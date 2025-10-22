Συνάντηση-αύριο-στη-Σμύρνη-αντιπροσωπειών-Ελλάδας-Τουρκίας-για-τα-Μέτρα-Οικοδόμησης-Εμπιστοσύνης

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί στη Σμύρνη η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Μ.Ο.Ε).

Των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ, αντιστοίχως. Στις εκατέρωθεν αντιπροσωπείες μετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η προηγούμενη συνάντηση για Μ.Ο.Ε. είχε λάβει χώρα στις 28 Απριλίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.

- sofokleous10.gr

