apple-και-google-αντιμέτωπες-με-αυστηρότερους-ελέγχους-από-την-αντιμονοπωλιακή-αρχή-της-Βρετανίας

Σε αυστηρότερους ελέγχους θα υπόκεινται η Apple και η Google από την αντιμονοπωλιακή αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τα λειτουργικά τους συστήματα, αφότου «χαρακτηρίστηκαν» -βάσει των νέων αντιμονοπωλιακών κανόνων- ως δύο εταιρείες που κατέχουν «στρατηγική θέση» στη βρετανική αγορά.

Σύμφωνα με το -, η βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών πρόκειται να θέσει πιο αυστηρά μέτρα ελέγχων στις δύο εταιρείες, καθώς η σχεδόν πλήρης κυριαρχία της Apple και της Google όσον αφορά τα λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας, τα app stores και τους περιηγητές ιστού για κινητά «καλεί» για πιο εντατικές τεχνικές όσον αφορά την ορθή εφαρμογή των αυστηρότερων κανόνων ανταγωνισμού για ψηφιακές αγορές που τέθηκαν σε ισχύ νωρίτερα φέτος.

«Η αγορά εφαρμογών παράγει το 1,5% του ΑΕΠ της Βρετανίας και υποστηρίζει περίπου 400.00 θέσεις εργασίας, γι’ αυτό είναι ζωτικής σημασίας αυτές οι αγορές να λειτουργούν καλά για τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να επενδύουν, να καινοτομούν και να προωθούν την ανάπτυξη που χρειάζεται αυτή η χώρα», δήλωσε ο Γουίλ Χέιτερ, εκτελεστικός διευθυντής για τις ψηφιακές αγορές στην CMA.

Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν τη δεύτερη σειρά «χαρακτηρισμών» βάσει των νέων αντιμονοπωλιακών κανόνων, οι οποίοι ανοίγουν το δρόμο για μέτρα, όπως επιβολή κυρώσεων και πρόστιμα, με σκοπό την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού στην αγορά των οικοσυστημάτων κινητής τηλεφωνίας.

Η Google ήταν η πρώτη εταιρεία που έλαβε τον «χαρακτηρισμό» αυτό στις αγορές διαδικτυακών αναζητήσεων και διαφήμισης νωρίτερα αυτό το μήνα, κάτι που η Google δήλωσε τότε ότι ενέχει τον κίνδυνο «πιθανής επιβράδυνσης της κυκλοφορίας προϊόντων» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο εταιρείες «παλεύουν» ήδη με μια σειρά προστίμων και κυρώσεων στην Ευρώπη. Την Τρίτη η Apple έκανε «επίθεση» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί να «τιθασεύσει» τη δύναμη της Silicon Valley, αμφισβητώντας νομικά τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Σύμφωνα με το -, ο δικηγόρος του κολοσσού του τεχνολογικού κλάδου, Ντάνιελ Μπιρντ, δήλωσε στο Γενικό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου την Τρίτη ότι ο νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act) «επιβάλλει εξαιρετικά επαχθείς και παρεμβατικές επιβαρύνσεις» που αντίκεινται στα δικαιώματα της Apple στην αγορά της ΕΕ.

Η υιοθέτηση κανόνων τύπου ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπονομεύσει το έργο της Apple σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και θα αφήσει τους χρήστες με ασθενέστερη προστασία της ιδιωτικής ζωής και ασφάλεια, δήλωσε εκπρόσωπος της Apple σε δήλωση.