Στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να «πάει μέχρι το τέλος» όσον αφορά την κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο του 3ου Cantina Academy του Πρώτου Θέματος και του Cantina Magazine.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και η CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, με συντονιστή τον διευθυντή του Πρώτου Θέματος, Μπάμπη Κούτρα.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι το υπουργείο «έχει αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι «έγιναν προσπάθειες, αλλά αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν αρκετές». «Για πρώτη φορά συγκρουόμαστε με τέτοια συμφέροντα», είπε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ότι οι έλεγχοι γίνονταν μέχρι σήμερα «όχι σε αυτό το εύρος και την ένταση».

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες πληρωμές προς τους δικαιούχους, ενώ εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του έτους «η διαδικασία θα έχει εξομαλυνθεί».

«Το θέμα είναι τα ευρωπαϊκά χρήματα να πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους. Έχουμε πει ότι θα αντιμετωπίσουμε την παθογένεια πηγαίνοντας μέχρι το τέλος. Είναι δεδομένο ότι θα εκκαθαριστεί το φαινόμενο κάποιοι να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αποκάλυψε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρέμβει με σαφείς προειδοποιήσεις: «Η Κομισιόν μας έστειλε δύο επιστολές που ξεκαθαρίζουν ότι εάν δεν ενταθούν οι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, θα τεθούν εν κινδύνω οι ευρωπαϊκοί πόροι. Μιλάμε για ποσά που ξεπερνούν τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως».

Σχετικά με τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική, ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία των περιφερειακών σχεδίων σημειώνοντας ότι «για πρώτη φορά υπάρχουν περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης στην Ελλάδα. Κάθε μήνα επισκεπτόμαστε νομούς της χώρας για να δούμε τοπικά σχέδια ανάπτυξης. Το ζητούμενο είναι, με οργανωμένο τρόπο, να αντλήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους και να τους διανείμουμε στους πραγματικούς δικαιούχους, με στόχο να κατευθυνθούν απευθείας στην πρωτογενή παραγωγή».

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Αναφερόμενος στην κρίση που προκαλεί η ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Τσιάρας χαρακτήρισε τον ιό «εξαιρετικά ανθεκτικό», καθώς «ζει για περισσότερο από έξι μήνες» και τόνισε την ανάγκη στενής συνεργασίας με τις Περιφέρειες και τους κτηνοτρόφους για τον περιορισμό του.

«Υπήρχαν περιφέρειες που κατάφεραν να τηρήσουν τα μέτρα και να μην έχουν κρούσματα, ενώ σε άλλες είχαμε μεγάλη διασπορά», ανέφερε.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισήμανε ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί επιστημονική καθοδήγηση καθώς, όπως είπε, «η επιστήμη θα μας πει τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Το ένα κεφάλαιο είναι το εμβόλιο, το άλλο είναι ο περιορισμός της νόσου. Ζητήσαμε και τη συνδρομή της Αστυνομίας για να αποτραπούν παράνομες ενέργειες, όπως μη εγκεκριμένοι εμβολιασμοί ή μεταφορές αιγοπροβάτων».

Εξήγησε επίσης ότι οι ειδικοί είναι κάθετα αντίθετοι με την εφαρμογή εμβολιασμού αυτή τη στιγμή αναφέροντας πως «οι επιστήμονές μας είναι σαφείς – δεν προτείνουν εμβολιασμό. Οι αγρότες βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από το να ακολουθήσουμε την επιστημονική άποψη. Η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό των κτηνοτρόφων — αυτή είναι η πολιτική μας για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας».