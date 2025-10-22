Το γαλλικό χρέος δεν είναι η μόνη ωρολογιακή βόμβα…

Η αδυναμία της Γαλλίας να τακτοποιήσει τα δημόσια οικονομικά της έχει ήδη προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία. Ως ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης, η Γαλλία αντιμετωπίζει μια κρίση που θα έκανε τα προβλήματα της Ελλάδας να φαίνονται σαν ένα μικρό σκάνδαλο.

Οι λύσεις θα πρέπει σαφώς να αντιμετωπίσουν τόσο τις δαπάνες όσο και τα έσοδα βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, λίγοι συνειδητοποιούν ότι το χρέος έχει μακροπρόθεσμη διάσταση και, στο πλαίσιο μιας δημογραφικής κρίσης, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την επιτάχυνση της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας – μια λύση που ουσιαστικά αποκλείει τις αυξήσεις φόρων. Αυτό το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μοναδικό στη Γαλλία.

Παραγωγή εργασίας

Οι οικονομολόγοι συνήθως εντοπίζουν δύο κύριους συντελεστές παραγωγής: την εργασία και το κεφάλαιο. Η εργασία συνήθως αντιπροσωπεύει από λίγο περισσότερο από το μισό έως τα δύο τρίτα της παραγωγής μιας οικονομίας. Σκεφτείτε μια τυπική προηγμένη οικονομία με επίπεδα χρέους περίπου 100% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της. Για να αναπτυχθεί μια τόσο υπερχρεωμένη χώρα με αρκετά ισχυρό ρυθμό – επαρκή για να χρηματοδοτήσει το χρέος της, επιτρέποντας παράλληλα κάποια συσσώρευση πλούτου για τον πληθυσμό της – θα πρέπει να στοχεύει σε ετήσια ανάπτυξη τουλάχιστον 2,5%. Αυτό απαιτεί η παραγωγή εργασίας, ως συντελεστής παραγωγής, να αυξάνεται κατά περίπου 1,5% ετησίως.

Η επίτευξη αυτού του στόχου δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε μια οικονομία με αυξανόμενο πληθυσμό, αλλά αυτό δεν ισχύει στις ευρωπαϊκές χώρες. Αντίθετα, παρατηρούμε μείωση των ποσοστών γεννήσεων και συναφείς τάσεις μείωσης του πληθυσμού. Επιπλέον, καθώς ο πληθυσμός γερνάει – μια αναπόφευκτη συνέπεια αυτών των τάσεων – αναμένεται επίσης να μειωθεί το ποσοστό των οικονομικά ενεργών ατόμων. Για να μπορέσει μια χώρα να αναπτυχθεί βιώσιμα και να διατηρήσει διαχειρίσιμα επίπεδα χρέους υπό τέτοιες συνθήκες, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας πρέπει να υπερβεί το όριο του 1,5% για να αντισταθμίσει αυτή τη μείωση.

Ενώ οι δημογραφικές προβλέψεις από διαφορετικά ιδρύματα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς, αυτές οι διαφορές δεν είναι σημαντικές (Σχήμα 1). Οι δημογραφικές τάσεις είναι σε μεγάλο βαθμό προκαθορισμένες, με βαθμό αβεβαιότητας δραματικά χαμηλότερο από αυτόν των οικονομικών προβλέψεων για παρόμοιες περιόδους.

Σχήμα 1. Δημογραφικές προοπτικές για τις μεγάλες οικονομίες

Χώρα Πληθυσμός 2024 (εκ.) Πληθυσμός 2050 (εκ.) Ενεργό μερίδιο 2024 (%) Ενεργό μερίδιο 2050 (%) Μέση αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 2024-50 (%) Αργεντίνη 46,7 53.2 60 55 0,2 Κίνα 1411,8 1312.5 67 60 -0,7 Ινδία 1449,9 1670,0 55 58 0,8 Ιαπωνία 123.2 104,8 60 50 -1.3 Γαλλία 64,9 63,5 51 45 -0,6 Γερμανία 84,4 80,9 58 50 -0,7 Ιταλία 59,0 54,4 50 45 -0,6 ΕΕ 453,3 447,2 49 45 -0,4 Ηνωμένο Βασίλειο 68,6 73,5 58 52 -0,2 ΗΠΑ 341,8 380,0 62 58 0,2 Τσεχία 10.8 10.3 78 76 -0,2 Πολωνία 37,6 31.9 73 71 -0,7 Ρουμανία 19,0 15.8 68 67 -0,7 - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Eurostat, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, υπολογισμοί του συγγραφέα. Σημείωση: Για χώρες όπου αναμένεται αύξηση του αριθμού των οικονομικά ενεργών ατόμων, όπως η Αργεντινή, η Ινδία ή οι ΗΠΑ, ο πήχης έχει τεθεί χαμηλότερα.

Για να εκτιμηθεί εάν οι οικονομίες είναι εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση, ίσως είναι πιο διδακτικό να εξεταστεί η ιστορική αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σε μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Το Σχήμα 2 συγκρίνει την απαιτούμενη αύξηση της παραγωγικότητας (1,5% συν τη μέση αναμενόμενη μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού έως το 2050) με την ιστορική αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας ανά εργαζόμενο από το 1998-2023 στις εξεταζόμενες οικονομίες.

Σχήμα 2. Παρελθούσα έναντι απαιτούμενης αύξησης παραγωγικότητας

- Παγκόσμια Τράπεζα, υπολογισμοί του συγγραφέα

Με απλά λόγια, από αυτή τη σχετικά απλή οπτική γωνία για την ανάπτυξη, δεν φαίνεται ότι η Ινδία, η Κίνα ή τα νεότερα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην επίτευξη αύξησης της παραγωγικότητας επαρκούς για να αντισταθμίσουν τη μείωση του πληθυσμού. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι η νέα ΕΕ μπορεί να διαχειρίζεται λανθασμένα τις πολιτικές της ή να αναγκάζεται να υπονομεύσει την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά η εμπειρία των τελευταίων 25 ετών δεν το υποδηλώνει αυτό. Ομοίως, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η Κίνα μπορεί να μην καταφέρει να διατηρήσει τους παρατηρούμενους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας κατά το επόμενο τέταρτο του αιώνα, αλλά το περιθώριο σφάλματός της είναι σαφώς σημαντικό.

Η εικόνα είναι πολύ ανησυχητική για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την ΕΕ συνολικά. Για αυτές τις οικονομίες, το χάσμα μεταξύ της αύξησης της παραγωγικότητας που απαιτείται για τη σταθεροποίηση του χρέους και αυτού που έχει θεωρητικά επιτευχθεί υπερβαίνει τη μία ποσοστιαία μονάδα. Ένα παρόμοιο, ποσοτικά ακόμη πιο ανησυχητικό συμπέρασμα ισχύει για την Ιαπωνία και, σε μικρότερο βαθμό, για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένα εξίσου ανησυχητικό αποτέλεσμα ισχύει και για την Αργεντινή, της οποίας η τρέχουσα οικονομική κατάσταση καταδεικνύει το είδος των θεσμικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που πιθανότατα απαιτούνται σε ολόκληρη την ευρωζώνη, προκειμένου να παραμείνει οικονομικά βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Θα μπορούσε επίσης να ελπίζει κανείς ότι οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να επιτρέψουν μια τέτοια πρόοδο με λιγότερο δραστικές αλλαγές. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ΕΕ δημιουργεί επί του παρόντος περισσότερα κανονιστικά εμπόδια σε τέτοιες εξελίξεις από ό,τι τις ενθαρρύνει.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αντιμετώπιση της βιωσιμότητας του χρέους εν μέσω ενός οικονομικά ενεργού πληθυσμού που μειώνεται δεν μπορεί να επιτευχθεί με την εισαγωγή νέων, δημιουργικών φόρων ή μέσω δημοσιονομικής χαλάρωσης. Τέτοιοι φόροι ουσιαστικά εκτοπίζουν τα άτομα και τις επιχειρήσεις που προωθούν την παραγωγικότητα. Ενώ μπορεί να δημιουργήσουν κάποια πρόσθετα δημοσιονομικά έσοδα, αυτό έχει ως κόστος τη στασιμότητα της παραγωγικότητας – μια κατάσταση στην οποία οι ήδη βαριά φορολογούμενες οικονομίες που συζητούνται εδώ είναι πιο κοντά μεταξύ όλων όσων αναφέρθηκαν. Ομοίως, η κεϋνσιανή τόνωση της οικονομίας που περιορίζεται από την έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι απίθανο να παράγει κάτι πέρα ​​από τον υψηλότερο πληθωρισμό και την επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Παραμένει ασαφές πώς η ευρωζώνη και η ΕΕ θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της βιώσιμης χρηματοδότησης δεδομένων των τρεχουσών δημογραφικών τάσεων. Είναι επίσης αβέβαιο εάν οι ηγέτες τους κατανοούν πλήρως την κλίμακα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του εκπροσώπου της Ιταλίας και συντάκτη της έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, Μάριο Ντράγκι, η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι καταφατική.

Δεδομένου ότι ξεκίνησε την καριέρα του διαχειριζόμενος το χρέος της Ιταλίας στο υπουργείο Οικονομικών, η συχνή έμφαση που δίνει στην παραγωγικότητα στην έκθεση που φέρει το όνομά του, καθώς και η δυναμική του ώθηση να διοχετεύσει περισσότερους πόρους από τη νέα ΕΕ και άλλες οικονομίες με λιγότερο δυσοίωνες μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Το σίγουρο είναι ότι η ανακοίνωση των ηγετών της ΕΕ και εκείνων των προηγμένων οικονομιών που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα δεν υποδηλώνει ούτε στο ελάχιστο δέσμευση για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπισή του.

Ο Μίροσλαβ Σίνγκερ είναι Διευθυντής Θεσμικών Υποθέσεων και Κύριος Οικονομολόγος στον Όμιλο Generali και πρώην Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Τσεχίας.

