Στις καλένδες παραπέμπεται το τετ-α-τετ Τραμπ – Πούτιν για την Ουκρανία: Δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση στο άμεσο μέλλον, λένε Ουάσινγκτον και Μόσχα

Όλο και πιο μακρινό φαντάζει, πλέον, το σενάριο μιας συνάντησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Βουδαπέστη.

Παρά την τηλεφωνική επικοινωνία της περασμένης εβδομάδας ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε σήμερα, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, πως δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν «στο άμεσο μέλλον».

Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε επίσης πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Ρώσος ομόλογός του, Σεργκέι Λαβρόφ, επίσης δεν έχουν σχέδια για προσωπική συνάντηση -ανέφερε πάντως ότι η τηλεφωνική τους επικοινωνία χθες, Δευτέρα, ήταν «παραγωγική».

Νωρίτερα, και η Ρωσία υποβάθμισε την πιθανότητα διεξαγωγής συνόδου κορυφής μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομο χρονικό διάστημα, τονίζοντας ότι «δεν έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» για τη συνάντηση, της οποίας πρέπει να προηγηθούν προπαρασκευαστικές εργασίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

«Ούτε ο πρόεδρος Πούτιν ούτε ο πρόεδρος Τραμπ έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφους. «Και οι δύο πλευρές, αμερικανική και ρωσική, έχουν πει ότι αυτό μπορεί να πάρει χρόνο» σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «σοβαρές προετοιμασίες».

Η Μόσχα ανέφερε επίσης ότι είναι «πρόωρο» να συζητηθεί το χρονοδιάγραμμα για τη συνάντηση των Ρώσων υπουργών Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ και Μάρκο Ρούμπιο, η οποία, θεωρητικά, θα ανοίξει το δρόμο για τη σύνοδο Πούτιν – Τραμπ, που προγραμματίζεται στη Βουδαπέστη.

«Είναι πρόωρο να μιλήσουμε για ένα χρονοδιάγραμμα» δήλωσε και ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, όπως μεταδόθηκε από τα επίσημα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. «Ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας χθες τέθηκε το ζήτημα μιας συνάντησης» προσέθεσε, αναφερόμενος στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Λαβρόφ και Ρούμπιο, χθες Δευτέρα.

Για την ώρα, «έχουμε συμφωνήσει να συνεχίσουμε τις τηλεφωνικές επαφές», ανακοίνωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.