση άργησε να φέρει τη διάταξη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Αυτά είναι λυμένα ζητήματα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Έχουμε καταλήξει να μαλώνουμε ακόμη και για το αυτονόητο. Ο πρωθυπουργός είπε ξεκάθαρα ότι μπορεί να συνυπάρξει η ειρηνική διαμαρτυρία στην Πλατεία Συντάγματος με τον σεβασμό και την ανάδειξη του Μνημείου».

Πρόσθεσε ότι η σχετική διάταξη εισηγείται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και θα ψηφιστεί εντός της ημέρας: «Υπάρχουν χώροι όπου δεν μπορούν να γίνονται παρατάσεις διαμαρτυρίας — αυτό το έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, και δεν καταλαβαίνω γιατί η αντιπολίτευση θέτει ζήτημα αντισυνταγματικότητας».

Κλείνοντας, ο κ. Σκέρτσος έκανε αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, χαρακτηρίζοντάς την «συλλογικό εθνικό τραύμα»: «Τα Τέμπη είναι μια πληγή που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε. Μας θυμίζει την ανάγκη να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή στις παθογένειες που μας κρατούν πίσω».