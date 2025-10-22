ΣΥΡΙΖΑ-σε-Μητσοτάκη:-Η-κυβέρνηση-των-γαλάζιων-ακρίδων-έχει-καταφέρει-να-διαλύσει-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην περιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100.3 ότι «είναι μεγάλος ο κίνδυνος να τεθούν εν αμφιβόλω συνολικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τον πρωτογενή τομέα» αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

«Η σημερινή παραδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι “είναι μεγάλος ο κίνδυνος να τεθούν εν αμφιβόλω τα ευρωπαϊκά κονδύλια” για τον πρωτογενή τομέα, αποτελεί ομολογία αποτυχίας, σκανδάλου και ανικανότητας. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ομολογεί ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει τις ενισχύσεις που δικαιούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι» σημειώνει σε ανακοίνωση.

«Η κυβέρνηση των γαλάζιων ακρίδων έχει καταφέρει να διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να αφήσει απλήρωτους χιλιάδες παραγωγούς, να στερήσει ήδη 1 δις από την αγροτική οικονομία, και τώρα να απειλεί την ίδια τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για αποτέλεσμα κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας και αδηφαγίας».

«Οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις είναι αναγκαίες για τη στήριξη των πραγματικών παραγωγών και όχι λάφυρο για το πελατειακό κράτος της ΝΔ. Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να διασφαλίσει ότι κανένα ευρώ δεν θα χαθεί εξαιτίας της δικής της ανικανότητας», συνεχίζει η Κουμουνδούρου και καταλήγει:

«Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλο την καταστροφική διαχείριση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έχει καταντήσει τη χώρα «ρεντίκολο» της Ευρώπης».

Στη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στον Άρη Πορτοσάλτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε αναλυτικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας: «Αυτήν τη στιγμή ο γόρδιος δεσμός κόπηκε, η μετάπτωση στην ΑΑΔΕ δεν είναι απλή υπόθεση, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές, αλλά ζητώ κατανόηση. Γίνονται πληρωμές, αλλά ζητώ κατανόηση διότι ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή να τεθούν εν αμφιβόλω συνολικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τον πρωτογενή τομέα είναι μεγάλος».

