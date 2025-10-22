ΤτΕ: Πλεόνασμα 4,14 δισ. ευρώ στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Αύγουστο – Αύξηση 10,5% στις εισπράξεις

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 8,1% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 1,7%

Πλεόνασμα 4,14 δισ. ευρώ εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έναντι πλεονάσματος 3,82 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, αυξήθηκαν κατά 10,5% τον Αύγουστο και διαμορφώθηκαν στα 4,52 δισ. ευρώ, έναντι 4,09 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 41,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Αύγουστος 2025: 375 εκατ. ευρώ, Αύγουστος 2024: 265,3 εκατ. ευρώ).

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 8,1% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 1,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 188% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 93,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 14,34 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 13,04 δισ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1,78 δισ. ευρώ ή 12% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 16,71 δισ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 489 εκατ. ευρώ ή 26% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,37 δισ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,1% και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 65,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 88,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Αύγουστο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 30,5% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,86 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 υποχώρησαν κατά 2% (Αύγουστος 2025: 2,44 δισ. ευρώ, Αύγουστος 2024: 2,48 δισ. ευρώ). Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 5,4% (Αύγουστος 2025: 1,85 δισ. ευρώ, Αύγουστος 2024: 1,95 δισ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 10,9% και διαμορφώθηκαν στα 587,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 16,5% και διαμορφώθηκαν στα 612,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 13,7% και διαμορφώθηκαν στα 262,7 εκατ. ευρώ. Πτώση κατά 8,0% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, στα 337,5 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 40,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 848,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3,1% και διαμορφώθηκαν στα 205,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 4,9 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 16,71 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 9,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,18 δισ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6,7 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 7,1 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 7,2%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 17,4% και διαμορφώθηκαν στα 2,07 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 2,63 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 5,5% και διαμορφώθηκαν στα 1,02 δισ. ευρώ. Αυξημένες κατά 1,4% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 984,3 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 8,7% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,48 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν στα 1,17 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 20,6%. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύγουστο του 2025 διαμορφώθηκε σε 7,46 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 8,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 2,7% έναντι του Αυγούστου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 22,7%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ 27 (κατά 4,5%) όσο και από τις λοιπές χώρες (κατά 14,6%). Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 3,1% και διαμορφώθηκε σε 2,92 εκατ. ταξιδιώτες, όπως και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, που αυξήθηκε κατά 6,8% σε 1,7 εκατ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 7,2% και διαμορφώθηκε σε 1,08 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,7% σε 450,7 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 0,4% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 555,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύθηκε κατά 12,4% και διαμορφώθηκε σε 978,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 23,5% σε 174,2 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 4,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε σε 25,92 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 24,89 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,8%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 15,28 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε σε 10,63 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 3,8%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 6,9%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 7,8% και διαμορφώθηκε σε 3,89 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 6,3% και διαμορφώθηκε σε 1,42 εκατ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 2,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,57 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 4,5% και διαμορφώθηκε σε 3.277,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 6,1% σε 1,07 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 20,1 χιλ. ταξιδιώτες.