Τσιάρας: Εθνική Επιτροπή επιστημόνων για την ευλογιά των προβάτων – Πρόεδρος ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης

Τη δημιουργία Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα κατά τα πρότυπα της αντιμετώπισης του κορονοϊού ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, χαρακτηρίζοντας την κίνηση απαραίτητη για τη χάραξη επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων.

Πρόεδρος της νέας επιτροπής αναλαμβάνει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης. Στη σύνθεσή της θα συμμετέχουν κυρίως πανεπιστημιακοί και ειδικοί του κλάδου, ενώ εκπροσώπηση έχει και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου με τον συντονισμό να αναλαμβάνει ο γενικός γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Ο υπουργός τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα που θα στηρίζονται στην επιστημονική γνώση, με στόχο να αποτραπεί η ενδημοποίηση της νόσου. Σημείωσε επίσης ότι δεν υπάρχει σχέδιο για lockdown.

Στο μεταξύ, έχουν ήδη θανατωθεί πάνω από 350.000 ζώα, ενώ το κράτος έχει διαθέσει κονδύλι 40 εκατ. ευρώ για τις ζημίες αυτές. Το υπουργείο έχει ξεκινήσει αποζημιώσεις αρχικά για ζωοτροφές και προγραμματίζει περαιτέρω πληρωμές μετά από τους σχετικούς ελέγχους. Η επιτροπή θα αναλάβει, πέρα από την επεξεργασία επιστημονικών εισηγήσεων για την καταπολέμηση της νόσου, και ρόλο στη διαχείριση των αποζημιώσεων.

Όπως τόνισε ο κ. Τσιάρας, όποιος κτηνοτρόφος προβαίνει σε παράνομο εμβολιασμό θα χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης «μηδενική αποζημίωση». Οι έλεγχοι θα γίνουν σε στενή συνεργασία με αστυνομία και εισαγγελία.

Στο πεδίο της διαχείρισης των νεκρών ζώων, το υπουργείο απαιτεί η καύση να γίνεται εντός 72 ωρών και έχει ήδη υποδείξει κατάλληλους χώρους ταφής. Όπου διαπιστώνεται παράβαση, οι υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Για τις πληρωμές που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας επισήμανε πως οι διαδικασίες θα αναμορφωθούν ώστε να προηγούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι και να προστατεύονται οι ευρωπαϊκοί πόροι. Οι ενισχύσεις θα συνδεθούν με αντικειμενικά στοιχεία της παραγωγικής δραστηριότητας, όπως παραδόσεις γάλακτος και κρέατος και με τον πραγματικό αριθμό ζώων, προκειμένου να στηριχθούν οι παραγωγοί που παράγουν ουσιαστικά.